新宿｜ニュウマン新宿の屋上で地中海体験！「THE MED TERRACE」で楽しむ大人のルーフトップバーベキューを編集部がレポート
◆新宿｜ニュウマン新宿の屋上で地中海体験！「THE MED TERRACE」で楽しむ大人のルーフトップバーベキューを編集部がレポート
新宿駅直結、ニュウマン新宿の7階屋上で楽しめるおしゃれなバーベキューをオズモール編集部がレポート！ 「THE MED TERRACE（ザ・メッド・テラス）」は、本格的な地中海料理の数々と厳選されたお肉の数々を都会の空の下で楽しめる最新のバーベキュースポット。アルコールはもちろんソフトドリンクも充実したフリードリンクもあり、ノンアル派も大満足。そんな、ワンランク上のBBQ体験をご紹介します。
新宿駅直結の絶景ロケーション！都会の屋上で味わう贅沢なバーベキューをオズモール編集部が体験
会場は「ニュウマン新宿」の7階屋上。バスタ新宿のすぐ上という驚きの好立地にありながら、エレベーターを降りるとそこには紫のライトが幻想的に輝く別世界が広がっています。テーブルの間隔は広く、バーベキュー特有の煙も席から離れたグリルで焼くスタイルなので、ニオイを気にせず食事を楽しめるのが嬉しいポイント。多少肌寒い夜でも、ふわふわのシープスキンや毛布の貸出があるため、夜風を感じながらも暖かく快適に過ごせます。
本格的な地中海料理にも注目。本格ディップと楽しむピタパンの前菜
実はこちら、バーベキューだけではなく本格的な地中海メニューを楽しめるのが最大の魅力。まず登場するのは、ふっくらとしたピタパンと3種のディップです。ディルが爽やかに香るチーズディップや、カリッとしたひよこ豆がアクセントのフムスは、まさに専門店クオリティ。ジューシーな丸ごと青唐辛子と一緒にピタパンにのせて頬張れば、スパイシーで奥深い味わいが口いっぱいに広がります。
彩り豊かなサラダ＆香り高いポテトフライがお肉の最高の相棒に
サイドメニューも手抜きなしの充実度です。フェタチーズとトマト、きゅうりのサラダは、素材に味がしっかりと馴染んでいて、お肉の合間にお箸が止まらなくなる名脇役。さらに、たっぷりとチーズがかかったポテトフライが登場した瞬間、食欲をそそる良い香りがテーブルいっぱいに広がります。揚げたてのホクホク感と濃厚なチーズのコクは、ビールはもちろん、どんなドリンクとも相性抜群で、お腹も心も満たされる！
ローズマリーが香る、本格ウェーバーで焼き上げる極上肉3種
メインのお肉は、豚ロース、ラム肩、牛ハラミの豪華3種類。本格的な「ウェーバー」のグリルを使って自分たちで焼き上げるスタイルです。美味しく仕上げるコツは、焦がさないようにこまめに焼き色をチェックすること。焼く際にローズマリーをお肉の上にのせれば、熱とともにハーブの清涼感ある香りがふわぁっと広がり、一気に上質なバーベキューへと格上げされます。
「上手く焼けるか心配…」という方もご安心を。スタッフの方が親切に焼き方のコツを教えてくれるので、初めてでも安心です。両面がこんがりと焼けたら、仕上げに岩塩とレモン汁をグリルの上で直接振りかけて調味しましょう。自分たちでひと手間加えるからこそ、より一層美味しく、思い出に残る特別なディナーになること間違いなし。
セルフスタイルで自由に楽しむ。種類豊富なドリンクラインナップ
ドリンクは好きなものを自由に楽しめるセルフサービス方式。ビール派に嬉しい黒ビールから、爽快なレモンサワー、カクテル、ワインまで、お酒のメニューが驚くほど充実しています。
自分のペースでお代わりできるのが、屋上バーベキューならではの開放感とマッチして最高に贅沢な気分に。種類が多いので、メニューに合わせてペアリングを試してみるのも、ここならではの楽しみ方です。
大切な日やちょっとしたサプライズに。50文字以上OKのメッセージプレート
お祝いや、盛り上がりを演出したいときに便利なアイテムがメッセージプレート。こちらではなんと50文字以上の長文も可能なので、友達数人での誕生日会や日頃の感謝をたっぷり伝えたいシーンにもぴったりです。
夜空の下、心のこもった長いメッセージが添えられたプレートが登場すれば、サプライズ感も倍増。おしゃれな空間と美味しい料理に、心のこもった演出をプラスして、忘れられないひとときに。
ノンアル派も大満足の充実度。デザートまで抜かりない至福の締めくくり
アルコールを飲まない方も、ライチやパイナップルなどのフルーツジュースから、ジャスミンティー、アイスコーヒーまで選べるので安心です。食後には、シューアイスに季節のフルーツのフランベソースをかける贅沢なデザートが登場。温かいキャラメリゼソースが冷たいアイスに溶け合い、シューに染み込んだ味わいは格別です。
「THE MED TERRACE」は10月まで営業予定。心地よい風を感じる季節に、ぜひ足を運んでみてください。
新宿駅直結、ニュウマン新宿の7階屋上で楽しめるおしゃれなバーベキューをオズモール編集部がレポート！ 「THE MED TERRACE（ザ・メッド・テラス）」は、本格的な地中海料理の数々と厳選されたお肉の数々を都会の空の下で楽しめる最新のバーベキュースポット。アルコールはもちろんソフトドリンクも充実したフリードリンクもあり、ノンアル派も大満足。そんな、ワンランク上のBBQ体験をご紹介します。
新宿駅直結の絶景ロケーション！都会の屋上で味わう贅沢なバーベキューをオズモール編集部が体験
会場は「ニュウマン新宿」の7階屋上。バスタ新宿のすぐ上という驚きの好立地にありながら、エレベーターを降りるとそこには紫のライトが幻想的に輝く別世界が広がっています。テーブルの間隔は広く、バーベキュー特有の煙も席から離れたグリルで焼くスタイルなので、ニオイを気にせず食事を楽しめるのが嬉しいポイント。多少肌寒い夜でも、ふわふわのシープスキンや毛布の貸出があるため、夜風を感じながらも暖かく快適に過ごせます。
本格的な地中海料理にも注目。本格ディップと楽しむピタパンの前菜
実はこちら、バーベキューだけではなく本格的な地中海メニューを楽しめるのが最大の魅力。まず登場するのは、ふっくらとしたピタパンと3種のディップです。ディルが爽やかに香るチーズディップや、カリッとしたひよこ豆がアクセントのフムスは、まさに専門店クオリティ。ジューシーな丸ごと青唐辛子と一緒にピタパンにのせて頬張れば、スパイシーで奥深い味わいが口いっぱいに広がります。
彩り豊かなサラダ＆香り高いポテトフライがお肉の最高の相棒に
サイドメニューも手抜きなしの充実度です。フェタチーズとトマト、きゅうりのサラダは、素材に味がしっかりと馴染んでいて、お肉の合間にお箸が止まらなくなる名脇役。さらに、たっぷりとチーズがかかったポテトフライが登場した瞬間、食欲をそそる良い香りがテーブルいっぱいに広がります。揚げたてのホクホク感と濃厚なチーズのコクは、ビールはもちろん、どんなドリンクとも相性抜群で、お腹も心も満たされる！
ローズマリーが香る、本格ウェーバーで焼き上げる極上肉3種
メインのお肉は、豚ロース、ラム肩、牛ハラミの豪華3種類。本格的な「ウェーバー」のグリルを使って自分たちで焼き上げるスタイルです。美味しく仕上げるコツは、焦がさないようにこまめに焼き色をチェックすること。焼く際にローズマリーをお肉の上にのせれば、熱とともにハーブの清涼感ある香りがふわぁっと広がり、一気に上質なバーベキューへと格上げされます。
「上手く焼けるか心配…」という方もご安心を。スタッフの方が親切に焼き方のコツを教えてくれるので、初めてでも安心です。両面がこんがりと焼けたら、仕上げに岩塩とレモン汁をグリルの上で直接振りかけて調味しましょう。自分たちでひと手間加えるからこそ、より一層美味しく、思い出に残る特別なディナーになること間違いなし。
セルフスタイルで自由に楽しむ。種類豊富なドリンクラインナップ
ドリンクは好きなものを自由に楽しめるセルフサービス方式。ビール派に嬉しい黒ビールから、爽快なレモンサワー、カクテル、ワインまで、お酒のメニューが驚くほど充実しています。
自分のペースでお代わりできるのが、屋上バーベキューならではの開放感とマッチして最高に贅沢な気分に。種類が多いので、メニューに合わせてペアリングを試してみるのも、ここならではの楽しみ方です。
大切な日やちょっとしたサプライズに。50文字以上OKのメッセージプレート
お祝いや、盛り上がりを演出したいときに便利なアイテムがメッセージプレート。こちらではなんと50文字以上の長文も可能なので、友達数人での誕生日会や日頃の感謝をたっぷり伝えたいシーンにもぴったりです。
夜空の下、心のこもった長いメッセージが添えられたプレートが登場すれば、サプライズ感も倍増。おしゃれな空間と美味しい料理に、心のこもった演出をプラスして、忘れられないひとときに。
ノンアル派も大満足の充実度。デザートまで抜かりない至福の締めくくり
アルコールを飲まない方も、ライチやパイナップルなどのフルーツジュースから、ジャスミンティー、アイスコーヒーまで選べるので安心です。食後には、シューアイスに季節のフルーツのフランベソースをかける贅沢なデザートが登場。温かいキャラメリゼソースが冷たいアイスに溶け合い、シューに染み込んだ味わいは格別です。
「THE MED TERRACE」は10月まで営業予定。心地よい風を感じる季節に、ぜひ足を運んでみてください。