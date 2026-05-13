生活家電などを手がけるライフオンプロダクツ（大阪市）は、「Life on Products」ブランドから、「折りたたみコードレスリビングファン首振り機能付 ラージサイズ LCAF049」を、2026年5月18日に全国の量販店およびインターネット通販などで発売する。

防災用アイテムにも

コンパクトに折りたためるなど収納時に便利な設計で、無段階の高さ調節が可能なリビングファンに、羽根径が約230ミリ、9枚羽根を採用したラージサイズが登場。

広範囲に送風し、風の当たりすぎによるストレスを軽減する「左右自動首振り」機能を備えるほか、手動で上向きにも調節できる。微風/弱/中/強の4段階の風量調節に加え、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載する。

容量5100mAhのリチウムイオンバッテリーを内蔵した充電式のため電源のない場所でも使用可能。オフタイマーは1時間単位で8時間までセットできる。約10時間で自動的に切れるオートオフも備える。

弱/中/強の3段階の調光ができ、停電時などに便利なLEDライトを装備。外部充電に対応するUSBポートを2口備え、外部機器への充電が行えるなど防災用アイテムにもなる。

ファンの前のガードは取り外しが可能で、ホコリが付着しやすい部分の掃除ができる。

風量調節やタイマー設定などの操作が可能な専用リモコンが付属。マグネットを内蔵し、本体に貼り付けて収納できる。

カラーはリリーホワイト。

価格は1万3200円（税込）。