お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（50）が14日、曜日メンバーを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。お笑いタレントの中山功太（45）による「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」という告発を受けて謝罪してから初の同番組出演で、騒動に言及した。

いつも通りに和やかな雰囲気で番組がスタートする中、高橋が「今日ちょっとだけ僕に触れとかないと」と自ら切り出す。MCの南海キャンディーズ・山里亮太が「触れる？何か？」ととぼけると、「あなたの、山ちゃんの同期のことですんごいことになってる」と中山との騒動に触れた。

「でも2人でしゃべったんですよね。じゃあもう終わりじゃないですか？」と言う山里に、高橋は「もうちゃんとしゃべってて、もう何のわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできてるんです」と説明。そして「なので、山ちゃんも良かったら一緒に」と食事に誘うと、「1回…考えていいですか？」と山里は苦笑い。スタジオに笑いが起こる中、山里は「じゃあ八木（真澄）さんもぜひ。私も何か参考になることが言えそうな過去がいろいろございます」と笑いながら応じた。

騒動は、中山が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発したことが発端。ネットで話題となると、中山は8日に自身のX（旧ツイッター）で「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と宣言。「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」とつづっていた。

高橋は11日に自身のXで、告発された人物が自身であることを認めて謝罪。相方・八木の仲介で中山と連絡を取ったことを明かし、「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」とつづった。

高橋の投稿の約1時間後に中山もXを更新し、「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません」とわび、高橋から電話があり「当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました」と明かした。