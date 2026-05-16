人気アニメ「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが逝去したことが15日、所属事務所・青二プロダクションによって明らかにされた。

2月から病気療養により、活動を休止していた山崎さん。毛利蘭役は声優の岡村明美さんが代役を務めていた。

訃報にネット上からは、「ショック…」「この方が作品の最後を演じることは出来ないのは本当に残念」「ファンよりもご本人がコナンの最後を見届けたかったはず」という声が寄せられた。

ファンも同時に年をとっていく

一方で、「私たち視聴者もいつまで生きていられるか分かりません」「完結に向けて進んでいって欲しい」「30年を超えて支持される物語の最後を、全てのファンに知る機会を与えてほしい」という指摘も集まっている。

「名探偵コナン」といえば、1994年に連載が開始された同名漫画が原作となっており、1996年からテレビアニメとして放映開始。1997年からはほぼ毎年4月に劇場版が公開され、高い興行収入を記録するなど、まさに国民的アニメになっている。

放送開始から長い時間が経ったこともあり、主要キャラの声優が変わることも。2009年には毛利小五郎役を担当していた神谷明さんが降板し、現在は小山力也さんが担当。人気キャラ・安室透役も古谷徹さんが不祥事により降板し、草尾毅さんが今に至るまで2代目を務めている。

また、劇場版最新作でのメーンキャラとなった萩原千速役はもともと田中敦子さんが演じていたが、2024年8月に逝去したことから、沢城みゆきさんが引き継いだ。

長期放送のアニメゆえに、声優の交代が多くなる中で「自分は最後を見届けられるのか」と不安になったファンも少なくない様子。結末を心待ちにしている人が多いからこそ、今回の訃報に思うところがある声も目立っていた。