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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「JCBクレカ乗車10%還元開始！でも5月はVisaタッチ50%還元を優先しよう」と題した動画を公開した。動画では、JCBオリジナルシリーズを用いた交通機関での10%還元キャンペーンを中心に、5月中に優先して利用すべきキャッシュレス決済のお得な情報をまとめている。



今回の最大の注目点は、JCBオリジナルシリーズによる「クレカ乗車で10%還元」キャンペーンである。対象の電車やバスにて、専用の物理カードまたはスマートフォンによるタッチ決済を利用することで10%が還元される。期間は2026年5月16日から1年間で、事前のポイントアップ登録が必要だ。驚くべきことに月の還元上限は設定されておらず、おにまる氏は「対象の電車バスならば10%還元もらえるっていうところがすごい」とそのメリットを強調した。なお、これからカードを発行する場合は、基本還元率が高い「JCBカード W」がおすすめだが、18歳から39歳以下という年齢制限があるため、対象外の人は「JCBカード S」を選ぶとよいと補足している。



一方で、5月中はVisaのタッチ決済を利用した乗車キャンペーンを優先すべきだと解説。「電車でも！タッチでVisa割」を利用すれば30%のキャッシュバックが受けられ、さらに三井住友カードやエポスカードなどの独自キャンペーンと併用することで、最大50%の還元を狙うことができる。そのため、6月1日以降からJCBの10%還元へ切り替える運用がおすすめだという。



動画の後半では、楽天カードで500円以上決済すると毎日参加できる「楽天カードマンくじ」や、Amazonフレッシュの20%還元、さらには5月22日から始まる「ユニクロ感謝祭」など、日常生活で役立つキャンペーン情報が多数紹介されている。自身のライフスタイルに合わせた決済方法やキャンペーンをうまく組み合わせて、日々の移動や買い物をよりお得に楽しんでみてはいかがだろうか。