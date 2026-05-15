プロ雀士でマルチタレントの岡田紗佳（32）が、歌手デビューを飾る。14日、都内で記者発表会に登壇し、意気込みを語った。

デビュー曲「国士無双LOVE」（7月22日リリース）は、岡田らしく麻雀用語をちりばめた激しいビート、「ツモれ！ツモれ！」と繰り返されるサビが印象的な中毒性ある1曲だ。SNSでの流行から人気に火が付いたM！LKの楽曲「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」を生んだ浅野尚志氏が手がけた。“バズり請負人”の作品がデビュー作という幸先の良いスタート。岡田は「すごくすてきな曲で、もしかしたら私でもバズれるかもしれないと思ったので、早く皆さんに聞いていただけたら」と自信をのぞかせた。

歌手業は芸能活動を始めた当時から憧れの1つだったという。デビューから15年。夢の実現に「まさか」と驚きつつ、「この話をもらえてうれしかった」と、またとないチャンスをつかみ取った。歌唱に関しては一からのスタートだったが、熱心に向き合い「（手応えは）そこそこ。満貫です」と自己採点では高得点の仕上がりだ。

雀士、モデル、タレントとマルチに活躍するが、また1つ肩書が増えた。歌手としての目標は「『Mステ』の階段は下ってみたい。いずれ皆さんの前でも歌えるようになれたら」と掲げる。純粋な願いもある。「私きっかけで麻雀を知ってもらって、麻雀人口が増えたら良いなと思っているので、1つのきっかけになったら良いなと思います」。プロたるもの、別角度からも愛するマージャン界を盛り上げる。

○…やるからには気合十分。自ら“営業”し、デビュー曲は「Mトーナメント2026」のオフィシャルソングに決定した。麻雀用語がふんだんに使用された歌詞は、岡田も用語を提案する形で楽曲制作に携わり「アイスアリアリ？ナシナシ？」が採用された。コアなマージャンファンに刺さるフレーズとなった。CDは「役満ver．」「跳満ver．」「満貫ver．」の3形態。