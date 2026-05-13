【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンダムベース限定のガンプラを多数展示している。

今回展示されているのは、「HG 1/144 ズゴック（SEED FREEDOM Ver.）[クリアカラー]」（7月発売、3,630円）、「HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム弐式[クリアカラー]」（発売済み、3,630円）、「MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムキュリオス（トランザムモード）[メタリックグロスインジェクション]」など。

会場では各部を細部まで確認できるのに加え、多様なポージングで展示されている。

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