麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）の最終戦が１５日に行われ、ＴＥＡＭＲＡＩＤＥＮ／雷電はチーム最高の３位で終えた。ただ萩原聖人に笑顔はなく「今シーズンも圧倒的に活躍しない限り納得するシーズンはないと思うので、ダメですね」と厳しい表情で振り返った。４位で迎えた最終日には連勝し、順位を一つ上げた。それでも「ファイナルに残った時の喜びより、ファイナルで優勝に手が届かなった悔しさの方が必