お客さんに驚いて隠れた子猫たちの隠れ場所が予想外すぎたと、5万表示を超える反響を見せています。ある日、お客さんをお家に招いた飼い主さん。すると、見知らぬ人がお家に入ってきたため、猫ちゃんたちが『ある場所』に隠れてしまい…？

予想外の場所に隠れた子猫たちの光景には、「子猫じゃなかったらそこはヤバかったｗ」「バランス保ってて器用ｗ」と驚きの声が寄せられることとなりました。

【写真：業者さんが来た日、『隠れてしまった子猫たち』を探していると…まさかの場所で『集合している光景』】

子猫たちがいないと思ったら…

ある日、Xアカウント『すまいるからえんがわ』に投稿されたのは、予想外の場所に避難する子猫たちの光景。

その日、飼い主さんは保護猫カフェを開設するため、業者さんをお家に招いたそう。すると、子猫たちは知らない人がお家にやってきたことに驚いて隠れてしまったといいます。飼い主さんは隠れてしまった子猫たちを探すものの、なかなか見つからなかったそう。

一体どこに行ってしまったのかと心配しながら探していると…なんと、子猫たちは壁にかかった扇風機の上で発見！まるでお団子のようにぎゅうぎゅうに身を寄せ合って扇風機の上に乗っていたといいます。

扇風機は壁の上の方に設置されていたため、飼い主さんは「どうやってその扇風機に乗ったの？」と驚いてしまったそう。ともあれ、無事に子猫たちが見つかってひと安心です。

仲良し家族の光景にほっこり♪

元気に遊ぶ姿を見せてくれた子猫たち。しかし子猫たちには少し心配なことがあったそう。それは、お母さん猫のりんちゃんが病気にかかっていること。

りんちゃんは病気を治療するため、しばらくの間、子猫たちと一緒にいることができなかったのだとか。その後、飼い主さんの看病の甲斐もあり、りんちゃんの体調は回復に向かっていったそう。そうしてりんちゃんと会えるようになった子猫たちは、りんちゃんにたくさん甘え、嬉しそうな姿を見せてくれるようになったといいます。

そんな猫ちゃん達の幸せを増やすため、日々、飼い主さんは保護猫カフェの開設に向けて尽力しているのでした。

扇風機の上に逃げ込んだ子猫たちの光景には、「なんか乗れそうだったから…って感じですかね」「知らない人がいきなり来たら怖いよね」とコメントが寄せられることに。

Xアカウント『すまいるからえんがわ』では、そんな猫ちゃんたちの日々の様子や、保護猫カフェ『えんがわcafe』の進捗状況も更新されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「すまいるからえんがわ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。