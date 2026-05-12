寿司を握るポムポムプリンに癒される！　『魚べい』と『元気寿司』でコラボ、限定スイーツに缶バッジが付いてくる

寿司レストランチェーン『魚べい』と『元気寿司』が、サンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンとのコラボレーションキャンペーンを、2026年5月7日から31日まで開催中だ。

※すべて価格は税込み

30周年を迎えたポムポムプリン！ 記念企画やグッズが目白押し

サンリオから1996年にデビューしたポムポムプリン。2026年は記念すべき30周年を迎えた。こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。ベレー帽をかぶった姿がプリンによく似ているところから名付けられた。のんびり屋でマイペースな性格、丸いフォルムに癒されると今でも根強い人気を誇り、2025年サンリオキャラクター大賞では560万票以上を獲得し、1位に輝いた。

ポムポムプリン

サンリオピューロランドでは、ポムポムプリンのアニバーサリーイヤーを祝う特別展やイルミネーションなどが12月31日まで行われる。サンリオショップでも特別グッズを続々と販売、JR東日本や新宿タカシマヤ タイムズスクエアとのコラボ企画が発表されるなど、ポムポムプリン好きにはたまらない1年となりそうだ。

コラボスイーツが2種類登場！ ベレー帽をかぶったケーキはひんやり食感

『魚べい』と『元気寿司』とのコラボキャンペーンのテーマは「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」。ゴールデンウィークが明けてもまだまだ楽しみたい、癒されたい人に向けて、ポムポムプリンがワクワクを届ける。

ポムポムプリン、魚べいでおしごと中

期間中は限定コラボスイーツ「ポムポムプリンのごきげんケーキ」と「プリンケーキ（ピック付き）」が登場。「ポムポムプリンのごきげんケーキ」は、ひんやり食感が楽しめる、ポムポムプリンの顔をかたどったフローズンケーキ。スポンジ土台にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリーム味の帽子をのせた可愛い仕上がりで、写真映えもばっちり。

ポムポムプリンのごきげんケーキ 638円

プリンケーキにはピック付き！ 缶バッジにはシークレットも

「プリンケーキ（ピック付き）」は過去に販売されていた人気メニューの復活版。ポムポムプリンをイメージしたやさしい色味で仕上げ、甘さの中にほんのりキャラメルの苦みが広がるバランスのいい味わい。食後でも食べやすいサイズ感で、ポムポムプリンのピックが2種類のうちランダムでひとつ付いてくる。

プリンケーキ（ピック付き） 638円

さらに、限定コラボスイーツを注文すると、オリジナル缶バッジがランダムでひとつもらえる。第1弾の5月7日から17日、第2弾の18日から31日で4種ずつの異なるデザインが登場。ポムポムプリンの板前さんの姿や“おしごと中”の姿、えび天巻や特製プリンなど『魚べい』の人気メニューと一緒に描いたデザインなど、コラボならではのモチーフが楽しめる。各弾には1種ずつシークレットデザインもある。

第1弾の缶バッジ

第2弾の缶バッジ

また、5月18日に店内で税込み1500円以上の飲食をすると、オリジナル缶バッジが先着・数量限定で1つもらえる。コラボスイーツ・缶バッジ・ピックはいずれも無くなり次第終了なので、気になる人はお早めに。

【画像】全8種類の缶バッジ付き！ 寿司の後に食べたい、ポムポムプリンの顔ケーキ＆プリンケーキ（6枚）