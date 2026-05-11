指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠MEの公式サイトが11日、更新され、菅波美玲（26）の卒業が発表された。6月12日に行われる「菅波美玲卒業コンサート」をもって、卒業する。

菅波は今年3月下旬に休養を発表していた。以下はファンに向けたコメント全文。

＜菅波美玲よりファンの皆様へ＞

2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。

一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。

伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。