メリクレットが、新曲「ネガ・リセット！」を本日配信リリースした。さらに、本日20時には同楽曲のMVも公開された。

本作は、生成AIの急速な普及によって、表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲だという。安売りされるクリエイティビティと、出口のない不毛な生存競争の中で、“AI（人工知能）より愛を！”と叫び続ける主人公の葛藤を、コミカルかつ切実に描いた作品に。楽曲制作は、ちぺと（Vo）とレニア（G）が共同で担当し、メリクレットらしいキャッチーさと鋭いメッセージ性が共存した、ライブ映えするナンバーに仕上がったとのこと。

また、ジャケット写真とMVのアートワークは、イラストレーター・62が手がけており、キュートかつポップなビジュアルが印象的な作品となっている。MVの映像内には、バンドのイメージキャラクター「めりー」も登場しているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

ジャケット写真

なおメリクレットは、7月に地元・北海道を代表する大型フェス＜JOIN ALIVE 2026＞が決定している。さらに、秋には2ndツアーの開催も控えており、ファイナルは東京・Veats Shibuyaでのワンマン公演を予定している。

◾️1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』

2026年2月4日 リリース

配信：https://melikret.lnk.to/SleepingBeautyof1yocto

CD購入：https://melikret.lnk.to/1stminialbum MLKRT-001 \2,500（tax in）

▼収録内容

1.1yの眠り姫

2.透水

3.セミロング

4.idiocracy

5.偽物

6.ロボック

7.メリーバッドエンド（Re-Mastered）

8.イヴと凍花の国 ▼タワーレコード限定購入者特典

JKステッカー（メンバー楽曲解説ラジオ付き）

◾️＜メリクレット 2nd Live Tour 2026＞

2026年

9月26日（土）札幌・PLANT 開場17:30/開演18:00 ワンマン公演

10月10日（土）愛知・ell.SIZE 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

10月25日（日）仙台・enn 3rd 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

11月3日（火・祝）高松・sound space RIZIN’ 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

11月8日（日）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

11月23日（月・祝）福岡・OP’s 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？

12月6日（日）東京・Veats渋谷 開場17:30/開演18:00 ワンマン公演 ▼チケット

札幌・愛知・仙台・高松・大阪・福岡 スタンディング 3,800円（税込）

東京 スタンディング 4,000円（税込）

申し込みURL：https://melikret.lnk.to/2ndLiveTour2026

※小学生以上有料。未就学児童は入場不可

※整理番号有り

※入場時別途 ドリンク代有り

※お1人様1申込最大4枚まで ▼イベントに関するお問い合わせ

北海道公演：マウントアライブ

050-3504-8700（平日 11:00〜18:00） 愛知公演：サンデーフォーク

052-320-9100（毎日12:00-18:00） 宮城公演：G/I/P

お問い合わせフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info

（平日10：00〜18：30対応） 香川公演：デューク高松

087-822-2520（平日11:00-17:00/土日祝休み） 大阪公演：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00-17:00 ※土日祝休業） 福岡公演：キョードー西日本

0570-09-2424（11:00-15:00 ※日祝休業） 東京公演：ホットスタッフプロモーション

050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）

◾️レギュラー番組

Date fm（エフエム仙台）「SESSION! 〜メリクレット EDITION〜」

2026年4月〜より担当