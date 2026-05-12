新人・小八重葵美＆二階堂ふみW主演、西川美和監督最新作10月公開決定 戦後を生きる“知られなかった子どもたち”描く
『すばらしき世界』『永い言い訳』などの西川美和監督が、原案・脚本・監督を務めるオリジナル映画『わたしの知らない子どもたち』が、10月16日に公開されることが決定した。約500人のオーディションから抜てきされた新人・小八重葵美（こやえ・あみ）と、国際的な活躍を続ける二階堂ふみがダブル主演を務める。
【動画】『わたしの知らない子どもたち』特報
本作の舞台は戦後の日本。家族を失い、“少女”であることを捨てて少年として生きることを選んだ12歳の少女・琴子と、軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根の姿を描く再生の物語だ。
西川監督は前作『すばらしき世界』の制作過程で、戦後の日本に実在した“知られなかった子どもたち”の存在に衝撃を受けたという。前作の原案となった佐木隆三の『身分帳』に登場する主人公は、母に捨てられ、戦後の混乱の中で孤児として街を彷徨い、進駐軍の靴磨きや新聞売りで糊口をしのぎながら、やがて裏社会に取り込まれていく一人の男の人生が描かれていた。
広島県・広島市に生まれた西川監督にとって、「戦争」や「平和」は幼少期からの教育を通じてあまりに身近で、キャリアの初期にも、その重々しいテーマから逃れたい気持ちもあったと振り返っていた。しかし、前作で戦後に生きていた子どもたちの過酷な現実に触れ、「子どもたちを取り巻いた戦後の裏社会の物語をいつかもう一度作り直したい」と、本作の企画が動き出した。
『ゆれる』『ディア・ドクター』など、これまで多くの作品で男性主人公を通して人間の複雑な心理や業を描き続けてきた西川監督。本作では初めて本格的に“女性主人公”の視点から物語を紡ぎ、戦後を見つめる。タイトルにある「わたし」は、西川監督自身であり、二階堂演じる教師・曽根であり、物語を目撃する観客一人ひとりでもあるという。
■キャストについて
主人公・琴子役には、本作が映画初主演となる小八重を大抜てき。当時11歳、小学5年生だった彼女が、戦争によって人生を大きく変えられていく少女を体現する。
一方、教師・曽根役を務める二階堂は、近年ではドラマ『SHOGUN 将軍』や、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品された『遠い山なみの光』など、国内外で評価を高め続ける存在。本作では、敗戦によって信じてきた価値観を失い、それでも生き延びようとする女性を演じる。
また、子どもたちのキャストには、徹底したリアリティを追求。 戦争の記憶に触れる機会も少ない彼らに対し、計3回の歴史・生活に関する勉強会を実施しながら丁寧に制作されていった。 単なる演技指導ではなく、当時の価値観や感情に対する理解を深めた上で撮影に臨んだ。
ほかに、琴子の父・茅野孝一役に竹野内豊、琴子の兄・茅野律朗役に櫻井海音、花瀬琴音らも出演。また、映画『国宝』で高い評価を受けた作曲家・原摩利彦が音楽を担当するとともに、音楽家役のカメオ出演で、映画初出演を果たす。
■ティザービジュアル＆特報解禁
あわせて解禁されたティザービジュアルの撮影を担当したのはアジアを中心に注目を集める写真家・レスリー・チャン。“少女”を捨て少年として生きる決意をした琴子と、生徒を捨て空虚さを抱える曽根の姿が印象的に切り取られている。コピーには「12歳。私は『少女』を棄てました」「私は、生徒を棄てました」という言葉が添えられ、それぞれが背負う過酷な運命を浮かび上がらせる。
特報映像では、戦後の焼け跡の街や闇市の風景が映し出される中、「12歳の彼女は、『少女』を棄てた。」という1行で、「もし自分がその時代に生きていたら何を選んだのか」という問いを、今を生きる私たちに静かに投げかける。
戦争で家族を失い、社会からこぼれ落ちた子どもたち。 当時、街には進駐軍相手の慰安施設や路上売春が広がり、低年齢の少女たちまでもが性的搾取の危機に晒されていた。 その現実から逃れるため、自らの性別を隠し、“少年として生きる”ことを選んだ少女がいた。
本作は、“生まれながらのアウトロー”ではなく、どこにでもいたはずの一人の少女が、戦争によって変わっていく物語。主人公・琴子は、音楽家の父のもとで、普通の暮らしをしていた少女。 しかし戦争と敗戦によってすべてを失い、 「生きるために、自分自身を手放す」という選択を迫られる。
そして、曽根は、かつて教師として軍国主義教育に加担していた側だったが、敗戦とともに、信じていたものも立場もすべてを失っていく。生徒を棄て、自らの生き方さえも手放しながら、それでもなお、今日という一日を生き延びていく。過去に背負ったものと、抗うことのできない現実のあいだで揺れながら、加害でも被害でも割り切れない、その両方を抱えたまま、生きるしかない過酷な運命をたどっていく。
琴子は、少女を隠し“少年”としてどこへ向かうのか。 曽根は、再び人として立ち上がれるのか。
■日本映画最高峰のスタッフが集結
1945年の街並みを再現するためにVFXを担当したのは映画『ゴジラ-1.0』で「第96回アカデミー賞」視覚効果賞を受賞した白組チームが担当。ハリウッド大作を抑えての受賞という快挙により、日本のVFX技術が世界水準であることを証明した彼らが、戦後直後の日本の街並みを再現する。
ほかのスタッフ陣も日本映画界屈指の顔ぶれ。撮影は、『許されざる者』、『すばらしき世界』で高い評価を受けた笠松則通。徹底した時代考証に基づく空間設計と、生活の痕跡まで丁寧に作り込まれた美術を担当したのは、三ツ松けいこ。衣裳デザインには、『キル・ビル』に参加した小川久美子。ヘアメイクデザインは、『万引き家族』『ある男』『蜜蜂と遠雷』などの酒井夢月。録音は、『国宝』の白取貢が担当した。
■キャスト＆スタッフのコメント
▼小八重葵美（茅野琴子役）
この映画の主演が決まったと聞いたときは、とても驚きました。すぐには信じられなくて「夢なんじゃないか」と思いました。でも、時間がたつにつれ、「自分に主演が務まるのかな」と不安になることもありました。作品の中心として、たくさんの人に影響を与える立場だと実感したからです。だからこそ、一つ一つのお芝居にしっかり向き合い、より良い作品にしたいと思いました。この作品に関われることに感謝しながら、精一杯頑張ろうと強く思いました！西川美和監督と一緒に映画制作に取り組む中で、楽しい気持ちや新しいことに挑戦できる嬉しさをたくさん感じました。スタッフさんや共演者さん、家族にたくさん支えてもらい、相談に乗ってもらえたおかげで心が軽くなって、お芝居や人と接することがどんどん楽しくなりました。
この作品は戦争や戦後がテーマで、関わる中で当時の人々の苦しみや悲しみについて深く考えるようになりました。
資料館や原爆ドームを見学した時、平和が当たり前ではないということを実感しました。今も世界のどこかで戦争が起きていて、戦争を軽い気持ちで見てはいけないと思いました。私は、戦争を経験していないからこそ、「もし家族がこうなったらどう思うんだろう」といろいろなことを深く考えて、琴子という役を大切に演じました。
この経験を通して、これからも歴史を学び続け、自分にできることを考えていきたいです。
▼二階堂ふみ（曽根文美子役）
西川監督とは、脚本執筆中にお話を伺ったことが最初の出会いで、完成した脚本を読んだとき、戦後という価値観が一変した時代を“子どもの視点”から描く、その新しい語り口に強く心を動かされました。子どもたちが戦後にあったさまざまな過酷な現実を頭で理解するのではなく、そのまま受け止めながら生きていく姿が描かれていて、胸が締めつけられる思いがしました。撮影現場では西川監督と丁寧に対話を重ねながら、登場人物が抱える矛盾や葛藤、そして“被害者でもあり加害者でもある”という人間の複雑さに向き合い続けました。
琴子を演じた小八重さんは、初めて会ったときからまっすぐな眼差しが印象的で、その純粋さに何度もハッとさせられました。撮影を重ねるごとに表情や佇まいが変化していく姿から、役と真摯に向き合い、その時代を生きていることが強く伝わってきて、心を大きく揺さぶられました。
本作は、戦争を過去の出来事としてではなく、いま私たちが向き合うべき問題として感じさせてくれる作品です。子どもにも大人にも、それぞれの立場でこの物語を受け止めていただけたら嬉しいです。
▼竹野内豊（琴子の父・茅野孝一役）
西川監督の演出はとても細やかで、時間をかけて丁寧に作品づくりに向き合われている印象を受けました。もっと長く撮影していたいと思うほど素晴らしい現場でしたので、わずかな撮影時間でしたが、心地よい空気に支えられながらシーンに向き合うことができました。脚本は読み進めるほどに胸が締めつけられるような思いになりました。幼い子どもたちが、限られた選択肢の中で必死に生き抜こうとする姿に、言いようのない切なさが押し寄せ、また大人たちも自分のことで精一杯の人もいれば、救いの手を差し伸べる人もいて、誰もが明日生きていられるかわからない日々の中、どの道を選ぶことが正解なのかは、どんなに考えても答えがみつかりません。
西川監督が長い時間をかけて紡いだ物語は、限りなくノンフィクションに近い映像として、多くの人々の心に深く刺さる映画になるのではないかと思います。琴子を演じた小八重さんは、難しい役に真摯に向き合いながらも少しずつ変化していく姿がとても印象的で、これからの成長を楽しみに感じております。
本作は、戦時下の側面において当時の民間人がどのような思いで懸命に生きていたのか、教科書では知ることのできない現実をリアルに伝えてくれるものだと思います。これからは今まで以上に一人一人の意識や力が未来へと影響する時代が来ると思いますので、一人でも多くの人々にご覧いただけたら幸いです。
▼櫻井海音（琴子の兄・茅野律朗役）
台本を読ませていただいた際に、今この時代だからこそ意義のある作品だと強く感じました。そんな作品に参加させていただいたこと、強く幸せを感じています。争いの絶えない世の中で自分自身が出来ることは何なのか、きっと答えは無いし、半径数メートルの世界でしか自分はまだ生きられていないです。ただこの作品を通して、少しでもそういった社会を考えたり、気にしたり、日常に溢れるニュースが人ごとではないと感じるようになりました。そんなことが観てくださった方々にも伝わればいいなと思っています。今回初めて西川美和監督とご一緒させていただきましたが、西川監督の持つ作品への愛情と熱量を常に感じていました。バイオリンの練習に来てくださり、現場でも丁寧にシーンを説明していただき、役者として非常に大きな経験になりました。是非多くの方に観ていただきたいです。
▼音楽：原摩利彦
『わたしの知らない子どもたち』の音楽を書き始めて、2年以上が経ちます。これほど長くひとつの映画音楽を書き続けたことはありません。西川美和監督より映画の構想を伺ってすぐに、あるモチーフを思いつきました。まだ脚本も届いていない頃に書いたそのモチーフが、この映画のメインテーマになりました。監督の強い思いに心を動かされたのだと思います。
その後、主人公・琴子の心の奥底にあるものはどういうものだろうかと考えながら、作曲を進めていきましたが、非常に難しく、険しく長い道のりでした。最終的には、琴子のあの目に導かれて、今まで書いたことのない音楽ができたと思っています。
この映画で描かれている子どもたちと同じような経験をする子どもたちがこの先いないように。今そういう状況にいる世界中の子どもたちが守られ、やりたいことに挑戦できる自由が与えられますように。この映画が多くの人たちのもとへ届くことを願っています。
▼原案・脚本・監督：西川美和
2020年のコロナ禍から企画し始めましたが、その頃は、これほど戦争が近い時代になるとは予想していませんでした。この映画で描かれる物語は、日本の観客にとってすでに遠すぎる世界ではないかとも思っていたのに、いつの間にかこわいほど身近な物語になってしまったのは、複雑な気分です。
日本の戦後と、そこに生きた子ども。それを実写映画で描くのは、とても重たいことです。戦争の惨禍を知らない私がそんな題材をあつかうことに絶えずためらいもありました。いっぽうで、どうせやるならなるべく新しいトーンで、かならず今を生きる人に届く語り口にしよう、これから大人になる人たちにも観てもらえるものにしようと、ものを調べ、長い時間をかけて脚本を書いてきました。
なんとも大掛かりなこの映画にK2ピクチャーズがお金を出すと言ったときは、私の方がびっくりしましたが、その後、すばらしい目の輝きを放つ小八重葵美ちゃんと出会え、「この映画を必ずたくさんの人に観てもらいましょう」と言ってくれた二階堂ふみさんと出会え、そして私が心から尊敬するスタッフが集まって、渾身の力をふりしぼってくれました。
竹野内豊さんは静かな愛情で葵美ちゃんを応援してくれ、音楽的な才能にあふれた櫻井海音さんも長い準備を経て最良の結果を画に焼きつけてくれました。極めつけは原摩利彦さんが――あの『国宝』を経て抜け殻かと思いきや、今作でも新たな試みとともに心を鷲掴みにされるような音楽を作ってくれて、信じられないことに、あとちょっとで本当に完成しそうです。自分の作品だということを時々忘れてしまうほど、きらめきに満ちた作品になっています。みなさん、10月の公開をぜひお待ちください。
▼プロデューサー：小出大樹
西川監督から、この映画を提案いただいたとき、正直、ビビりました。戦後を舞台にした今作においては、巨大生物は上陸しませんし、タイムスリップを伴う恋愛もありません。子どもたちを中心とした市井のひとびとが丁寧に描かれていますが、漫画の原作をもたないオリジナルストーリーです。どんな作品になるのか、話を聞いただけでは即座には想像しきれませんでしたし、作り切るのが本当に大変だろうと感じました。
しかしながら、脚本を読ませていただくと、再び、ビビることになりました。西川監督が書かれた物語に惹き込まれたからです。そもそも、西川美和監督の作品が、僕は好きです。これまでの多くの作品で男性のキャラクターを主役に据え、ときに情けなく不器用で、同時に愛おしい姿を描いてきた西川監督が、今作では女の子をメインキャラクターに据え、彼女が男の子だと偽り戦後の日本を生きていく、そして、彼女は少女から少しづつ女性になっていく姿が、大人たちとの出会いの中で描かれていました。西川監督の描きたい物語を映画という形にして、多くのひとに届けたいと思いました。
西川組をこれまで支えてきたスタッフやキャストの方々をはじめ、主演の小八重葵美さんと、二階堂ふみさんといった素敵な俳優の方々との出会い、巨大生物の映画を制作されてきた白組さんを筆頭とするVFXチームとの出会い、原摩利彦さんやイタリアの音楽チームとの出会い、という、今作で描かれる物語さながらの、多くの方々との運命的な出会いに恵まれて、今作は制作されており、完成までもう少しです。劇場に足を運んでいただき、この作品を楽しんでいただければと思います。
【動画】『わたしの知らない子どもたち』特報
本作の舞台は戦後の日本。家族を失い、“少女”であることを捨てて少年として生きることを選んだ12歳の少女・琴子と、軍国主義教育に加担した過去を抱えながら、生徒を見捨てた女性教師・曽根の姿を描く再生の物語だ。
広島県・広島市に生まれた西川監督にとって、「戦争」や「平和」は幼少期からの教育を通じてあまりに身近で、キャリアの初期にも、その重々しいテーマから逃れたい気持ちもあったと振り返っていた。しかし、前作で戦後に生きていた子どもたちの過酷な現実に触れ、「子どもたちを取り巻いた戦後の裏社会の物語をいつかもう一度作り直したい」と、本作の企画が動き出した。
『ゆれる』『ディア・ドクター』など、これまで多くの作品で男性主人公を通して人間の複雑な心理や業を描き続けてきた西川監督。本作では初めて本格的に“女性主人公”の視点から物語を紡ぎ、戦後を見つめる。タイトルにある「わたし」は、西川監督自身であり、二階堂演じる教師・曽根であり、物語を目撃する観客一人ひとりでもあるという。
■キャストについて
主人公・琴子役には、本作が映画初主演となる小八重を大抜てき。当時11歳、小学5年生だった彼女が、戦争によって人生を大きく変えられていく少女を体現する。
一方、教師・曽根役を務める二階堂は、近年ではドラマ『SHOGUN 将軍』や、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品された『遠い山なみの光』など、国内外で評価を高め続ける存在。本作では、敗戦によって信じてきた価値観を失い、それでも生き延びようとする女性を演じる。
また、子どもたちのキャストには、徹底したリアリティを追求。 戦争の記憶に触れる機会も少ない彼らに対し、計3回の歴史・生活に関する勉強会を実施しながら丁寧に制作されていった。 単なる演技指導ではなく、当時の価値観や感情に対する理解を深めた上で撮影に臨んだ。
ほかに、琴子の父・茅野孝一役に竹野内豊、琴子の兄・茅野律朗役に櫻井海音、花瀬琴音らも出演。また、映画『国宝』で高い評価を受けた作曲家・原摩利彦が音楽を担当するとともに、音楽家役のカメオ出演で、映画初出演を果たす。
■ティザービジュアル＆特報解禁
あわせて解禁されたティザービジュアルの撮影を担当したのはアジアを中心に注目を集める写真家・レスリー・チャン。“少女”を捨て少年として生きる決意をした琴子と、生徒を捨て空虚さを抱える曽根の姿が印象的に切り取られている。コピーには「12歳。私は『少女』を棄てました」「私は、生徒を棄てました」という言葉が添えられ、それぞれが背負う過酷な運命を浮かび上がらせる。
特報映像では、戦後の焼け跡の街や闇市の風景が映し出される中、「12歳の彼女は、『少女』を棄てた。」という1行で、「もし自分がその時代に生きていたら何を選んだのか」という問いを、今を生きる私たちに静かに投げかける。
戦争で家族を失い、社会からこぼれ落ちた子どもたち。 当時、街には進駐軍相手の慰安施設や路上売春が広がり、低年齢の少女たちまでもが性的搾取の危機に晒されていた。 その現実から逃れるため、自らの性別を隠し、“少年として生きる”ことを選んだ少女がいた。
本作は、“生まれながらのアウトロー”ではなく、どこにでもいたはずの一人の少女が、戦争によって変わっていく物語。主人公・琴子は、音楽家の父のもとで、普通の暮らしをしていた少女。 しかし戦争と敗戦によってすべてを失い、 「生きるために、自分自身を手放す」という選択を迫られる。
そして、曽根は、かつて教師として軍国主義教育に加担していた側だったが、敗戦とともに、信じていたものも立場もすべてを失っていく。生徒を棄て、自らの生き方さえも手放しながら、それでもなお、今日という一日を生き延びていく。過去に背負ったものと、抗うことのできない現実のあいだで揺れながら、加害でも被害でも割り切れない、その両方を抱えたまま、生きるしかない過酷な運命をたどっていく。
琴子は、少女を隠し“少年”としてどこへ向かうのか。 曽根は、再び人として立ち上がれるのか。
■日本映画最高峰のスタッフが集結
1945年の街並みを再現するためにVFXを担当したのは映画『ゴジラ-1.0』で「第96回アカデミー賞」視覚効果賞を受賞した白組チームが担当。ハリウッド大作を抑えての受賞という快挙により、日本のVFX技術が世界水準であることを証明した彼らが、戦後直後の日本の街並みを再現する。
ほかのスタッフ陣も日本映画界屈指の顔ぶれ。撮影は、『許されざる者』、『すばらしき世界』で高い評価を受けた笠松則通。徹底した時代考証に基づく空間設計と、生活の痕跡まで丁寧に作り込まれた美術を担当したのは、三ツ松けいこ。衣裳デザインには、『キル・ビル』に参加した小川久美子。ヘアメイクデザインは、『万引き家族』『ある男』『蜜蜂と遠雷』などの酒井夢月。録音は、『国宝』の白取貢が担当した。
■キャスト＆スタッフのコメント
▼小八重葵美（茅野琴子役）
この映画の主演が決まったと聞いたときは、とても驚きました。すぐには信じられなくて「夢なんじゃないか」と思いました。でも、時間がたつにつれ、「自分に主演が務まるのかな」と不安になることもありました。作品の中心として、たくさんの人に影響を与える立場だと実感したからです。だからこそ、一つ一つのお芝居にしっかり向き合い、より良い作品にしたいと思いました。この作品に関われることに感謝しながら、精一杯頑張ろうと強く思いました！西川美和監督と一緒に映画制作に取り組む中で、楽しい気持ちや新しいことに挑戦できる嬉しさをたくさん感じました。スタッフさんや共演者さん、家族にたくさん支えてもらい、相談に乗ってもらえたおかげで心が軽くなって、お芝居や人と接することがどんどん楽しくなりました。
この作品は戦争や戦後がテーマで、関わる中で当時の人々の苦しみや悲しみについて深く考えるようになりました。
資料館や原爆ドームを見学した時、平和が当たり前ではないということを実感しました。今も世界のどこかで戦争が起きていて、戦争を軽い気持ちで見てはいけないと思いました。私は、戦争を経験していないからこそ、「もし家族がこうなったらどう思うんだろう」といろいろなことを深く考えて、琴子という役を大切に演じました。
この経験を通して、これからも歴史を学び続け、自分にできることを考えていきたいです。
▼二階堂ふみ（曽根文美子役）
西川監督とは、脚本執筆中にお話を伺ったことが最初の出会いで、完成した脚本を読んだとき、戦後という価値観が一変した時代を“子どもの視点”から描く、その新しい語り口に強く心を動かされました。子どもたちが戦後にあったさまざまな過酷な現実を頭で理解するのではなく、そのまま受け止めながら生きていく姿が描かれていて、胸が締めつけられる思いがしました。撮影現場では西川監督と丁寧に対話を重ねながら、登場人物が抱える矛盾や葛藤、そして“被害者でもあり加害者でもある”という人間の複雑さに向き合い続けました。
琴子を演じた小八重さんは、初めて会ったときからまっすぐな眼差しが印象的で、その純粋さに何度もハッとさせられました。撮影を重ねるごとに表情や佇まいが変化していく姿から、役と真摯に向き合い、その時代を生きていることが強く伝わってきて、心を大きく揺さぶられました。
本作は、戦争を過去の出来事としてではなく、いま私たちが向き合うべき問題として感じさせてくれる作品です。子どもにも大人にも、それぞれの立場でこの物語を受け止めていただけたら嬉しいです。
▼竹野内豊（琴子の父・茅野孝一役）
西川監督の演出はとても細やかで、時間をかけて丁寧に作品づくりに向き合われている印象を受けました。もっと長く撮影していたいと思うほど素晴らしい現場でしたので、わずかな撮影時間でしたが、心地よい空気に支えられながらシーンに向き合うことができました。脚本は読み進めるほどに胸が締めつけられるような思いになりました。幼い子どもたちが、限られた選択肢の中で必死に生き抜こうとする姿に、言いようのない切なさが押し寄せ、また大人たちも自分のことで精一杯の人もいれば、救いの手を差し伸べる人もいて、誰もが明日生きていられるかわからない日々の中、どの道を選ぶことが正解なのかは、どんなに考えても答えがみつかりません。
西川監督が長い時間をかけて紡いだ物語は、限りなくノンフィクションに近い映像として、多くの人々の心に深く刺さる映画になるのではないかと思います。琴子を演じた小八重さんは、難しい役に真摯に向き合いながらも少しずつ変化していく姿がとても印象的で、これからの成長を楽しみに感じております。
本作は、戦時下の側面において当時の民間人がどのような思いで懸命に生きていたのか、教科書では知ることのできない現実をリアルに伝えてくれるものだと思います。これからは今まで以上に一人一人の意識や力が未来へと影響する時代が来ると思いますので、一人でも多くの人々にご覧いただけたら幸いです。
▼櫻井海音（琴子の兄・茅野律朗役）
台本を読ませていただいた際に、今この時代だからこそ意義のある作品だと強く感じました。そんな作品に参加させていただいたこと、強く幸せを感じています。争いの絶えない世の中で自分自身が出来ることは何なのか、きっと答えは無いし、半径数メートルの世界でしか自分はまだ生きられていないです。ただこの作品を通して、少しでもそういった社会を考えたり、気にしたり、日常に溢れるニュースが人ごとではないと感じるようになりました。そんなことが観てくださった方々にも伝わればいいなと思っています。今回初めて西川美和監督とご一緒させていただきましたが、西川監督の持つ作品への愛情と熱量を常に感じていました。バイオリンの練習に来てくださり、現場でも丁寧にシーンを説明していただき、役者として非常に大きな経験になりました。是非多くの方に観ていただきたいです。
▼音楽：原摩利彦
『わたしの知らない子どもたち』の音楽を書き始めて、2年以上が経ちます。これほど長くひとつの映画音楽を書き続けたことはありません。西川美和監督より映画の構想を伺ってすぐに、あるモチーフを思いつきました。まだ脚本も届いていない頃に書いたそのモチーフが、この映画のメインテーマになりました。監督の強い思いに心を動かされたのだと思います。
その後、主人公・琴子の心の奥底にあるものはどういうものだろうかと考えながら、作曲を進めていきましたが、非常に難しく、険しく長い道のりでした。最終的には、琴子のあの目に導かれて、今まで書いたことのない音楽ができたと思っています。
この映画で描かれている子どもたちと同じような経験をする子どもたちがこの先いないように。今そういう状況にいる世界中の子どもたちが守られ、やりたいことに挑戦できる自由が与えられますように。この映画が多くの人たちのもとへ届くことを願っています。
▼原案・脚本・監督：西川美和
2020年のコロナ禍から企画し始めましたが、その頃は、これほど戦争が近い時代になるとは予想していませんでした。この映画で描かれる物語は、日本の観客にとってすでに遠すぎる世界ではないかとも思っていたのに、いつの間にかこわいほど身近な物語になってしまったのは、複雑な気分です。
日本の戦後と、そこに生きた子ども。それを実写映画で描くのは、とても重たいことです。戦争の惨禍を知らない私がそんな題材をあつかうことに絶えずためらいもありました。いっぽうで、どうせやるならなるべく新しいトーンで、かならず今を生きる人に届く語り口にしよう、これから大人になる人たちにも観てもらえるものにしようと、ものを調べ、長い時間をかけて脚本を書いてきました。
なんとも大掛かりなこの映画にK2ピクチャーズがお金を出すと言ったときは、私の方がびっくりしましたが、その後、すばらしい目の輝きを放つ小八重葵美ちゃんと出会え、「この映画を必ずたくさんの人に観てもらいましょう」と言ってくれた二階堂ふみさんと出会え、そして私が心から尊敬するスタッフが集まって、渾身の力をふりしぼってくれました。
竹野内豊さんは静かな愛情で葵美ちゃんを応援してくれ、音楽的な才能にあふれた櫻井海音さんも長い準備を経て最良の結果を画に焼きつけてくれました。極めつけは原摩利彦さんが――あの『国宝』を経て抜け殻かと思いきや、今作でも新たな試みとともに心を鷲掴みにされるような音楽を作ってくれて、信じられないことに、あとちょっとで本当に完成しそうです。自分の作品だということを時々忘れてしまうほど、きらめきに満ちた作品になっています。みなさん、10月の公開をぜひお待ちください。
▼プロデューサー：小出大樹
西川監督から、この映画を提案いただいたとき、正直、ビビりました。戦後を舞台にした今作においては、巨大生物は上陸しませんし、タイムスリップを伴う恋愛もありません。子どもたちを中心とした市井のひとびとが丁寧に描かれていますが、漫画の原作をもたないオリジナルストーリーです。どんな作品になるのか、話を聞いただけでは即座には想像しきれませんでしたし、作り切るのが本当に大変だろうと感じました。
しかしながら、脚本を読ませていただくと、再び、ビビることになりました。西川監督が書かれた物語に惹き込まれたからです。そもそも、西川美和監督の作品が、僕は好きです。これまでの多くの作品で男性のキャラクターを主役に据え、ときに情けなく不器用で、同時に愛おしい姿を描いてきた西川監督が、今作では女の子をメインキャラクターに据え、彼女が男の子だと偽り戦後の日本を生きていく、そして、彼女は少女から少しづつ女性になっていく姿が、大人たちとの出会いの中で描かれていました。西川監督の描きたい物語を映画という形にして、多くのひとに届けたいと思いました。
西川組をこれまで支えてきたスタッフやキャストの方々をはじめ、主演の小八重葵美さんと、二階堂ふみさんといった素敵な俳優の方々との出会い、巨大生物の映画を制作されてきた白組さんを筆頭とするVFXチームとの出会い、原摩利彦さんやイタリアの音楽チームとの出会い、という、今作で描かれる物語さながらの、多くの方々との運命的な出会いに恵まれて、今作は制作されており、完成までもう少しです。劇場に足を運んでいただき、この作品を楽しんでいただければと思います。