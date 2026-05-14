童友社のホビー用工具「凄！」シリーズからピンセットやカッティングマットなど様々な商品が一挙展示！【#静岡ホビーショー】ラジコン商品も多数展示
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
童友社は、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「凄！ 超精密ピンセット/帯電防止ピンセット/カッティングマッド」などを展示している。
今回イベント会場の同社ブースでは、ホビー用工具「凄！」シリーズの商品を多数展示しており、ピンセット、カッティングマット、缶スプレートリガー、ガラスヤスリ、きさげカッター、片刃ニッパーなどの様々な工具を展示しているほか、ホビー用リングライト、ターンテーブル、ライティングベースなどの撮影用道具や、デジタル重量計なども展示している。
さらに工具以外にも、ラジコン商品で「キュートマウスちゃん」「アニマルスプレーカー 馬/ザリガニ/虎/恐竜」「U18型潜水艦」「メルセデス AMG F1 W16 E Performance」「フェラーリ F40」なども展示している。
「凄！」シリーズ関連商品
ラジコン商品
「キュートマウスちゃん」
「アニマルスプレーカー 馬/ザリガニ/虎/恐竜」
「U18型潜水艦」
「メルセデス AMG F1 W16 E Performance」
「フェラーリ F40」
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