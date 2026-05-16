テレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）に出演した“男前芸人”が、悩ましいヘア事情を明かした。

１４日の放送は「意外と４０歳いってる芸人」がテーマ。若く見られがちだが、もう４０歳以上の人気芸人がスタジオに集結した。

番組の中盤では、それぞれの体の衰えをフリップに書いて紹介。「パンサー」向井慧（４０）は「肌のハリ」と書き「単純に、顔の老化、老け方というか」と語る。

向井といえば、かつて「よしもと男前ランキング」１位に輝いたイケメン芸人だが、今では「メロい芸人ランキング」の１００位にも入らないと明かす。スタジオからは「それ系、１位でしたよね！？」と驚きの声が。向井は「あんだけ、メロかったのに！」「俺が入らないワケないの！」と過去の栄光にすがったが、時間の経過は残酷。２０代の頃の写真と現在を比較し、それを見たゲストのゆうちゃみは、原因について「髪の毛かな？髪の毛ペチャンコ、今」と指摘。すると「マヂカルラブリー」野田クリスタルは「やめなよ、向井の髪をイジるのは」と言いだした。

すると向井は「あの〜…激ハゲにもなってきてる」と告白。薄毛には見えないが、トレードマークでもある前髪を上げてみせると、広めのおでこに、白髪も見える。隣に座る野田は思わず「やめな」と、向井のイメージ凋落を心配していた。

ネットでは「向井さんそんな進行してたんだ！？」「向井くんの見てはいけない部分を見ている感じ」「パンサー向井、かなりきている」「知りたくなかった」「えええー！ほんと向井おばあちゃんに見えてきた」「向井さんやめてー！」と悲鳴。一方で「ハゲでもないやろ」「向井さん年相応のおでこだと思うよ」といった声も寄せられた。