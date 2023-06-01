[5.16 ACL2決勝](リヤド)

※26:45開始

主審:アブドゥラー・ジャマリ

副審:アル・ジラク、サウード・アルシェマリ

<出場メンバー>

[アルナスル]

先発

GK 24 ベント

DF 3 モハメド・シマカン

DF 12 ナワフ・ブーシャル

DF 26 イニゴ・マルティネス

DF 96 サド・ファハド・アルナセル

MF 19 アリ・アルハッサン

FW 7 クリスティアーノ・ロナウド

FW 10 サディオ・マネ

FW 23 アイマン・ヤハヤ

FW 29 アブドゥルラフマン・ガリーブ

FW 79 ジョアン・フェリックス

控え

GK 1 ナワフ・アルアキディ

GK 53 アブドゥルラフマン・アロタイビ

DF 2 スルタン・アルガンナム

DF 4 ナデル・アルシャラリ

DF 70 アワド・ムフセン・アマン

DF 83 サレム・アブドゥラーアルナジュディ

MF 8 ハイデル・アブドゥラー・トフィー

FW 9 アブドゥラー・アルハムダン

FW 16 モハンメド・マラン

FW 20 アンジェロ

FW 21 キングスレイ・コマン

FW 60 サード・フサイン・ハカウィ

監督

ジョルジェ・ジェズス

[ガンバ大阪]

先発

GK 18 荒木琉偉

DF 4 中谷進之介

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

DF 21 初瀬亮

MF 16 鈴木徳真

MF 27 美藤倫

FW 8 食野亮太郎

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 17 山下諒也

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

GK 22 一森純

DF 19 池谷銀姿郎

DF 33 中野伸哉

MF 10 倉田秋

MF 13 安部柊斗

MF 36 山本天翔

MF 44 奥抜侃志

MF 97 ウェルトン

FW 7 宇佐美貴史

FW 40 唐山翔自

FW 42 南野遥海

監督

イェンス・ヴィッシング