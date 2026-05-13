【けもプラ No.SP-09R るおらん】 5月16日8時～ 予約受付予定 11月 発売予定 価格：9,460円

青島文化教材社は、プラモデル「けもプラ」シリーズから、けもプラ公式サイト限定製品「けもプラ No.SP-09R るおらん」を11月に発売する。価格は9,460円。5月16日8時から予約受付が開始される。

本商品は、自分好みのケモノをカスタマイズできる「けもプラ」より、企画設定資料の作画やパッケージデザインを手掛けている、総合キャラクターデザイン担当のかわらげ氏のマスコットキャラクター「るおらん」を再現したモデル。クールホワイトベースの白猫で、中ケモベースの構成に特徴的なシッポや表情豊かなフェイスパーツが付属する。専用デザインの衣装と併せて、るおらんの可愛らしさを存分に楽しめるキットとなっている。

第64回静岡ホビーショー一般公開日に合わせて、5月16日から5月24日を早期予約期間とし、予約した人には早期予約特典が付属する。なお、通常版は5月25日11時から予約が開始される。

「けもプラ No.SP-09R るおらん」

【主な特徴】

・色分け成型、接着剤不要のスナップキットモデル。

・フェイス、アーム、レッグパーツは「中ケモ」仕様。

・「中ケモ」彩色済みフェイス4種が付属する。

・「中ケモ」ハンドパーツ5種が付属する。

・かわらげ氏デザインのるおらん衣装が付属する。

素体全高：約155mm

素材：PS/ABS/PVC

早期予約特典

5月16日8時から5月24日23時59分までの期間中に、けもプラ公式サイトで予約した人には、早期予約特典として下記3セットが付属する。

・るおらんポストカード3枚

【るおらんポストカード】

・るおらん瞳水転写デカール

・るおらん「ヘッド」、「シッポ」、「無彩色フェイス」パーツ

※台座は付属しません。

※画像は塗装済みの試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

(C)かわらげ

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