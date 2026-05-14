【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

童友社は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「凄！ 超精密ピンセット/帯電防止ピンセット/カッティングマッド」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、ホビー用工具「凄！」シリーズの商品を多数展示しており、ピンセット、カッティングマット、缶スプレートリガー、ガラスヤスリ、きさげカッター、片刃ニッパーなどの様々な工具を展示しているほか、ホビー用リングライト、ターンテーブル、ライティングベースなどの撮影用道具や、デジタル重量計なども展示している。

さらに工具以外にも、ラジコン商品で「キュートマウスちゃん」「アニマルスプレーカー 馬/ザリガニ/虎/恐竜」「U18型潜水艦」「メルセデス AMG F1 W16 E Performance」「フェラーリ F40」なども展示している。

「凄！」シリーズ関連商品

ラジコン商品

「キュートマウスちゃん」

「アニマルスプレーカー 馬/ザリガニ/虎/恐竜」

「U18型潜水艦」

「メルセデス AMG F1 W16 E Performance」

「フェラーリ F40」

(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.