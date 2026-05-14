Uber Eats、新潟県、長野県、山梨県の3県・12市町村でサービス開始。観光需要の高いエリアへ本格展開
Uber Eats Japanは5月11日から、新潟県、長野県、山梨県の計12市町村において新たにサービスを開始した。
サービス新規開始エリア 新潟県：南魚沼市
新たにサービスが開始されるエリアには、インバウンド需要が非常に高い富士河口湖町や富士吉田市(山梨県)といった富士山周辺が含まれる。また、自然豊かな南魚沼市(新潟県)や、諏訪湖周辺(長野県)といった国内旅行者にも人気の高い地域も網羅されている。
サービス新規開始エリア 長野県：下諏訪町、箕輪町、岡谷市、伊那市、諏訪市、茅野市、南箕輪村
サービス新規開始エリア 山梨県：鳴沢村、西桂町、富士河口湖町、富士吉田市
サービス開始を記念し、対象エリアで初めて注文する人に向け、お得な特典を用意した。プロモーションコード【2026HELLO】をアプリで入力すると、最大 2,500円の割引が初回2回の注文に適用される。
サービス新規開始エリア 新潟県：南魚沼市
新たにサービスが開始されるエリアには、インバウンド需要が非常に高い富士河口湖町や富士吉田市(山梨県)といった富士山周辺が含まれる。また、自然豊かな南魚沼市(新潟県)や、諏訪湖周辺(長野県)といった国内旅行者にも人気の高い地域も網羅されている。
サービス新規開始エリア 長野県：下諏訪町、箕輪町、岡谷市、伊那市、諏訪市、茅野市、南箕輪村
サービス新規開始エリア 山梨県：鳴沢村、西桂町、富士河口湖町、富士吉田市
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