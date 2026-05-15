X（旧Twitter）で話題になっているのは、想像の斜め上を行く反応を見せたわんこの姿。思わず笑ってしまう光景は記事執筆時点で141万7000回を超えて表示されており、「訴えかけてきてるwww」「無言の圧力w」「天然すぎる(笑)」などのコメントの他、8万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：いつもの場所に『大型犬の水』を置き忘れてしまった結果→ふと様子を見ると…圧を感じる『まさかの光景』】

水の皿を設置し忘れて…

Xアカウント「@nikoniko_days」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『琥珀』ちゃんと暮らしています。ある日、投稿主さんがふと琥珀ちゃんの方を見ると、なにやら一生懸命お水を飲んでいる様子。しかし、よく見てみると異変が…。

なんと、スタンド付きの水飲みには、肝心のお皿が入っていなかったのです。どうやら投稿主さんがセットし忘れてしまっていたそうで、その場にはスタンドだけがぽつん。にもかかわらず琥珀ちゃんは、まるで何事もないかのように顔を突っ込み、「ゴクゴク…」と言わんばかりの仕草をしていたのだとか。

その光景があまりにも自然すぎて、投稿主さんも思わず二度見してしまったそう。天然なのか、それとも「早く気づいてください」と無言の圧をかけていたのか…。どちらにしても健気すぎる姿に、クスッとしてしまいます。

マイペースすぎる日常♡

そんな琥珀ちゃんは、普段からかなりマイペースな性格なのだとか。投稿主さんが朝なかなか起きてこないと、クッションから綿を引っ張り出して暇つぶしを始めることもあるそうです。さらに遠足では、レジャーシートの上で堂々と「本気寝」してしまったことも。周囲を気にせずリラックスする姿に、思わず笑ってしまったといいます。

寝相もかなり豪快で、大股を広げて眠ることもしばしば。そんなおおらかで自由すぎる姿からも、琥珀ちゃんののんびりした性格が伝わってきます。見れば見るほど愛おしくなる、不思議な魅力たっぷりのわんこなのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「きれいにハマってますねw」「もしや水入れてないことへの当てつけ！？」「計算した可愛さがここにある」などさまざまなコメントが寄せられました。

Xアカウント「@nikoniko_days」には、琥珀ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。琥珀ちゃんの姿に、癒しと笑顔をもらえますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「@nikoniko_days」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。