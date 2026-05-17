スリムクラブ真栄田、カナダで両親とハーレー＆サイドカーに乗る“顔出し”家族ショット披露「素敵な家族！」「いい写真」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が17日、自身のXを更新。両親とカナダ旅行でハーレーに乗る“顔出し”家族ショットとともに、旅行中のエピソードを明かした。
【写真】「素敵な家族！」「いい写真」両親とハーレーに乗る“顔出し”家族ショットを披露したスリムクラブ真栄田
真栄田は、「日曜日、家族といらっしゃる方もいるかと。これ、俺が家族でカナダに行った時の写真なんだけどさ」と1枚の写真を投稿。
「親父、こんな良い笑顔してるけど、実はカナダの空港で泣きそうになってさ。親父、旅行直前に階段で転んで、肩を脱臼してたのよ。で、腕が全く上がらなくて。それなのに親父、保安検査場でさ、向こうは日本より厳し感じで、電気警棒みたいな持った怖い検査官に英語で『両手を上げろ』って言われてさ」「『う、う〜』って言いながら頑張って腕をあげようとするんだけど、腕の上げが甘くてさ、警備員が大声で『もっと腕をあげろ！』『ハイ！すみません！う、う〜！」って額から汗ダラダラでさ。でも上がらないから、警備員にブチ切れられて、『お前なんか隠してるな！ちゃんと腕を上げろ！』って言われて親父、『アイムギブアップ!!!』って言って別室に連れてかれたよ」と、笑顔の写真の裏で起こっていた苦いエピソードを明かした。
「あとから、一緒にいた英語出来るTVスタッフが説明してくれて助かったけど」となんとか事なきを得たとのことで、「写真は親父がハーレーが大好きでカナダの本店行って『買って下さい』とお願いして来たけど、さすがに買えず、優しいお店の方が1日レンタルさせてくれて親子でカナダの道を走った思い出の写真です。親父に笑顔が戻ってますね笑」と説明。写真には、水色のハーレーに2人乗りする真栄田の両親と、サイドカーに乗った真栄田が笑顔でカメラに向かってポーズをする姿が収められていた。
コメント欄では「いい写真ですね」「素敵な家族！うちの父もハーレー乗ってました」「ステキなお話でした」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な家族！」「いい写真」両親とハーレーに乗る“顔出し”家族ショットを披露したスリムクラブ真栄田
真栄田は、「日曜日、家族といらっしゃる方もいるかと。これ、俺が家族でカナダに行った時の写真なんだけどさ」と1枚の写真を投稿。
「親父、こんな良い笑顔してるけど、実はカナダの空港で泣きそうになってさ。親父、旅行直前に階段で転んで、肩を脱臼してたのよ。で、腕が全く上がらなくて。それなのに親父、保安検査場でさ、向こうは日本より厳し感じで、電気警棒みたいな持った怖い検査官に英語で『両手を上げろ』って言われてさ」「『う、う〜』って言いながら頑張って腕をあげようとするんだけど、腕の上げが甘くてさ、警備員が大声で『もっと腕をあげろ！』『ハイ！すみません！う、う〜！」って額から汗ダラダラでさ。でも上がらないから、警備員にブチ切れられて、『お前なんか隠してるな！ちゃんと腕を上げろ！』って言われて親父、『アイムギブアップ!!!』って言って別室に連れてかれたよ」と、笑顔の写真の裏で起こっていた苦いエピソードを明かした。
コメント欄では「いい写真ですね」「素敵な家族！うちの父もハーレー乗ってました」「ステキなお話でした」などの声が寄せられている。