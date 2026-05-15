ラッシングは2打席連続で三振に倒れた

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）

ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨んだ。4回の攻撃中、ダルトン・ラッシング捕手が三振に倒れると、ベンチでバットを折る行動を見せた。地元放送局も思わず「Oh……」と驚いていた。

ラッシングは「7番・捕手」で先発出場。第1打席は三振に倒れると、2-0で迎えた4回の第2打席だった。1死二塁の好機で右腕ループのカーブにタイミングが合わず、バットが空を切った。その直後だった。

ベンチに戻ってバットを戻すかと思われたが、右膝でバットを真っ二つに。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏も「Oh……」と絶句していた。

ラッシングはやや気性の荒い選手としても知られる。5月のカージナルス戦で敗れた際、最後の打者になるとベンチでキックする場面があった。また、相手選手と口論することもしばしばあり、今回も怒りを露わにしたのかもしれない。（Full-Count編集部）