俳優の今田美桜さん（29）がコンタクトレンズブランドのキャンペーン発表会に登壇。俳優ならではの“目”に関するエピソードを語りました。

コンタクトレンズのイベントにちなみ、目が疲れたなと感じる時について聞かれると「携帯だったり、テレビ、今は電子パッドだったりパソコン。そういうものを触れる機会が多いので、それを長時間見ている時はもちろんなんですけど」とコメント。

さらに、「私自身は仕事上、照明を浴びる機会もすごくあるので、撮影してて照明を浴びたりとかすると“目を使ったな”という気持ちにはなるかもしれないですね」と俳優ならではのエピソードも明かしました。

■「世界が変わる」初コンタクトに感動

また、普段からコンタクトを使っていると語る今田さん。コンタクトを初めてつけた時を振り返り「“世界が変わる”って、“見え方が変わる”っていうのにとっても感動しました」とコメント。一方で、「最初は入れる緊張と（入れることが）難しかったので、眼科で苦戦したのを思い出したりだとか」と語りました。

今田さんが登場したのは、コンタクトレンズブランド「アキュビュー」新ブランドキャンペーン発表会です。