◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝第１戦 サントリー ３―１（２６―２４、２２―２５、２５―１６、２５―２３）大阪ブルテオン（１５日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂは、連覇を狙う１位のサントリーに１―３で敗れ、初Ｖへ後がなくなった。チーム２位の１５得点を挙げた西田主将は「難しい場面がたくさんあった。１セット目で後手になってしまった」と唇をかんだ。

昨季はＲＳで優勝したが、ＣＳ準決勝で敗退した。雪辱を胸に今季は、準決勝で愛知に雪辱して２連勝で初の決勝の舞台に立った。

第１セットは西田も硬さが見られ、サントリーに先取されたが、第２Ｓはフランス代表で五輪連覇のセッター、Ａ・ブリザールの観客も驚がくのワンハンドのバックトスが飛び出し、これを西田がライトから決めきった。王者・サントリーに先勝されたが、テレビ地上波で放送され、１０２１１人の大観衆が来場した注目の一戦で、世界屈指のプレーは見せた。

手痛い黒星を喫し、初優勝に向け、１６日の第２戦では勝ち星が絶対条件。西田は「諦める理由は１つもない。やることは変わらない。明日も、明後日も難しい試合になる中で、どう戦っていくか」と前を向いた。（宮下 京香）

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。