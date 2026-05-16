お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が16日までに自身のXを更新。一部のネットユーザーに対し、怒りのコメントをした。

宅配ピザのピザーラでは2日、東京・蒲田店において「昨年2月に店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行為を行い、その様子を撮影した動画をSNS上に投稿し、今般その動画が拡散した事実を確認いたしました。またその際にお客様の個人情報が記載された伝票も撮影、投稿されていることを確認しております」などと発表。「深く心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」などと謝罪し、法的措置も視野に入れた今後の対応や再発防止に着手することなども報告していた。

そしてピザーラの公式Xは14日「この度は、蒲田店において発生した不適切投稿によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。現在、事実確認および関係者への対応、全店舗における再発防止策の実施に取り組んでおります。対応状況につきましては、改めてご報告申し上げる予定です。尚、本日より公式SNSを再開させていただきます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます」とSNS再開を伝えた。

このピザーラのX投稿に対し、さまざまなコメントが寄せられたが、真栄田はこのピザーラのポストを引用。ネガティブなコメントなどをしている一部ユーザーらに対し「普段そんなにピザーラも注文してなさそうなやつほど、コメントトッピングしてて腹立つな。お前らの人生に何も影響しないだろ笑」と記した。そして「このニュースに飽きたらまた他のニュースに噛み付く無銭飲食ネット民」と皮肉を交えてつづり、「ピザーラ大好き」としめくくった。

この真栄田の投稿に対し「"このニュースに飽きたらまた他のニュースに噛み付く無銭飲食ネット民"この表現が上手いですね」「ほんとその通り ここぞとばかりに湧いてくる笑」「まさしく！」などとさまざまな声が寄せられている。