ツチヤカレン、“血のつながり”を超えた家族のかたちを歌う新曲「自慢のお父さん」
ツチヤカレンが、デジタルシングル「自慢のお父さん」を5月20日（水）に配信リリースすることを発表した。
本作は、血のつながりを超えて築かれていく“家族”や“人とのつながり”をテーマにした一曲。実体験をもとに綴られた歌詞には、幼少期から現在に至るまでの日々の記憶や、大切な人と積み重ねてきた時間への想いが込められている。
《はじまりは、家賃7万の家に やってきた普通のママの友達》という印象的な歌い出しから始まる本楽曲は、ツチヤカレン自身が3番目のお父さんとの関係性を軸に描かれた作品。特別な出来事ではなく、何気ない毎日の中で育まれていった感情を、飾らない言葉でまっすぐに歌い上げている。
また、本作は“家族”という枠に留まらず、「共に過ごした時間が、人と人をつないでいく」という普遍的なテーマにも繋がる楽曲となっている。
リリースに伴ってツチヤカレンは以下のようにコメントしている。
◆ ◆ ◆
わたしには3人お父さんがいて、3番目のお父さんのことを綴った歌です。
わたしとお父さんの物語。
のはずが、たくさんの人の琴線に触れる曲になっていることを実感して、強い思いでリリースに辿り着きました。
念願かなって、大好きなバンドメンバーとレコーディングをしました！わたしのことを理解してくれて、寄り添ってくれるメンバーたちだから、とても温かく切なさも帯びた音を閉じ込められたと思います。
聴き手の受け取り方に任せたい一曲になっているので、ぜひYouTubeのコメントやSNSのコメントで感想などもらえたらツチヤカレンは嬉しいです！
◆ ◆ ◆
■リリース情報
デジタルシングル「自慢のお父さん」
2026年5月20日（水）配信リリース
▼Pre-add / Pre-save
https://karen-tsuchiya.lnk.to/otosan_paps
■ライブ情報
5⽉16⽇(⼟) BAR&LIVE Planet C 「武蔵野音楽祭20th」
5⽉20⽇(⽔) 下北沢CLUB Que「HIBINO AWA」
5⽉23⽇(⼟) 赤坂navey floor AKASAKA & Aphro AKASAKA「音弥祭2026 Spring」
5⽉30⽇(⼟) 代々木LIVE STUDIO LODGE「Ran presents RELEASE EVENT -秘め事-」
6月21日（日）渋谷ライブハウス「YATSUI FESTIVAL! 2026」
6⽉27⽇(⼟) 「MiMiNOKOROCK FES JAPAN in 吉祥寺 2026」
12⽉24⽇(⽊) 西川口Hearts 「3rd ワンマンライブ「BADもGOODにBIRTHDAY！」
開場 16:00 開演 17:00
チケット：前売 \4,400 (+1D)
info）SOGO TOKYO https://sogotokyo.com
関連リンク
◆ツチヤカレン レーベルサイト
◆ツチヤカレン オフィシャルX
◆ツチヤカレン オフィシャルInstagram
◆ツチヤカレン オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ツチヤカレン オフィシャルTikTok