TWICE SANAさんも祝福！ハーゲンダッツ『クリスピーサンド』が今年で25周年！自分好みのオリジナルクリスピーサンドを作る特製サイトもオープン！
ハーゲンダッツ ジャパンが2026年4月30日に、クリスピーサンドの25周年を記念した『ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド25周年 PR発表会』を開催しました。
発表会には、CMに出演している大人気アーティストTWICEのメンバーSANAさんがゲストとして登場！
楽しいデジタルコンテンツ『My Special Crispy Sandwich Shop』を体験したり、クイズにも挑戦し、大きな盛り上がりを見せました。
登壇したハーゲンダッツ ジャパン 代表取締役社長 佐藤晃世氏から、これまでのクリスピーサンドの歩みや、2026年4月7日に発売されたハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』についての情報、さらには25周年企画についての発表がありました。
その中で目から鱗だったのが、なんとクリスピーサンドは日本で7年もの月日をかけて開発されており、タコスをヒントに商品開発されたというお話。
1994年に始動したという“お客様があっと驚く商品を作りたい”という思いが込められた『ＷＯＷ！プロジェクト』の中で、「サクサク食感を保てるアイスクリームがあったらみんな驚くはず」という思いによって誕生したとのことなんです。
そして2001年3月に最初のクリスピーサンドが発売されました。
発売以来大切にしてきたのは【サクッ】としたウエハースの圧倒的食感、【パリッ】としたコーティング、そしてハーゲンダッツ自慢のアイスクリームによる【とろ〜り】の『三位一体の構造』。
これがクリスピーサンドを25年支えてきた核となる要素、選ばれる理由であるというお話も印象的でした。
基幹商品となるキャラメルのフレーバーは2代目が2010年、3代目が2014年、4代目が2017年、5代目が2020年、6代目が2024年に登場し、進化を続けています。
そんな最中、新たな基幹商品に…という思いが込められているのが今回ＳＡＮＡさんがＣＭ出演されているフレーバー、『ザ・グリーンティー』なのです。
●ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・グリーンティーTVCM 「いザ・解禁！」 篇
メイキング映像もかわいい！！
●ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・グリーンティーTVCM 「いザ・解禁！」 篇 メイキング映像
SANAさんによる印象的な「まっちゃ！」のセリフは、数パターン試された様ですね。
今回のPR発表会の中では、SANAさんがなんと生の「まっちゃ！」を披露。
会場中に笑顔とときめきが溢れる瞬間となったのは言うまでもありません。
さて、今回新たに登場した商品『ザ・グリーンティー』。
使用する茶葉はオリジナルブレンドを用意。
新芽だけを摘み取った初積み茶葉を主に使用し、苦みや渋みを適度に感じられるよう二番茶も少し加えているとのこと。
他にも、抹茶の風味を引き出すために石臼で挽いているというこだわりも。
さらに、抹茶の鮮やかなグリーンを表現するために、挽き終わった抹茶の粉はアイスクリームと混ぜる直前まで開封しないなど、光や熱を加えないように細心の注意を払って扱っているというこだわりの詰まった商品となっています。
味だけでなく、緑と白のコントラストが楽しめる見た目の美しさも素晴らしい仕上がり。
これはおおいに楽しみたいフレーバーですね。
そして今回のPR発表会では『#クリスピーサンドサプライズ』という新プロジェクトも発表されました。
まず紹介されたのが、デジタル上で自分だけのオリジナルクリスピーサンドを作成できる特設サイト『My Special Crispy Sandwich Shop』。
公式サイトはこちら！
https://www.haagen-dazs.co.jp/brand/special/crispy-sand25th/
アイスクリーム、チョココーティング、ウエハースのフレーバー、そして背景の画像を自由に選ぶことができて、組み合わせは1万5625通りになるとのこと！凄い！今回、SANAさんもこの企画に挑戦したそうですが、バリエーションの豊富さやデザインのかわいさなどが刺さり、楽しみすぎて完成までに1時間ほど悩んだというお話がかわいかったです。
そしてさらに、今夏以降は、公式XでのSNS連動企画『サナが知らない25のこと』を実施する事も発表されました。
これはクリスピーサンドに関しての意外と知られていない開発秘話などの情報を、クイズ形式で25個紹介していくとっても楽しい企画との事なので、体験すれば今後より一層クリスピーサンド、そしてハーゲンダッツのファンになる事間違いなし！
クリスピーサンドはワンハンドで気軽に食べられるので、これからも沢山食べて楽しみたいですね。
今後の展開にも注目していきましょう！
【Not Sponsored 記事】
発表会には、CMに出演している大人気アーティストTWICEのメンバーSANAさんがゲストとして登場！
楽しいデジタルコンテンツ『My Special Crispy Sandwich Shop』を体験したり、クイズにも挑戦し、大きな盛り上がりを見せました。
その中で目から鱗だったのが、なんとクリスピーサンドは日本で7年もの月日をかけて開発されており、タコスをヒントに商品開発されたというお話。
1994年に始動したという“お客様があっと驚く商品を作りたい”という思いが込められた『ＷＯＷ！プロジェクト』の中で、「サクサク食感を保てるアイスクリームがあったらみんな驚くはず」という思いによって誕生したとのことなんです。
そして2001年3月に最初のクリスピーサンドが発売されました。
発売以来大切にしてきたのは【サクッ】としたウエハースの圧倒的食感、【パリッ】としたコーティング、そしてハーゲンダッツ自慢のアイスクリームによる【とろ〜り】の『三位一体の構造』。
これがクリスピーサンドを25年支えてきた核となる要素、選ばれる理由であるというお話も印象的でした。
基幹商品となるキャラメルのフレーバーは2代目が2010年、3代目が2014年、4代目が2017年、5代目が2020年、6代目が2024年に登場し、進化を続けています。
そんな最中、新たな基幹商品に…という思いが込められているのが今回ＳＡＮＡさんがＣＭ出演されているフレーバー、『ザ・グリーンティー』なのです。
●ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・グリーンティーTVCM 「いザ・解禁！」 篇
メイキング映像もかわいい！！
●ハーゲンダッツ クリスピーサンド ザ・グリーンティーTVCM 「いザ・解禁！」 篇 メイキング映像
SANAさんによる印象的な「まっちゃ！」のセリフは、数パターン試された様ですね。
今回のPR発表会の中では、SANAさんがなんと生の「まっちゃ！」を披露。
会場中に笑顔とときめきが溢れる瞬間となったのは言うまでもありません。
さて、今回新たに登場した商品『ザ・グリーンティー』。
使用する茶葉はオリジナルブレンドを用意。
新芽だけを摘み取った初積み茶葉を主に使用し、苦みや渋みを適度に感じられるよう二番茶も少し加えているとのこと。
他にも、抹茶の風味を引き出すために石臼で挽いているというこだわりも。
さらに、抹茶の鮮やかなグリーンを表現するために、挽き終わった抹茶の粉はアイスクリームと混ぜる直前まで開封しないなど、光や熱を加えないように細心の注意を払って扱っているというこだわりの詰まった商品となっています。
味だけでなく、緑と白のコントラストが楽しめる見た目の美しさも素晴らしい仕上がり。
これはおおいに楽しみたいフレーバーですね。
そして今回のPR発表会では『#クリスピーサンドサプライズ』という新プロジェクトも発表されました。
まず紹介されたのが、デジタル上で自分だけのオリジナルクリスピーサンドを作成できる特設サイト『My Special Crispy Sandwich Shop』。
公式サイトはこちら！
https://www.haagen-dazs.co.jp/brand/special/crispy-sand25th/
アイスクリーム、チョココーティング、ウエハースのフレーバー、そして背景の画像を自由に選ぶことができて、組み合わせは1万5625通りになるとのこと！凄い！今回、SANAさんもこの企画に挑戦したそうですが、バリエーションの豊富さやデザインのかわいさなどが刺さり、楽しみすぎて完成までに1時間ほど悩んだというお話がかわいかったです。
そしてさらに、今夏以降は、公式XでのSNS連動企画『サナが知らない25のこと』を実施する事も発表されました。
これはクリスピーサンドに関しての意外と知られていない開発秘話などの情報を、クイズ形式で25個紹介していくとっても楽しい企画との事なので、体験すれば今後より一層クリスピーサンド、そしてハーゲンダッツのファンになる事間違いなし！
クリスピーサンドはワンハンドで気軽に食べられるので、これからも沢山食べて楽しみたいですね。
今後の展開にも注目していきましょう！
【Not Sponsored 記事】