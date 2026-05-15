歌手の香西かおり（６２）が１５日、初期の乳がんと診断され、手術していたことを明かした。

所属事務所の公式サイトで「香西かおりに関するご報告」と題し、株式会社リルキアエンターテインメント代表取締役・森田珠代氏からのコメントで「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、日頃より香西かおりへ格別のご引立てを賜り、重ねて御礼申し上げます。先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました。主治医と相談の上、４月３０日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております」と公表。

「ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたファンの皆様、関係者様には深くお詫び申し上げます。本人の体調回復を最優先とし、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

香西本人も「いつも応援して頂いてる皆様へ」としてコメントを発表し、「実は、この春３月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました」と告白。

「昨今の医療の素晴らしさもあり、２週間ほどで無事退院する事が出来ました」と明かし、「現在は１日も早い回復を目指していますので、これからも変わらず、応援よろしくお願いします」とつづった。