「I′m swamped」の意味は？忙しい日に使える表現...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm swamped」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「swamp」は沼や湿地を表すこと。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「とても忙しい」「忙殺されている」でした！
「I'm swamped」は、やることが多すぎて余裕がないときに使う表現。
「泥沼にはまっている」「＝身動きができない」というイメージで、「仕事が大量にあって、終わりそうにない」という表現です。
仕事以外のことで忙しいという意味では使いませんよ。
「I can't go out tonight. I'm swamped.」
（今夜は出かけられない。忙しすぎるの）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部