メリクレット、“AI（人工知能）より愛を！”がテーマの「ネガ・リセット！」本日リリース。キュートでポップなアニメーションMV公開も
メリクレットが、新曲「ネガ・リセット！」を本日配信リリースした。さらに、本日20時には同楽曲のMVも公開された。
本作は、生成AIの急速な普及によって、表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲だという。安売りされるクリエイティビティと、出口のない不毛な生存競争の中で、“AI（人工知能）より愛を！”と叫び続ける主人公の葛藤を、コミカルかつ切実に描いた作品に。楽曲制作は、ちぺと（Vo）とレニア（G）が共同で担当し、メリクレットらしいキャッチーさと鋭いメッセージ性が共存した、ライブ映えするナンバーに仕上がったとのこと。
また、ジャケット写真とMVのアートワークは、イラストレーター・62が手がけており、キュートかつポップなビジュアルが印象的な作品となっている。MVの映像内には、バンドのイメージキャラクター「めりー」も登場しているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
なおメリクレットは、7月に地元・北海道を代表する大型フェス＜JOIN ALIVE 2026＞が決定している。さらに、秋には2ndツアーの開催も控えており、ファイナルは東京・Veats Shibuyaでのワンマン公演を予定している。
◾️「ネガ・リセット！」
2026年5月13日（水）リリース
配信：https://melikret.lnk.to/NegaReset
◾️1stミニアルバム『1ヨクトの眠り姫』
2026年2月4日 リリース
配信：https://melikret.lnk.to/SleepingBeautyof1yocto
CD購入：https://melikret.lnk.to/1stminialbum
MLKRT-001 \2,500（tax in）
▼収録内容
1.1yの眠り姫
2.透水
3.セミロング
4.idiocracy
5.偽物
6.ロボック
7.メリーバッドエンド（Re-Mastered）
8.イヴと凍花の国
▼タワーレコード限定購入者特典
JKステッカー（メンバー楽曲解説ラジオ付き）
◾️＜メリクレット 2nd Live Tour 2026＞
2026年
9月26日（土）札幌・PLANT 開場17:30/開演18:00 ワンマン公演
10月10日（土）愛知・ell.SIZE 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？
10月25日（日）仙台・enn 3rd 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？
11月3日（火・祝）高松・sound space RIZIN’ 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？
11月8日（日）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？
11月23日（月・祝）福岡・OP’s 開場17:30/開演18:00 出演ゲスト：？？？
12月6日（日）東京・Veats渋谷 開場17:30/開演18:00 ワンマン公演
▼チケット
札幌・愛知・仙台・高松・大阪・福岡 スタンディング 3,800円（税込）
東京 スタンディング 4,000円（税込）
申し込みURL：https://melikret.lnk.to/2ndLiveTour2026
※小学生以上有料。未就学児童は入場不可
※整理番号有り
※入場時別途 ドリンク代有り
※お1人様1申込最大4枚まで
▼イベントに関するお問い合わせ
北海道公演：マウントアライブ
050-3504-8700（平日 11:00〜18:00）
愛知公演：サンデーフォーク
052-320-9100（毎日12:00-18:00）
宮城公演：G/I/P
お問い合わせフォーム：https://www.gip-web.co.jp/t/info
（平日10：00〜18：30対応）
香川公演：デューク高松
087-822-2520（平日11:00-17:00/土日祝休み）
大阪公演：キョードーインフォメーション
0570-200-888（12:00-17:00 ※土日祝休業）
福岡公演：キョードー西日本
0570-09-2424（11:00-15:00 ※日祝休業）
東京公演：ホットスタッフプロモーション
050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
◾️レギュラー番組
Date fm（エフエム仙台）「SESSION! 〜メリクレット EDITION〜」
2026年4月〜より担当
関連リンク
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