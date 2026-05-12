【セブン限定】濃厚なお茶の香りと味わい。ハーゲンダッツ「クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」は人気でそう。

全国のセブン-イレブンでは、ハーゲンダッツ ジャパンと共同開発した「クリーミーコーン」から、新作「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」を、2026年5月12日から順次、数量限定で販売しています。

華やかなパッケージも注目

クリーミーなアイスクリームとサクサクのワッフルコーンの組み合わせが特長の、セブン-イレブン限定のアイスクリーム「クリーミーコーン」シリーズ。17年に登場してから毎年、共同開発商品として発売しています。

26年の新作「クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」は、若年女性を中心に人気の「鉄観音ミルクティー」をアイスクリームにアレンジしたもので、濃厚なお茶の香りと味わいを楽しめます。

・ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー

烏龍茶の中でも、力強い味わいとまろやかな甘さ、香ばしさも感じられる「鉄観音茶」をアイスクリームにアレンジ。鉄観音ミルクティーアイスクリームを鉄観音チョコレートコーティングと鉄観音ワッフルコーンで包み、お茶の香ばしさとミルクのコクを最後まで堪能できます。

また、鮮やかな色彩の釉薬を厚くかけた陶器やタイルが特長の、台湾の"マジョリカタイル"をモチーフにした、アジアンな雰囲気をまとった華やかなパッケージも注目です。

価格は413円。

店舗によって価格が異なる場合、予定数の終了や諸般の事情により店舗での取り扱いがなくなる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部