日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表しました。

日本代表（FIFAランク18位）は、31日国立競技場にてキリンチャレンジカップ2026でアイスランド（同75位）と対戦。6月の本大会グループステージでは、初戦にオランダ（同7位）、第2戦チュニジア（同44位）、第3戦スウェーデン（同38位）と対戦します。

森保一監督はメンバー発表前に現在の心境を吐露。「本当に多くの選手が日本のために戦いたいという気持ちで、日本代表のチーム力を支えてくれていました。今日選べる選手たちは26人しかいませんけど、これまで一緒に戦ってくれた選手、心を合わせて思いを持ってくれた選手のみなさんに感謝を申し上げたいと思います」と話しました。

これまで主力として活躍し、直前のプレミアリーグで負傷した三笘薫選手、去年12月から長期離脱をしていた南野拓実選手、欧州CLで活躍した守田英正選手らは落選となっています。

▽ワールドカップ日本代表メンバー26選手

【GK】

早川友基(鹿島アントラーズ)

大迫敬介(サンフレッチェ広島)

鈴木彩艶(パルマ・カルチョ/イタリア)

【DF】

長友佑都(FC東京)

谷口彰悟(シントトロイデンVV/ベルギー)

板倉滉(アヤックス/オランダ)

渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)

冨安健洋(アヤックス/オランダ)

伊藤洋輝(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

瀬古歩夢(ル・アーヴルAC/フランス)

菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ)

鈴木淳之介(FCコペンハーゲン/デンマーク)

【MF/FW】遠藤航(リバプールFC/イングランド)伊東純也(KRCゲンク/ベルギー)鎌田大地(クリスタル・パレス/イングランド)小川航基(NECナイメヘン/オランダ)前田大然(セルティック/スコットランド)堂安律(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)上田綺世(フェイエノールト/オランダ)田中碧(リーズ・ユナイテッド/イングランド)中村敬斗(スタッド・ランス/フランス)佐野海舟(マインツ05/ドイツ)久保建英(レアル・ソシエダード/スペイン)鈴木唯人(SCフライブルク/ドイツ)塩貝健人(VfLヴォルフスブルク/ドイツ)後藤啓介(シントトロイデンVV/ベルギー)