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YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が、「実測600Mbps！WiMAXからRakuten WiFi Pocket 5Gへの乗り換えが正解だった理由」と題した動画を公開した。通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自腹で両機種を使い比べた結果から導き出した「一番の正解は楽天モバイル」という結論について、詳細な比較検証を交えながら独自の視点で解説している。



本間氏は、料金、通信速度、電波の繋がりやすさ、そして持ち運びやすさとクレードル運用の4つのポイントで徹底比較を実施。第一の評価軸である「料金」について、WiMAXは月額料金が4,000円台後半かかるうえ、高額な端末代の残債による実質的な2年縛りがあると指摘。一方の楽天モバイルはデータ通信無制限で最大3,278円に収まり、端末代もキャンペーン適用で格安になることから、「圧倒的な安さと解約のしやすさ」を高く評価した。



続いて「通信速度」の検証では、日常使いにおいて数百Mbpsの速度はオーバースペックであると語り、独自の哲学を展開。その上で、近年需要が高まっているSNSやクラウドへのアップロード速度において「楽天モバイルのほうが早い数値が出やすい傾向にある」と語った。実際の屋外検証でも、岐阜市の5G基地局付近で下り600Mbps前後という驚異的な数値を叩き出し、環境さえ整えばWiMAXを超える実力があることを証明した。



また、一般的に懸念されがちな楽天モバイルの「電波の繋がりやすさ」についても言及。実はWiMAXのメイン電波も障害物に弱いため、追加料金を払って専用モードを使わない限り、「繋がりやすさの体感はそこまで大きく変わらない」と、実際の使用感からリアルな感想を述べた。



最後に、持ち運びやすさや別売りの専用クレードルを活用した自宅での固定回線的な運用においても、コストパフォーマンスが圧倒的であると総括。「初期費用も実質的な月額料金も圧倒的に安い楽天モバイルに乗り換えるのが一番賢い選択です」と断言し、読者が通信費の節約やルーター選びをする際に役立つ有用な視点を提示して締めくくった。