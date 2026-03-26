韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」と人気アメブロブロガー・オギャ子さんによる大人気コラボ企画の第3弾がスタート♡今回は、ダメージヘアに悩む方から支持を集める「プロテインボンディングダメージヘアケアシリーズ」を中心とした特別セットを、最大30％OFFの限定価格で販売します。髪のパサつきや広がりが気になる方は、この機会をお見逃しなく♪ ダメージ