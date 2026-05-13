ボールが猫さんのそばに転がり、返してもらおうとするわんこ。理不尽な仕打ちにも諦めず孤軍奮闘する姿が反響を集め、投稿には「優しい子なんだね」「ニャンコ強い(笑)」「へっぴり腰かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫の近くに『犬のボールが転がってしまった』結果→返してもらおうとした、次の瞬間…『理不尽過ぎる光景』】

ボールがあるハウスの中には猫さんが…！

TikTokアカウント「限界マルチーズちゃむ」に投稿されたのは、わんことにゃんこのボールを巡る攻防戦。マルチーズの「ちゃむ」さんがボールで遊んでいると、コロコロと転がってハウスの中へ。

しかしちゃむさんのハウスの中には猫さんが…！まるで自分のテリトリーだと言わんばかりに堂々としたお姿。すでに猫さんの圧に押されているちゃむさん、助けを求めるように何度も飼い主さんを見ていたそう。

猫パンチにもめげないわんこ

ハウスを目の前に1歩進んでは1歩下がり…頑張って中に入ろうとするちゃむさん。自分のお家なのに…！と苦笑いしてしまいますが、猫さんの無言の圧を前に最初の1歩も難しい模様。

飼い主さんからのエールを受け、前足だけグーっと伸ばしてボールを取ろうと奮闘。そんなちゃむさんを身動きせずジッと見ている猫さん…。猫さんの視線に負けじとグイっと前足を伸ばすと、ボールがちゃむさんのそばに転がってきたそう。

やった！と口に咥えた次の瞬間、まさかの強烈な猫パンチ…！しかしここからのちゃむさんは俄然強気。ボールを取り返そうと何度も攻め込んでいったとか。とは言いながらも、不測の事態にはすぐ引き返せるよう、後ろ足はハウスの外…！お尻を突き出すように攻め込む姿には笑いが込み上げます。

ボール奪還に成功！

その後、ボールを取り返すことに成功！ちゃむさんの頑張りが報われた瞬間には感動すら覚えます。猫さんはと言えば…『そんなに欲しいならどうぞ』とすでに無関心のご様子。

ふたりの温度差も笑いのツボですが、理不尽な環境下でも諦めることなく、果敢に攻めていったちゃむさんに称賛の拍手を送りたいですね…！

まるでコントのようなやり取りには「頑張ったね！！」「どこのおうちも猫様は猫様ですねｗ」「へっぴり腰かわいい♡」といったコメントが寄せられています。

ちゃむさんと猫さんのドタバタな日常は、TikTokアカウント「限界マルチーズちゃむ」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「cham_cham307」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております