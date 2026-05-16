15日、パレスチナ自治区ガザで開かれたイベントで500メートルを走る子ども（共同）【ガザ市共同】パレスチナは15日、1948年のイスラエル建国により約70万人が難民となったナクバ（大惨事）から78年を迎えた。自治区ガザでは子どもを対象にしたイベントが開かれた。日常生活との違いを楽しむ一方で「今の状況は当時よりもさらに深刻なのではないか」との声が漏れた。イベントは孤児を支援する団体が企画した。北部ガザ市の会場