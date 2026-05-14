お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が１４日、日本テレビ系朝の情報番組「ＤａｙＤａｙ．」に生出演した。木曜日のレギュラーである高橋はＸで“いじめ騒動”について謝罪後、初めての生出演で、一連の騒動について言及した。

番組開始直後、高橋はＭＣの「南海キャンディーズ」山里亮太に対し、自ら「あのー、今日ちょっとだけ僕に触れとかないと…。あなたの同期のことで、すごいことになってる」と話を振った。山里は「何が？ でも２人でしゃべったんですよね？ じゃあ終わりじゃん」と言及した。

これに答える形で、高橋は「ちゃんと喋って、何のわだかまりもなくて、飯行く約束とかもできてるんです」と説明。「なので山ちゃんもよかったら一緒に」とボケると、山里は「一回考えていいですか」と笑顔で対応した。続けて「私も何か参考になることが言える過去を持っているので」とジョークを言うと、スタジオは笑いに包まれていた。

高橋をめぐっては、今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」でお笑い芸人の中山功太が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。実名の公表は避けたが、騒動は拡大。その後、相方の八木真澄が２人を仲介し話し合いを行った。１１日、高橋は中山が告発した先輩が自身であったことを認め、Ｘで「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と謝罪。「本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」と非を全面的に認めた。

これを受けて中山も１２日にＸで長文を投稿し「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません。謝罪して撤回させて下さい」としていた。