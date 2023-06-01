アルナスルvsG大阪 スタメン発表
[5.16 ACL2決勝](リヤド)
※26:45開始
主審:アブドゥラー・ジャマリ
副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ
<出場メンバー>
[アルナスル]
先発
GK 24 ベント
DF 3 モハメド・シマカン
DF 12 ナワフ・ブーシャル
DF 26 イニゴ・マルティネス
DF 96 サド・ファハド・アルナセル
MF 19 アリ・アルハッサン
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
FW 10 サディオ・マネ
FW 23 アイマン・ヤハヤ
FW 29 アブドゥルラフマン・ガリーブ
FW 79 ジョアン・フェリックス
控え
GK 1 ナワフ・アルアキディ
GK 53 アブドゥルラフマン・アロタイビ
DF 2 スルタン・アルガンナム
DF 4 ナデル・アルシャラリ
DF 70 アワド・ムフセン・アマン
DF 83 サレム・アブドゥラーアルナジュディ
MF 8 ハイデル・アブドゥラー・トフィー
FW 9 アブドゥラー・アルハムダン
FW 16 モハンメド・マラン
FW 20 アンジェロ
FW 21 キングスレイ・コマン
FW 60 サード・フサイン・ハカウィ
監督
ジョルジェ・ジェズス
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 21 初瀬亮
MF 16 鈴木徳真
MF 27 美藤倫
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
GK 22 一森純
DF 19 池谷銀姿郎
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
※26:45開始
主審:アブドゥラー・ジャマリ
副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ
<出場メンバー>
[アルナスル]
先発
GK 24 ベント
DF 3 モハメド・シマカン
DF 12 ナワフ・ブーシャル
DF 26 イニゴ・マルティネス
DF 96 サド・ファハド・アルナセル
MF 19 アリ・アルハッサン
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
FW 10 サディオ・マネ
FW 29 アブドゥルラフマン・ガリーブ
FW 79 ジョアン・フェリックス
控え
GK 1 ナワフ・アルアキディ
GK 53 アブドゥルラフマン・アロタイビ
DF 2 スルタン・アルガンナム
DF 4 ナデル・アルシャラリ
DF 70 アワド・ムフセン・アマン
DF 83 サレム・アブドゥラーアルナジュディ
MF 8 ハイデル・アブドゥラー・トフィー
FW 9 アブドゥラー・アルハムダン
FW 16 モハンメド・マラン
FW 20 アンジェロ
FW 21 キングスレイ・コマン
FW 60 サード・フサイン・ハカウィ
監督
ジョルジェ・ジェズス
[ガンバ大阪]
先発
GK 18 荒木琉偉
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 21 初瀬亮
MF 16 鈴木徳真
MF 27 美藤倫
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
GK 22 一森純
DF 19 池谷銀姿郎
DF 33 中野伸哉
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 36 山本天翔
MF 44 奥抜侃志
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング