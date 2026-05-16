ニューストップ > ライフ総合ニュース > 保護して１ヶ月の子猫→先住猫と交流させると…『愛を感じる対応』に… 保護して１ヶ月の子猫→先住猫と交流させると…『愛を感じる対応』にほっこりする人が続出「本当に素敵な光景」「頼もしくて優しい」と絶賛 保護して１ヶ月の子猫→先住猫と交流させると…『愛を感じる対応』にほっこりする人が続出「本当に素敵な光景」「頼もしくて優しい」と絶賛 2026年5月16日 11時40分 ねこちゃんホンポ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」 執筆：春野 りん 編集：ねこちゃんホンポ編集部 ※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画：保護して１ヶ月の子猫→先住猫と交流させると…『愛を感じる対応』にほっこり】 『伸縮性すごいな』座っているときはスリッパと同じ長さだった猫→伸ばした結果…驚きの姿が99万表示「表情が何ともｗｗ」「確かに凄い」 ネコを『遊び』に誘ったら…驚きとショックが隠せない『まさかの断り方』が13万再生「おもしろすぎるｗ」「わかりやすい」と爆笑の声