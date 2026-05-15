

文化放送は、日本企業の99.7%を占める中小企業の革新的な取り組みに光を当て、その栄誉を称える「中小企業Business & Innovation AWARD2026」を9月16日（水）に開催する。

本アワードは、昨年度も開催に次ぐ2回目の開催となる。日本の経済を支え、イノベーションの担い手である中小企業へのエールとともに、日本のビジネス界の活力の一助となることを目指す。

日本企業の99.7%を占める中小企業には、キラリと光る取り組みや、小規模ながらもイノベーティブな取り組みをしている企業が多数。文化放送では、社会課題解決や新しい価値創造にイノベーションが注目されていることや、リスナー層および取引先にも中小企業が多く、コンテンツ面・ビジネス面においても親和性が高いことなどを背景に、ビジネス番組の編成を強化。

経営学者・入山章栄氏がパーソナリティを務める『浜松町Innovation Culture Cafe』（月曜日 午後7時～7時30分）や『眞鍋かをりのBUSINESS FRONTIERS』（月曜日 午後7時30分～8時00分）をはじめ、様々な分野の専門家をゲストに招き、社会課題や未来予測などをテーマに、企業の取り組みやイノベーションのヒントを探る番組などを放送している。

文化放送では、ビジネス番組の充実とコンテンツの拡大を図る中、このたび「中小企業Business & Innovation AWARD2026」の開催を決定。

文化放送が主催するこのアワードは、ビジネスの最前線で活躍し、革新的な取り組みや社会課題の解決に貢献した企業・個人を表彰するもの。持続可能な成長や組織変革、新たな働き方の提案など、多様な視点から“イノベーション”を体現した事例を募集し、実行委員会による審査を経て選出される。

なお、授賞式は2026年秋に開催される予定で、結果はWebメディア

「Business & Innovation（ https://businessinnovation.joqr.co.jp/ ）」でも紹介する予定。

「中小企業Business & Innovation AWARD2026」Webサイト https://businessinnovation.joqr.co.jp/award

※Webサイトでは、現在、本アワードの投票を受け付けています。

【イベント概要】

■イベント名：「中小企業Business & Innovation AWARD2026」

■開催時期：2025年9月16日（水） 午後1時00分 開演 （※一般観覧は無し）

■開催場所：文化放送メディアプラスホール（東京・浜松町）

■表彰対象：

リスナー・一般からの自薦・他薦による中小企業および「中小企業ビジネス＆イノベーションアワード」実行委員会が選定した中小企業

■投票締め切り：2026年6月15日（月）