台湾高速鉄道（台湾新幹線）が、次世代の新型車両「N700ST」の実車紹介動画を公式SNSで公開しました。JR東海の最新型「N700S」をベースに開発されたこの車両は、名称の末尾に「Taiwan」を意味する「T」を冠し、日本の技術と台湾のニーズが融合した記念碑的なモデルとなります。製造には、日立製作所や東芝、日本車両製造などが参加します。

今回のリニューアルでは、軽量化と空力性能の向上に加え、全席コンセントの設置や自走用バッテリーシステムの導入など、快適性と安全性が飛躍的に向上しました。2027年の営業運転開始に向け、台湾の移動体験をどう変えていくのか。動画で明かされたそのディテールと、引き渡しまでカウントダウンが始まった最新状況を紐解きます。

最新技術の粋を集結！「N700ST」が誇る圧倒的な性能

新型高速鉄道車両「N700ST」は、日立製作所と東芝、東芝インフラシステムズ等で構成される Hitachi Toshiba Supreme Consortium が12編成(144両)を受注し、日本車両製造も参加して製造が進められています。最大の特長は、東海道新幹線で実績のある「N700S」をベースとした高度な基本性能です。一編成当たりの長さは約300mで、最高速度時速300kmで営業運転します。

特徴的な先頭形状は、トンネル進入時の微気圧波を低減し、走行時の抵抗を抑える「デュアル・スプリーム・ウィング形」の進化系を採用。これにより静粛性とエネルギー効率がさらに向上しました。また、東芝製の最新SiC（炭化ケイ素）駆動システムを搭載することで、車両の小型・軽量化と大幅な消費電力削減を実現しています。

さらに、地震などの緊急停電時でも自走して安全な場所まで移動できる「リチウムイオン電池自走システム」を搭載しており、安全面でも世界最高水準のスペックを誇ります。

台湾新幹線 新型車両N700STイメージ（画像：台湾高鐡）

快適性は「S」を超える？旅を彩る車内空間とデザイン

車内設備も、利用者目線で画期的な改良が施されています。全ての座席には、現代の旅に欠かせないモバイル用コンセントが完備されました。

座席には、背もたれのリクライニングに連動して座面が深く沈み込む構造を採用。長距離の移動でも疲れにくい快適な座り心地を追求しています。また、客室上部の荷物棚や専用の荷物置き場も拡大され、大型スーツケースを持つ旅行者への配慮も万全です。デザイン面では、台湾高鉄のシンボルカラーである「オレンジ」のラインを維持しつつ、N700S譲りのシャープなシルエットが現代的な美しさを演出しています。

日本と台湾をつなぐ「信頼の軌道」のアップデート

世界で初めて日本の新幹線システムを海外導入した台湾において、最新の「S（Supreme）」技術が導入されることは、両国の深い技術的・信頼的絆の象徴でもあります。

・観光への影響：2027年にこの車両がデビューすれば、台北〜高雄間の移動はより快適になり、訪台日本人にとっても「日本と同じ、あるいはそれ以上の安心感」を持って旅ができるようになります。

・輸送力の増強： 全12編成の導入が完了する2028年末には、ピーク時の輸送力が約25％向上する見込みです。これにより、週末や大型連休のチケット確保が容易になることが期待されます。

・技術の進化： フルアクティブ制振制御装置による「揺れの少なさ」は、日本の新幹線ファンも驚くレベルの乗り心地を台湾でも提供してくれるはずです。

2026年7月には第1編成が日本を出場し、8月にはいよいよ台湾の地に到着します。私たちが次に台湾を訪れる際、この「オレンジの新幹線」が旅の主役になっていることでしょう。

台湾高速鉄道 新型車両「N700ST」の概要

・形式名： N700ST（N700Sをベースとした台湾専用仕様）

・製造メーカー： 日立製作所、日本車両製造（システム等は東芝などが担当）

・当初の導入数： 12編成（144両）

＜主なスケジュール＞

2026年7月：最初の車両、日本工場出場（予定）

2026年8月：台湾到着（予定）

2027年下半期：営業運転開始（予定）

2028年末：全12編成の導入完了

＜主な特徴＞

全席にモバイル用コンセントを設置

フルアクティブ制振制御装置による揺れ低減

緊急時自走用バッテリーシステム搭載

シーティングコンフォート（座面連動リクライニング）の向上

公開されたN700STの最新動画

台湾高速鉄道 facebook より

最新動画では、車内の様子も確認できます。



（動画：台湾高速鉄道のFaceBookより）

※動画が見られない方は、台湾高速鉄道のFaceBookをご覧ください。

動画で公開されたN700STの凛々しい姿は、日本の新幹線ファンにとっても興味深いものです。全席コンセントやさらなる静粛性など、私たちの「台湾の旅」をより豊かにしてくれるこの新型車両。2027年のデビューの日が、今から待ち遠しいですね。

（画像：台湾高速鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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