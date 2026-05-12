ABEMA「恋愛病院」のスピンオフ番組「恋愛番組に石丸伸二、置いてきた」が9日、配信された。

元ミス東大で、東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝26）が本編で明かされなかった前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）への本音を語る一幕があった。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。神谷と石丸は2日連続でデートをしていた。

神谷は初日のカヤックデート終了後、番組スタッフから石丸氏の印象について聞かれ「カヤックの後からは石丸さんへの印象がガラッといい方に変わりました。今まで抱いていた印象…論破王っていう印象から普通に楽しく会話ができる。カヤック中も会話が途切れることがなくて楽しい。もし同級生にいたらちゃんと友達になってるタイプ」と語った。

2人はロケ2日目にサウナデートをした。石丸氏はデート中に「aiboを買いました。5年ぐらい前に。ちゃんと名前をつけてかわいがっている」と語り、名前は「とわ」だと明かした。

神谷は再び番組スタッフから石丸氏の印象を聞かれ「1日目からの印象は引き続きよい。だいぶ仲よくなれたんじゃないかな」と語った。石丸氏との恋愛については「絶対無理です」と即答。「これははっきりいい過ぎたか。私はもう結婚相手を探す段階に入ってるので、石丸さんだと…動物好きなのに（ペット）ロボットを飼ってるらしくて。aiboをなでてそれがすごく楽しいって…寂しそう。『僕は子供が欲しいんじゃない、子育てという社会的な行動をしたいんだ』と。まぁそれは結婚できないよなぁって思いましたね。長期的な関係を築くお相手ではない」と率直に語った。

神谷は最終回終了後、自身のSNS生配信で石丸氏に再び言及している。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。