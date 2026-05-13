HG 1/144 ガンダムローズ

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムローズ」、「HG 1/144 マンダラガンダム」、「HG 1/144 ガンダムマックスター」を再販する。価格は各2,915円。5月14日11時よりプレミアムバンダイで予約受付が開始され、発送は9月の予定。

HG 1/144 ガンダムローズ【再販】

価格：2,915円

予約受付開始：5月14日11時～

発送時期：9月予定

本製品は、「機動武闘伝Gガンダム」に登場するモビルファイター「ガンダムローズ」を新規造形でプラモデル化したもの。中世ヨーロッパの騎士のような外見を頭部から脚部・武装に至るまで忠実に再現している。マント型シールドは展開ギミックを有し、コアランダーは分離・合体が可能。さらにローゼスビットとディスプレイ用のエフェクトパーツ、アクションベース類が付属する。

機体フォルム、カラーリングを新規造形で忠実に再現

ガンダムローズの優雅で左右非対称の機体形状を全体のバランスを意識したプロポーションで立体化。各所のカラーリングはパーツごとに細かく分割し、成形色で色分けを実現している。

マント型シールド

左肩部マント型シールドは内部形状も細かく再現。前後・側面の５枚構成で、それぞれが上部へ展開可能。前後4枚はプラモデルオリジナルギミックとして、取り外してディスプレイできる。

シュバリエサーベル

腰に納めたサーベルは、柄を取り外して付属のクリアエフェクトを使用することでフェンシングの必殺技攻撃時を再現可能。

コアランダー

背部コアランダーは分離し、走行モードも再現可能。

広域な可動範囲により、劇中のファイトスタイルをフレキシブルに再現可能

頭部や腰部に前後可動ギミックを、腕部・大腿部にはロール軸を搭載することで躍動感あふれるポージングが可能。

ローゼスビットと専用エフェクトパーツが4セット付属

専用エフェクトパーツを介しマント型シールドの射出孔に接続することで、ローゼスビットの展開・攻撃する様を再現可能。さらに、演出の幅を広げる表情豊かな右手パーツが付属する。

プラモデルオリジナルギミック

「機動武闘伝Gガンダム」今川泰宏監督考案のHGオリジナルギミックを採用。前後4枚のシールドも展開できる。専用のエフェクトパーツとアクションベースを組み合わせることでマント型シールドまでも展開してディスプレイできる。

付属武装

HGガンダムローズ／サーベル／コアランダー／アクションベース／ローゼスビット／ローゼスビット用エフェクトパーツ 一式／マント型シールド用エフェクトパーツ 一式

HG 1/144 マンダラガンダム【再販】

価格：2,915円

予約受付開始：5月14日(木) 11時

発送時期：9月予定

本製品は、「機動武闘伝Gガンダム」に登場するモビルファイター「マンダラガンダム」を新規造形でプラモデル化したもの。釣り鐘をモチーフにした特徴的な機体形状と各種武装を徹底再現している。数珠状の腕部と腰部はフレキシブルに可動し、大胆なポージングが可能。プラモデルオリジナルギミック再現用のエフェクトパーツ、アクションベース類が付属する。

機体フォルム、カラーリングを新規造形で忠実に再現

マンダラガンダムの特徴的な機体形状を完全新規造形で再現。腕部などはフレキシブルに可動。各所の腕などはフレキシブルに可動。パーツごとに細かく分割し、成形色で色分けを実現。

マンダラガンダムの変形状態を徹底再現

一部パーツを差し替えることで防御力を高めた変形も可能。

特徴的な武装である錫杖を徹底再現

複数のエフェクトで錫杖に様々な表情付けが可能。新規ハンドパーツでマンダラガンダムのポージングの幅が広がる。

プラモデルオリジナルギミック

「機動武闘伝Gガンダム」今川泰宏総監督考案のHGオリジナルギミックを採用。首に巻かれた布がなびいているパーツ、ミニマンダラガンダム、複数のエフェクトパーツを組み合わせることで、迫力のあるポージングが可能だ。

ミニマンダラガンダムは差し替えで釣り鐘の突起部に装着できる。

付属武装/付属品

付属武装 ：錫杖

付属品：アクションベース／ハンドパーツ一式/ エフェクトパーツ一式 /ミニマンダラガンダム×8

HG 1/144 ガンダムマックスター【再販】

価格：2,915円

予約受付開始：5月14日(木) 11時

発送時期：9月予定

本製品は、「機動武闘伝Gガンダム」に登場するモビルファイター「ガンダムマックスター」を新規造形でプラモデル化したもの。ファイティングモードボクサーモードをパーツの付け替えによって再現できるほか、広域な可動範囲で大胆なポージングをフレキシブルに再現可能だ。コアランダーは分離・合体が可能。さらにクリアパープルのパンチエフェクトとアクションベース類が付属する。

機体フォルム、カラーリングを新規造形で忠実に再現

ガンダムマックスターの重装甲を誇る力強いプロポーションを立体化。各所のカラーリングはパーツごとに細かく分割し、成形色で色分けを実現。

フライヤーシールド

フライヤーシールドをサーフボードのように取り付けて滑空ポーズも再現可能。

ギガンティックマグナム

2丁のギガンティックマグナムも付属。

コアランダ―

背部コアランダ―は分離し、走行モードも再現可能。

～燃える拳～

パーツの付け替えにより、ボクサーモードへ換装。ガンダムマックスターがスピーディーなバトルを可能とするためのモードで、胸のプロテクターを取り外し、肩幅を狭めて戦う。ガンダムマックスターの技が最大限に発揮される。

プラモデルオリジナルギミック

「機動武闘伝Gガンダム」今川泰宏監督考案のHGオリジナルギミックを採用。オリジナルのパンチエフェクトとアクションベースを組み合わせることでボクサーモードからさらに装甲をパージする際の、ガンダムマックスターの躍動感のある動きを再現できる。

付属武装/付属品

付属武装：フライヤーシールド ／ ギガンティックマグナム

付属品：コアランダー／アクションベース／パンチエフェクト（クリアパープル）

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