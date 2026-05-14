ツチヤカレンが、デジタルシングル「自慢のお父さん」を5月20日（水）に配信リリースすることを発表した。

本作は、血のつながりを超えて築かれていく“家族”や“人とのつながり”をテーマにした一曲。実体験をもとに綴られた歌詞には、幼少期から現在に至るまでの日々の記憶や、大切な人と積み重ねてきた時間への想いが込められている。

《はじまりは、家賃7万の家に やってきた普通のママの友達》という印象的な歌い出しから始まる本楽曲は、ツチヤカレン自身が3番目のお父さんとの関係性を軸に描かれた作品。特別な出来事ではなく、何気ない毎日の中で育まれていった感情を、飾らない言葉でまっすぐに歌い上げている。

また、本作は“家族”という枠に留まらず、「共に過ごした時間が、人と人をつないでいく」という普遍的なテーマにも繋がる楽曲となっている。

リリースに伴ってツチヤカレンは以下のようにコメントしている。

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わたしには3人お父さんがいて、3番目のお父さんのことを綴った歌です。

わたしとお父さんの物語。

のはずが、たくさんの人の琴線に触れる曲になっていることを実感して、強い思いでリリースに辿り着きました。

念願かなって、大好きなバンドメンバーとレコーディングをしました！わたしのことを理解してくれて、寄り添ってくれるメンバーたちだから、とても温かく切なさも帯びた音を閉じ込められたと思います。

聴き手の受け取り方に任せたい一曲になっているので、ぜひYouTubeのコメントやSNSのコメントで感想などもらえたらツチヤカレンは嬉しいです！

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■ライブ情報

5⽉16⽇(⼟) BAR&LIVE Planet C 「武蔵野音楽祭20th」

5⽉20⽇(⽔) 下北沢CLUB Que「HIBINO AWA」

5⽉23⽇(⼟) 赤坂navey floor AKASAKA & Aphro AKASAKA「音弥祭2026 Spring」

5⽉30⽇(⼟) 代々木LIVE STUDIO LODGE「Ran presents RELEASE EVENT -秘め事-」

6月21日（日）渋谷ライブハウス「YATSUI FESTIVAL! 2026」

6⽉27⽇(⼟) 「MiMiNOKOROCK FES JAPAN in 吉祥寺 2026」 12⽉24⽇(⽊) 西川口Hearts 「3rd ワンマンライブ「BADもGOODにBIRTHDAY！」

開場 16:00 開演 17:00

チケット：前売 \4,400 (+1D)

info）SOGO TOKYO https://sogotokyo.com