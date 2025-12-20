2025年11月、名古屋で未解決だった主婦殺害事件が26年ぶりに解決した。その裏には、被害者の夫が事件以来ずっと現場となった住まいの家賃を払い続けた執念があった。 未解決事件のうしろには、辛く悲しい思いをしている被害者の配偶者や親族がいる。その心のうちは本人以外知り得ないが、誰もがわずかでも可能性を信じ、解決を待ち望み続けていることは確かだろう。 今回紹介するのは、群馬県東吾妻町で、家族の農作業中に主婦