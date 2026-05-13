「サンマルクカフェ」などを運営するサンマルクホールディングスが、東京スカイツリー(R)タウンの東京ソラマチに、東京初出店となる「BAKERY CAFE C(ベーカリーカフェC)」をオープンした。

【写真】ソラマチ店限定の「東京スカイツリー(R)スムージー」、左から「幟」、「雅」、「粋」

東京スカイツリー(R)と写真を撮りたくなる限定商品を販売するニューオープンの「BAKERY CAFE C」


■日本のパンの価値を体験として届ける

観光客や外国人客も足を運びたくなる特別な限定メニューを提供


現在、大阪のなんばCITYにある「BAKERY CAFE C」が東京に初出店。「日本のパンの価値を体験として届ける」ことをコンセプトとした新たなベーカリーカフェで、店名の「C」は「Croissant(クロワッサン)」、「Coffee(コーヒー)」、「Cafe(カフェ)」を意味する。

【写真】ソラマチ店限定の「東京スカイツリー(R)スムージー」、左から「幟」、「雅」、「粋」


東京ソラマチ店には、ここだけの限定メニューがある。東京スカイツリー(R)にちなんだ「東京スカイツリー(R)スムージー」(1000円)だ。東京スカイツリー(R)は毎日伝統色や期間限定カラーのライティングが行われるが、この伝統色「粋(いき)」、「雅(みやび)」、「幟(のぼり)」にちなんだカラーのスムージーとなっている。

ブルーの「粋」はラムネ、紫の「雅」はナガノパープル、そしてオレンジの「幟」は温州みかん味。ベースはヨーグルトとバニラアイス、そこにそれぞれのシロップをプラスしていて、ヨーグルトの酸味でさっぱりした味わい。

スポイトのシロップをかけて綿菓子を溶かすのが楽しい


トップには雲をイメージして綿菓子がのせられていて、それぞれのシロップが入ったスポイトがついている。スポイトに入ったシロップをかけると綿菓子が溶けて、中からアイスが現れる。

シロップがグラスの底にあり、自分のタイミングで混ぜることで味の変化が楽しめる。最初にちょっとだけそのままの綿菓子を味わってもいい。スムージー1杯でいろいろな楽しみ方ができる。

ソラマチ店限定で販売される「クラウドクロワッサン」


もう1品、ぜひ味わっておきたいソラマチ店限定商品が「クラウドクロワッサン」(690円)だ。「BAKERY CAFE C」の看板商品でもある「発酵バタークロワッサン」にメレンゲを絞り、ブルーのシュガーをトッピングして表面をあぶっている。

看板商品の「発酵バタークロワッサン」がベース


メレンゲ部分はクリーム状で甘いスイーツ系クロワッサンとなっており、ソフトクリームのようなビジュアルに心くすぐられる。東京スカイツリー(R)と一緒に写真を撮るのもおすすめ。

■毎日でも通いたくなる！80種の品ぞろえ

約80種のパンが並び、毎日でも楽しめる


サンドイッチやパンと一緒に食べたいサラダも販売


具材たっぷりのコッペパンはボリューム満点


パン生地を使ったピザも要チェック


ソラマチ店限定商品はどちらかと言えば観光客向けの印象だが、パンも充実している。常時約80種が並び、クロワッサンだけでなく、食パンや惣菜パン、サンドイッチや菓子パンなど、多彩なラインナップがそろう。

フランス産発酵バターを使った「発酵バタークロワッサン」


外はサクッ、中はもっちり食感の「トリュフ塩バタークロワッサン」


クロワッサンは「発酵バタークロワッサン」(320円)のほかにも、クロワッサンとベーグルの生地を合わせて焼き上げた「トリュフ塩バタークロワッサン」(430円)や「チョコレートクロワッサン」(360円)といろいろな種類があるので要チェック。生地の違いで食感も味わいも異なるので、食べ比べしてみよう。

クロワッサンにみたらし団子をサンドした「みたらし団子クロワッサン」


また、和×クロワッサンのシリーズでは、人気の組み合わせ「あんバタークロワッサン」(650円)や「抹茶あんクロワッサン」(980円)のほかに、「みたらし団子クロワッサン」(870円)や「わらびもちきなこクロワッサン」(870円)など、ユニークな商品も。

軽い食感の「ふわとろ生ドーナツ」


特徴的な生地では、ふんわり軽い食感の「ふわとろ生ドーナツ」(320〜340円)もおすすめ。抹茶、カスタード、木いちご、生クリーム、ショコラとフレーバーもそろっていて、いろいろ試したくなる。

チーズたっぷりの「4種のチーズブール」


明太子たっぷりで“パン飲み”にもおすすめの「食卓のやまや 明太チーズブール」


チーズたっぷりの「4種のチーズブール」(470円)や「食卓のやまや 明太チーズブール」(500円)、「ベーコンオニオンデニッシュ」（420円）など惣菜系パンも充実しているので、朝食やランチ、“パン飲み”にもぴったり。

日常で食べたいシンプルな食事パンや食パンも並ぶ


日々の食卓に欠かせない、食パンやロールパンのような食事パンももちろんそろっていて、地元の人やよく足を運ぶ人が日常で楽しめるパンも多く提供する。テイクアウトだけでなく、店内やテラス席で食べられるのもうれしい。

パンは店内で焼き上げる


毎日食べたくなるパンと、観光などのちょっと特別なシーンで楽しむ食体験がどちらも楽しめる「BAKERY CAFE C」。ひと息つける空間でバラエティに富んだパンを通して、日本のパンの魅力を味わってみて。

取材・文／岡部礼子

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