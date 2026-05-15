「チーム浮上のためには彼が絶対必要」連勝は4でストップ、開幕4番サードの日本ハム選手にファン注目「何とか打開してほしい」

郡司は2年連続2ケタ本塁打をマークしている（C）産経新聞社

日本ハムは5月14日のロッテ戦（ZOZOマリン）に3ー5と敗れ連勝は4でストップ。再び借金1となった。

先発の細野晴希が初回にロッテ打線につかまる。佐藤都志也に2ランホームランを浴びるなどいきなり3失点スタート。

【動画】2者連続アーチとなった清宮のホームランシーン

打線も3点を追う2回にはプロ3年目捕手の進藤勇也が右前適時打を放ち、1−3とするも、なかなか相手先発の西野勇士を捉えきれない。

その後もリードを広げられ、迎えた9回は先頭の浅間大基がライトスタンドへ2号ソロと豪快アーチをかけ2−5、さらに代わった横山陸人からも清宮幸太郎も8号ソロと2者連続アーチで3−5と2点差に迫る。

そして9回は尚も二死一塁で回ってきた郡司裕也の打席も注目となった。

開幕4番を託された背番号3も4月の月間打率は.229と不振に苦しんだ。今回のロッテ戦では新庄剛志監督もファームを置く鎌ケ谷との親子ゲームに出場させる中、この試合では途中出場、9回二死一塁の好機に横山の152キロストレートを捉え右へ運んだ。



5月の月間打率は.278と復調気配も見えるため、ファンの間からは「チーム浮上のためには彼は絶対必要な選手」「本来の姿に戻ってほしい」「何とかここを打開してほしい」「またお立ち台に戻ってきて」と応援の声も上がっている。