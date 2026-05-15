天ぷら粉で失敗なし。カリモチ食感『シーフードミックスの海鮮チヂミ』具にからめるだけ

カリッ、モチッ食感の焼きたてチヂミは、ビールのお供にもってこい。本格的な夏がくる前に、おうちで失敗なく、おいしいチヂミを作るための「生地」作りのコツを覚えておきましょう。

【必ずおいしく！ のコツ】

生地の材料は天ぷら粉と水のみ。

2つを混ぜたゆるめの生地を具材にからめて焼きます。

チヂミを手軽においしく作るために、上手に活用したいのが天ぷら粉。天ぷら粉を使えば、水と混ぜるだけで生地が完成。これを具材にからめて焼けば、カリッ、モチッ食感のチヂミのでき上がりです。

『海鮮チヂミ』のレシピ

材料（2人分）

冷凍シーフードミックス……150g

万能ねぎ……1/2束（約50g）

卵……1個

〈生地〉

天ぷら粉……2/3カップ（約70g）

水……80ml

サラダ油……大さじ2

ごま油……小さじ1

〈たれ〉

しょうゆ……大さじ1

砂糖……小さじ1

酢……小さじ1

ごま油……小さじ1

作り方

（1）シーフードミックスは袋の表示どおりに解凍し、ペーパータオルではさんで水けを取る。万能ねぎは根元を切り、長さを半分に切る。卵は割りほぐす。

（2）生地を作る。大きめのボールに天ぷら粉を入れ、水を加えてよく混ぜ合わせる。生地がなめらかな状態になったら万能ねぎを加え、ざっくりと混ぜる。

（3）フライパンにサラダ油、ごま油を入れて中火で熱し、（2）の万能ねぎを同じ方向に並べ入れる。

（4）万能ねぎの上にシーフードミックスを散らし、残りの生地を全体にかける。さらに溶き卵を回しかけ、ふたをして3分ほど焼く。

（5）フライ返しで上下を返し、フライ返しで押さえながらさらに3分ほど焼く。上下を返してまな板の上に取り出し、食べやすく切って器に盛る。たれの材料を混ぜ合わせて添え、チヂミをつけて食べる。

冷凍シーフードミックスを使えば、具材の準備もラクチン。食べごたえ満点の海鮮チヂミは晩ごはんの主役としても出番が増えること間違いなしです。さっそく作ってみてください。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）