今年4月に「週刊文春」が報じた、小芝風花（28）と小関裕太（30）という人気俳優同士の真剣交際。二人の馴れ初めはいつ、どんなものだったのか。（初出：「週刊文春」2026年4月26日号／全2回の2回目）

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小芝風花 ©時事通信社

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小芝のハートを射止めた小関は、子役出身。NHK教育テレビ『天才てれびくんMAX』でてれび戦士として活躍した後、多くのドラマに出演。18年には永野芽郁主演のNHK朝ドラ『半分、青い。』に出演。永野の家族が営む食堂で見習いとして働くアメリカ生まれの青年役を好演した。

「子役時代から合わせて役者として20年以上のキャリアを持つ実力派俳優です。身長180センチの長身で、スタイル抜群。その端麗な顔立ちから“令和イケメン”とも称されます。ドラマだけでなく人気アニメを舞台化した作品に多く出演していて、2.5次元俳優としても活躍。TBSの情報番組『王様のブランチ』にも21年から24年までレギュラー出演。女性人気がすこぶる高い俳優の1人です」（前出・芸能記者）

『大奥』での共演も

そんな2人、ドラマやバラエティ番組で幾度となく共演している。24年に放送され、小芝が主役を務めた代表ドラマである『大奥』（フジ系）もその1つ。

「小芝さんは、亀梨和也さん演じる将軍の徳川家治との政略結婚を強いられた五(いそ)十(の)宮(みや)倫(とも)子(こ)女王を演じた。一方、大奥の料理役人を演じた小関さんは、倫子の付き人を演じる元乃木坂46の西野七瀬さんとの熱烈なキスシーンが話題になりました」（同前）

ドロドロの愛憎劇を描いたドラマの裏で、別の物語も展開していた。

人気アイドルに熱心に口説かれて…

「小芝さんが、大奥で共演していた人気男性アイドルに熱心に口説かれていたんです。小芝さんは『付き合いたい』と迫られたそうですが、『ごめんなさい』とキッパリと断った。もうその頃には小関さんと同棲して3年目でしたから、今になって思えば、それも当然かもしれませんが、とにかく小芝さんは本当にいい子で、共演者をメロメロにしてしまうんです」（芸能プロ幹部）

一方、女の園に料理を提供する料理役人を演じた小関は、ドラマが終わった今でも、最愛の女性にだけ手料理を提供しているという。

「小関さんは家事を率先して行っていて、なかでも料理が得意。スパイスから作るくらい、こだわった手作りカレーを小芝さんに振舞っている。料理好きの2人、一緒に料理をすることもあるそうですよ」（前出・2人を知る関係者）

人気俳優同士なだけに、2人はこれまで “極秘”に愛を育んできた。2人を知る関係者が続ける。

「2人の交際を知っているのは本当に限られた人だけ。事務所には報告しているそうですが、後は、ごく親しい友人などにしか関係を明かしていません。長く同棲していることもあって、家でゆっくり特別な時間を過ごすことが多く、2人で外に出かけることも滅多にない。だからこれまで噂にすらならなかったのでしょう」

そんな2人の「5年同棲愛」の一端を、取材班が垣間見ることができたのが、冒頭の場面だ。記者は小芝と小関それぞれが何度も自宅マンションに出入りする様子を確認。2人とも仕事現場と自宅を往復する日々で多忙を極めている様子。特に小芝は、3月に入ってから東北地方で撮影を行っているため、東京から離れていることが多かった。

さらに2人は最近、「新たな家族」を迎えた。

「先日、2人は犬を2匹飼い始め、可愛がっている。小関さんは元々実家で犬を飼っていたことがあり、愛犬家の一面もある。小芝さんが仕事で家を空けている時は、小関さんが犬の面倒を見ているそうです」（同前）

「30歳までに結婚したい」

そんな2人は既に「家族ぐるみの関係」でもある。

「実は、すでに小関さんとその両親、小芝さんとそのお母さんらで顔合わせの食事会を開き、挨拶も済ませている」（小芝の知人）

特に小関は小芝の母と仲が良いのだという。その理由を小芝の知人が明かす。

「小芝さんのお母さんは、つい最近まで、2人が同棲するマンションの別の階の部屋に住んでいたんです。それで2人がよくお母さんの部屋を訪れるものだから、自然と親密になった。小関さんにとったら、二世帯住宅に住んでいたようなものというか（笑）。昨年末にお母さんは、近くのマンションに引っ越しましたが、いつでもすぐに会える距離に住んでいます」

女手一つで小芝と妹を育ててきた母親は、小芝にとって特別な存在だ。

「デビューの頃から芸能活動を支えていたのが、お母さん。小芝さんは、お母さんについて『なんでも相談する友達みたいな関係』とよく話しています。小関さんとの関係や、今後の結婚のことも相談しています」（同前）

小芝は、「30歳までに結婚したい」と周囲に漏らしているという。一方の小関も、様々な雑誌のインタビューで「結婚願望がある」と答えている。交際期間は5年を超え、小芝も今月29歳になる。結婚がいよいよ現実味を帯びてきているのだ。

「小芝さんの仕事が忙しいこともあって、結婚の時期を検討している段階ですが、『来年には結婚したい』と2人のあいだで話している。実際に、小関さんは結婚に向けて準備を進めていて、婚約指輪をすでに購入しているんです。小芝さんの仕事が落ち着いたタイミングでプロポーズすると決めているそうです」（前出・知人）

顔を真っ赤に染め、小芝が答えた

3月28日、真相を確かめるべく、自宅マンションから出てきた小芝に声をかけた。

――週刊文春です。

「……」

付けていたイヤホンを外し、耳を傾ける小芝。

――小関裕太さんと交際されていますよね。

記者が小関の名前を出すとハッとした表情を浮かべ、顔をリンゴのように真っ赤に染めて、こう絞り出した。

「私からは話せないので、事務所を通してください。すみません。勝手に答えられないんです」

――同棲していますよね。結婚も近いと聞いています。

「何も答えられないので、本当にごめんなさい。ありがとうございました」

お辞儀をした小芝は、耳まで赤く染めたまま、その場を足早に去っていった。

2人の所属事務所に交際と同棲、結婚の予定について質問状を送付したが、期日までに回答はなかった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月9日号）