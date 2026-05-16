日本代表に選出された上田綺世と渡辺剛へ熱いエールを送った

オランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛へ熱いエールを送っている。

オランダのサッカー専門メディア「VoetbalPrimeur」の公式YouTubeで公開された。

上田と渡辺の2人は、世界最高峰の舞台であるW杯を戦う日本代表メンバーに選出された。所属クラブで彼らを指導し、かつてオランダ代表のエースとして世界の舞台で躍動したファン・ペルシー監督は、大舞台へ向かう教え子たちの活躍を心から楽しみにしているようだ。

記者会見に臨んだファン・ペルシー監督は、教え子たちが参戦するW杯をどのような視点で見る予定か問われると、「彼らを応援しますよ。彼らは2人とも、日本代表のユニフォームを送ってくれると約束してくれたんです。だからそれを、オランダ戦とは関係なく着用するつもりです、その試合中にね。それが私からの約束でした」と笑顔で明かした。

さらに指揮官は、大舞台に挑む2人への期待を言葉にしている。「最終的には、彼らが素晴らしいトーナメントを戦って、そこで非常に良い結果を残せることを願っています。彼らには、少なくとも一人の大きなサポーターが、日本のユニフォームを着て、ある一つの試合とは関係なく応援しているということになります」と語り、熱烈なファンとしてエールを送る姿勢を強調した。

記者から「W杯期間中に他の国のユニフォームは着ないのか」と冗談交じりに問われると、「他の選手たちにもユニフォームをおねだりするチャンスが、まだもう1日ありますからね。オランダのユニフォームは十分に持っているので、誰かに頼む必要はありません。でも、それは面白いアイデアですね。そうしますよ」と言及。日本のユニフォームを身にまとい、愛弟子たちの躍進を後押しする構えだ。（FOOTBALL ZONE編集部）