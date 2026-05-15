ドドーンと1kg入り！！！【業務スーパー】あると助かる♡「大容量グルメ」

何かと忙しい毎日に、買い置きできる大容量の食品があると助かるという人も多いのでは。【業務スーパー】では、なんと1kg入りの食品も豊富に揃ってるんです。今回はそんな、業スーで見つかる「大容量グルメ」をピックアップ。冷凍、冷蔵、常温と、バラエティーに富んだ食品をご紹介します。簡単調理で食卓に出せる、業スーの大容量食品をチェックしてみましょう！

子どもも大人もあると嬉しい冷凍フランク

「こだわり生フランク プレーン」は、天然豚腸を使った冷凍のフランクフルトです。がっつりと満足感のあるおかずを、手軽に用意したいときに重宝しそう。ポトフやアメリカンドッグ、ジャーマンポテト等の、さまざまな料理の食材にしてもグッド。公式サイトによると、「クセのないスパイスを配合し、旨みを最大限に引き出しました」とのことなので、ボイルするだけで、子どもから大人まで喜ばれるおかずになるはず。お店で見つけたら、ぜひ手に取ってみてください。

アレンジを楽しめる便利なポテサラ

マスタードとブラックペッパーをアクセントにした「ジャーマンポテトサラダ」は、500g入りのパックが2パック連なっている冷蔵総菜です。食器に移すだけで食卓に出せるので、あと1品ほしいときに活躍しそう。インスタグラマー@arimama_chanさんのInstagram投稿には、「ピーマンのグラタン風」「洋風スープ」というアレンジ料理も紹介されています。使い勝手がよく、アレンジ料理の幅も広がりそう。

みんなでシェアしたい、大容量プリン

牛乳パック型のパッケージに入った1kgの「カスタードプリン」 は、家族みんなでスイーツを楽しみたい時にもってこいの商品と言えそう。一般的なスーパーやコンビニでは見かけないような、インパクトたっぷりの形状で、子どもたちも大喜びしてくれるはず。シンプルなプリンとして食べるのはもちろん、アイスクリームやホイップクリーム、フルーツ等を飾り付けて「プリンアラモード」や「プリンサンデー」にしても楽しそう。

何かと便利なノンフライ乾麺

油で揚げていない、プレーンな「ノンフライ乾麺」も1kg入りをストックしておくと何かと役立ちそう。1袋に約14食分入っていて、大人数分の食事にも対応しやすそうなボリュームです。スープが付いていない乾麺だけの商品なので、鍋料理の締めや、焼きそば等、工夫次第でさまざまな食べ方を楽しめそう。インスタグラマーの@odangosyufuさんは、麺を4分間茹でて戻した後、焼きそばにチャレンジ。「ちぢれた麺だからソースがよく絡んで美味しい」とコメントしています。小腹が空いた時に、サッと作れる1皿になりそうな予感。

ボリュームも使いやすさも魅力的な業務スーパーの大容量グルメ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S