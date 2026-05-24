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「それは誰の収入になるんですか？」家事の国家資格化に潜む利権の罠と天下りへの懸念「おいおいということになりかねない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】「税制優遇」の危険性。〇〇の国家資格化を疑っているワケ【国家資格 家事支援】」を公開した。動画内では、高市総理の指示により進められている「家事の国家資格化」について、その背景と必要性を解説しつつ、制度に潜む利権や天下りの危険性に警鐘を鳴らした。



下矢氏はまず、政府が家事の国家資格化を進める背景について言及。介護離職の増加や人手不足といった社会問題を挙げ、「仕事したいのにできない人が増えてくる」と現状を分析し、国として家事代行産業を支援する意義を説明した。さらに、「市場規模でいうと800億円くらいある」「大体全国に190社くらいある」というデータを示しつつ、資格化によってサービスの質や信頼性が担保され、税制優遇や補助金も受けやすくなるとメリットを語った。



一方で、新たな制度に付きまとう「利権」の問題を強く指摘。国家資格の試験運営団体に官僚のOBが関わる可能性について触れ、「それは誰の収入になるんですか？」と疑問を呈し、「おいおいということになりかねない」と懸念を示した。また、税制優遇の対象を決める裁量にも触れ、一部の思惑が入り込む余地があるとし、「必ず天下りや利権みたいな疑いを持たれてしまう」と苦言を呈した。



最後には、家事の国家資格化自体は「決して悪い制度ではない」と評価しつつも、国の財政が厳しい時代だからこそ「国民としてもしっかりチェックして、変な疑惑を持たれない形で運営してほしい」と語り、制度の透明性を求めて動画を締めくくった。



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