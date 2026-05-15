「I′m swamped」の意味は？忙しい日に使える表現...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「swamp」は沼や湿地を表すこと。

果たして、正解は？

正解は「とても忙しい」「忙殺されている」でした！

「I'm swamped」は、やることが多すぎて余裕がないときに使う表現。

「泥沼にはまっている」「＝身動きができない」というイメージで、「仕事が大量にあって、終わりそうにない」という表現です。

仕事以外のことで忙しいという意味では使いませんよ。

「I can't go out tonight. I'm swamped.」

（今夜は出かけられない。忙しすぎるの）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。