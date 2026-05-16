小出恵介「島暮らし」での“ほっそり”金髪ショット披露し…未成年と「飲酒・淫行」報道から9年、地上波復帰で注目

俳優の小出恵介が5月15日までにInstagramを更新。頬回りなどが“ほっそり”した金髪姿のショットを披露し、ファンから称賛の声があがっている。

小出は、森カンナが主演する放送中のドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）の第3話（4月20日放送）にゲスト出演し、地上波ドラマに9年ぶりの出演を果たしたことが話題になったばかり。

小出は投稿で《#島暮らし #deysinsouthwest》とのみつづり、飲み物を前にする金髪ショットや、スキューバダイビングする写真などを公開した。

コメント欄にはファンから

《初金髪? ちょっとお顔が、痩せた感じしています》

《恵ちゃん 痩せたね 若返った》

《痩せた方が親近感》

などと称賛の声が寄せられている。

小出がゲスト出演したドラマは、50人の“マイラブ”と呼ぶ男たちと肉体関係を持つ、性に奔放な警視庁捜査一課の刑事・谷崎真奈美を森カンナが演じている。

「ある日、谷崎と関係を持った翌日に“マイラブ”が殺される事件が発生します。第1話は“チャラ男枠”、第2話は“枯れオジ枠”といった、マイラブがひとりずつ殺されていく展開でしたが、第3話では一気に10人が殺される展開となりました。マイラブたちの安全を確保するため、谷崎は彼らをペンションに集めたのですが、そのなかに小出さんがいたため、視聴者からは驚きの声があがりました」（テレビ誌ライター）

X上でも《え!?小出恵介さん出てるやん‥と思って観てたら、ずいぶんと変貌されて…役柄は前より幅広くなりそうな気配》《小出恵介さんが出てたね!久しぶりにみたけど年齢が上がったからか貫禄が出てる!》といった声が出ていた。

視聴者が驚くのも無理はない。地上波ドラマへの出演は9年ぶりだったのだ。

小出は、2017年に17歳の未成年女性との飲酒・淫行を『FRIDAY』に報じられ、所属事務所との契約を解除。その後は米ニューヨークと東京の2拠点で活動を続けてきた。

「今作では、従来の柔らかい“犬系”のイメージとは一変し、がっしりとした体格にワイルドな風貌の元暴力団の若頭、“不死身の江本”の異名を持つ人物を演じました。劇中では『おつとめ終えて、6年前に戻ってきたんだよね』と紹介されたほか、『こっちは人生、やり直している身だからな』といったセリフがあり、小出さんの復帰を重ねた“自虐的演出”と受け止める視聴者もいたようです」（同前）

まさに“奇跡の復活”を果たした小出。これからは露出が増えそうだ。