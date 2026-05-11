2026年最新｜ドン・キホーテで買うべきおすすめコスメ10選！人気の新作やドンキ限定アイテムも
2026年春夏発売新作｜ドン・キホーテで買うべきおすすめコスメ10選！ドンキ先行発売や数量限定品、ドンキの最新オリジナルコスメブランドnyuu（ニュー）など、今買うべき人気アイテムを厳選してご紹介します。国内ブランドから韓国コスメまで、編集部が実際に使用したレビュー・口コミ付きでお届けします。
ドンキに行ったらこれ買って♡人気ブランドの新作＆限定コスメが勢揃い
食品や消耗品、雑貨、そして家電製品まで、ありとあらゆる商品を取り揃えるドン・キホーテ。
化粧品の取り扱い品数も豊富で、美容好きさんの間ではコスメパトロールの場としても有名ですよね。
各ブランドの最新コスメが揃うだけでなく、中にはドン・キホーテ限定アイテムの展開もあるため要チェックです。
そこで今回は、ドン・キホーテで買うべき2026年春夏新作コスメ10選をご紹介！
ドンキ先行販売／限定品やオリジナルブランドなど、ここでしか手に入らないアイテムもピックアップするので、ぜひ最後までご覧ください♪
各ブランドの最新コスメが揃うだけでなく、中にはドン・キホーテ限定アイテムの展開もあるため要チェックです。
そこで今回は、ドン・キホーテで買うべき2026年春夏新作コスメ10選をご紹介！
ドンキ先行販売／限定品やオリジナルブランドなど、ここでしか手に入らないアイテムもピックアップするので、ぜひ最後までご覧ください♪
【2026年最新】ドン・キホーテで買うべき！おすすめコスメ10選
ドン・キホーテ おすすめコスメ10選 ドンキ限定アイテム
コスメマニアである目利きの編集部が、ドン・キホーテで今買うべきおすすめコスメを厳選しました。
2026年春夏発売の新作や、ドン・キホーテでしか買えない限定アイテムもあるので、ぜひお見逃しなく♡
2026年春夏発売の新作や、ドン・キホーテでしか買えない限定アイテムもあるので、ぜひお見逃しなく♡
Biore（ビオレ）｜おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
毛穴ケアに定評のあるBiore（ビオレ）の「おうちdeエステ」シリーズから、新作『おうちdeエステ ディープクレイ洗顔』が登場。
日本初*¹の“隠れ角栓まで自己崩壊”させる角栓崩壊ブースト洗浄技術を搭載した洗顔料です。
いつもの洗顔をするだけで、毛穴の黒ずみ汚れをケアできるのが魅力！
*¹ 毛穴奥の角栓洗浄性を高める成分 トロメタミン：洗浄剤、ミクロパウダー（カオリン、コーンスターチ、セルロース：洗浄助剤）を配合した洗顔料（花王独自調査及びMintel社データベース内2025年3月花王調べ）
日本初*¹の“隠れ角栓まで自己崩壊”させる角栓崩壊ブースト洗浄技術を搭載した洗顔料です。
いつもの洗顔をするだけで、毛穴の黒ずみ汚れをケアできるのが魅力！
*¹ 毛穴奥の角栓洗浄性を高める成分 トロメタミン：洗浄剤、ミクロパウダー（カオリン、コーンスターチ、セルロース：洗浄助剤）を配合した洗顔料（花王独自調査及びMintel社データベース内2025年3月花王調べ）
Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
従来作にも配合されているトロメタミン（洗浄成分）が毛穴の角栓をほぐし、さらに新配合のミクロパウダー*²がほぐれた角栓を吸着し、毛穴の外に排出。
これにより角栓の奥深くまで洗浄作用が届き、隠れ角栓まで自己崩壊させてくれる設計です。
*² カオリン、コーンスターチ、セルロース（洗浄助剤）
これにより角栓の奥深くまで洗浄作用が届き、隠れ角栓まで自己崩壊させてくれる設計です。
*² カオリン、コーンスターチ、セルロース（洗浄助剤）
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔 口コミ
とろっとしたジェルでスルスル伸び、摩擦感が気になりにくいです。
泡立て不要で、肌あたりがやわらかいところが良いですね。
洗い流すとつるんとなめらかで、ざらつきがすっきりしました！
泡立て不要で、肌あたりがやわらかいところが良いですね。
洗い流すとつるんとなめらかで、ざらつきがすっきりしました！
発売・商品情報
ブランド名：Biore（ビオレ）
商品名：おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
種類：全1種
容量：180g
価格：1,089円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年4月4日（土）
販売場所：Biore（ビオレ）取扱店舗、公式オンラインショップ
商品名：おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
種類：全1種
容量：180g
価格：1,089円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年4月4日（土）
販売場所：Biore（ビオレ）取扱店舗、公式オンラインショップ
【限定】スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
大人気のスキンアクアの日焼け止めから、ドン・キホーテ限定の香り付きタイプが登場！
『スキンアクア トーンアップUVエッセンス ホワイト』は、＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★★＞でしっかり紫外線カットしながら、ワントーン明るい肌を演出するアイテムです。
『スキンアクア トーンアップUVエッセンス ホワイト』は、＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★★＞でしっかり紫外線カットしながら、ワントーン明るい肌を演出するアイテムです。
スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
ヒアルロン酸Naなどの保湿成分を配合し、肌のうるおいをキープ。
また、スーパーウォータープルーフタイプなのに、石けんや洗顔料で落とせるところもポイントです。
限定の〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉で登場するカラーは、新作の“しのばせホワイト”。
パーソナルカラー（イエベ／ブルベ）問わず使いやすいさりげないホワイトカラーです。
また、スーパーウォータープルーフタイプなのに、石けんや洗顔料で落とせるところもポイントです。
限定の〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉で登場するカラーは、新作の“しのばせホワイト”。
パーソナルカラー（イエベ／ブルベ）問わず使いやすいさりげないホワイトカラーです。
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉 口コミ
みずみずしいテクスチャーでスルッと伸びて、肌なじみが良いです。
パール感は控えめで自然にトーンアップ*でき、ツヤのある綺麗な肌に見せてくれます。
白浮きしにくく、ほんのり明るく見せてくれるのがお気に入り♡
ほんのり上品な香りを楽しめるので、身支度の時間が楽しくなりそうです。
* メイクアップ効果による
パール感は控えめで自然にトーンアップ*でき、ツヤのある綺麗な肌に見せてくれます。
白浮きしにくく、ほんのり明るく見せてくれるのがお気に入り♡
ほんのり上品な香りを楽しめるので、身支度の時間が楽しくなりそうです。
* メイクアップ効果による
発売・商品情報
ブランド名：スキンアクア
商品名：トーンアップUVエッセンス ホワイト〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
種類：限定1種
容量：70g
価格：878円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年4月上旬
販売場所：全国のドン・キホーテ
商品名：トーンアップUVエッセンス ホワイト〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
種類：限定1種
容量：70g
価格：878円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年4月上旬
販売場所：全国のドン・キホーテ
クオリティファースト｜ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
クオリティファーストの人気スキンケアシリーズ「ダーマレーザー」より、独自複合成分「ブラック生ビタミンC*¹」を配合した最高峰*²ライン「スーパーブラックライン」が誕生。
『ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット』は、「ブラック生ビタミンC*¹」を含む5種のビタミンC*³を20％配合した、個包装タイプの美容液です。
*¹ アスコルビン酸、ミリスチル３−グリセリルアスコルビン酸、セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て整肌保湿成分）
*² クオリティファーストとして
*³ 3−グリセリルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg（全て整肌保湿成分）
『ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット』は、「ブラック生ビタミンC*¹」を含む5種のビタミンC*³を20％配合した、個包装タイプの美容液です。
*¹ アスコルビン酸、ミリスチル３−グリセリルアスコルビン酸、セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て整肌保湿成分）
*² クオリティファーストとして
*³ 3−グリセリルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg（全て整肌保湿成分）
クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を角層まで浸透させ、詰まり毛穴・乾燥毛穴・黒ずみ毛穴・開き毛穴・たるみ毛穴といった、あらゆる毛穴*⁴悩みにアプローチします。
毎回フレッシュな状態で使える個包装タイプで、旅行やお泊まりなどの持ち運びにも便利ですよ。
*⁴ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ
毎回フレッシュな状態で使える個包装タイプで、旅行やお泊まりなどの持ち運びにも便利ですよ。
*⁴ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット 口コミ
ややとろみのある、オイルに似たテクスチャー。
伸ばすと軽く伸びて、ベタつきにくいです。
肌にスッとなじんで、重さを感じにくい使い心地なので、暑くなるこれからの時期も使いやすいと思いました。
伸ばすと軽く伸びて、ベタつきにくいです。
肌にスッとなじんで、重さを感じにくい使い心地なので、暑くなるこれからの時期も使いやすいと思いました。
発売・商品情報
ブランド名：クオリティファースト
商品名：ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
種類：全2種
容量：7個入り／28個入り
価格：990円／2,970円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年3月25日（水）
販売場所：クオリティファースト取扱店舗、公式オンラインショップ
商品名：ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
種類：全2種
容量：7個入り／28個入り
価格：990円／2,970円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年3月25日（水）
販売場所：クオリティファースト取扱店舗、公式オンラインショップ
TOCOBO（トコボ）｜リップマスクミックス
TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス
TOCOBO（トコボ）で人気のリップマスク2種が、小さくて可愛いミニサイズの個包装に♡
キャンディのようなPOPなパッケージに、『ビタグレイズドリップマスク』『コラーゲンブースティングリップマスク』がそれぞれ5個ずつ入ったセットです。
キャンディのようなPOPなパッケージに、『ビタグレイズドリップマスク』『コラーゲンブースティングリップマスク』がそれぞれ5個ずつ入ったセットです。
TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス
『ビタグレイズドリップマスク』はデイリーな保湿・角質ケアに。
『コラーゲンブースティングリップマスク』はプランピング効果があり、唇に弾力感を与えたいときやスペシャルケアにおすすめです。
ポーチにすっぽり収まるサイズ感で、お出かけや旅行に便利。
また、個包装なので友人とシェアするのも良いですね。
『コラーゲンブースティングリップマスク』はプランピング効果があり、唇に弾力感を与えたいときやスペシャルケアにおすすめです。
ポーチにすっぽり収まるサイズ感で、お出かけや旅行に便利。
また、個包装なので友人とシェアするのも良いですね。
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス 口コミ
こっくりとしたバームがなめらかに広がり、唇にピタッと密着。
ぷるんとした唇に仕上がり、しっとり感が続きました！
ミニサイズで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使いやすいですよ。
ぷるんとした唇に仕上がり、しっとり感が続きました！
ミニサイズで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使いやすいですよ。
発売・商品情報
ブランド名：TOCOBO（トコボ）
商品名：リップマスクミックス
種類：全1種
容量：1ml×10個
価格：1,320円（税込）※編集部調べ
販売場所：TOCOBO（トコボ）取扱店舗、公式オンラインショップ
商品名：リップマスクミックス
種類：全1種
容量：1ml×10個
価格：1,320円（税込）※編集部調べ
販売場所：TOCOBO（トコボ）取扱店舗、公式オンラインショップ
【限定】ロートme+me（ロートメメ）｜マイシャインドロップ
ロートme+me（ロートメメ） マイシャインドロップ
ロート製薬の新しい目薬ブランド「ロート me+me（ロートメメ）」より、コンタクトレンズ装着薬『ロートメメ マイシャインドロップ』がドン・キホーテ限定で発売中。
とろけるようになじむうるおいベールで、カラコンやクリアレンズの装着を快適にしてくれます。
また、汚れ*をブロックしてくもりを防ぐ、うるおいキープ処方もポイント。
* タンパクなど
とろけるようになじむうるおいベールで、カラコンやクリアレンズの装着を快適にしてくれます。
また、汚れ*をブロックしてくもりを防ぐ、うるおいキープ処方もポイント。
* タンパクなど
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
ロートme+me（ロートメメ） マイシャインドロップ 口コミ
とろっとした液でレンズにしっかりなじみ、コンタクトレンズ装着時のゴロつきを感じにくいです。
目に入れても刺激感が少なく、やさしい使い心地なので、装着薬を使う習慣のない方にも使いやすいですよ。
コスメのような可愛らしい容器で、気分も上がります♡
目に入れても刺激感が少なく、やさしい使い心地なので、装着薬を使う習慣のない方にも使いやすいですよ。
コスメのような可愛らしい容器で、気分も上がります♡
発売・商品情報
ブランド名：ロート製薬 ロート me+me（ロートメメ）
商品名：ロートメメ マイシャインドロップ＜指定医薬部外品＞
種類：全1種
容量：12mL
価格：1,089円（税込）※編集部調べ
販売場所：全国のドン・キホーテ
商品名：ロートメメ マイシャインドロップ＜指定医薬部外品＞
種類：全1種
容量：12mL
価格：1,089円（税込）※編集部調べ
販売場所：全国のドン・キホーテ
【限定】Visée（ヴィセ）｜エッセンス リッププランパー ボリューム
Visée（ヴィセ） エッセンス リッププランパー ボリューム
Visée（ヴィセ）で人気の『エッセンス リッププランパー』より、プランパー効果をアップした『エッセンス リッププランパー ボリューム』がドン・キホーテ限定で登場！
ブランド内最強のジンジン＆スースーとした刺激感で、ぷっくりボリューミー*な唇に。
美容液成分（ヒアルロン酸・スクワラン／ともに保湿成分）により、唇のうるおいをキープします。
* メイクアップ効果による
ブランド内最強のジンジン＆スースーとした刺激感で、ぷっくりボリューミー*な唇に。
美容液成分（ヒアルロン酸・スクワラン／ともに保湿成分）により、唇のうるおいをキープします。
* メイクアップ効果による
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
Visée（ヴィセ） エッセンス リッププランパー ボリューム 口コミ
スースーとした清涼感が持続するものの、ピリピリしすぎない使い心地です。
「01 ナチュラル」はクリアカラーで、ぷるっとしたツヤ感を演出。
グロスとしてはもちろん、口紅の下地に仕込むのもおすすめですよ。
「01 ナチュラル」はクリアカラーで、ぷるっとしたツヤ感を演出。
グロスとしてはもちろん、口紅の下地に仕込むのもおすすめですよ。
発売・商品情報
ブランド名：Visée（ヴィセ）
商品名：エッセンス リッププランパー ボリューム
種類：限定2色
容量：5.5mL
価格：1,430円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年4月16日（木）
販売場所：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ
商品名：エッセンス リッププランパー ボリューム
種類：限定2色
容量：5.5mL
価格：1,430円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年4月16日（木）
販売場所：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ
A/mAke（エーメイク）｜スキンコントロールパウダー
A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー
Z世代から絶大な支持を得る3人組動画クリエイター「くれいじーまぐねっと」のメンバー、浅見めいさんがプロデュースするコスメブランドA/mAke（エーメイク）。
過去に2度、数量限定で発売され即完売した『スキンコントロールパウダー』が、この春定番商品として全2色展開で登場しました。
過去に2度、数量限定で発売され即完売した『スキンコントロールパウダー』が、この春定番商品として全2色展開で登場しました。
A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー
皮脂吸着成分のシリカを90%以上配合し、サラサラの肌をキープしながら、毛穴などの凹凸をカバー。
また、汗・水に強く、メイクの持ちをアップします。
顔にはもちろん、日焼け止め塗布後のペタペタ感が気になる首筋・デコルテのほか、汗・皮脂でベタつきがちな前髪など、マルチに使用できるところも魅力です。
また、汗・水に強く、メイクの持ちをアップします。
顔にはもちろん、日焼け止め塗布後のペタペタ感が気になる首筋・デコルテのほか、汗・皮脂でベタつきがちな前髪など、マルチに使用できるところも魅力です。
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー 口コミ
軽い粉質で、ふわっとのせるだけでサラサラの肌表面に整います。
「マットラベンダー」はほんのりラベンダー色で、くすみを飛ばして透明感を演出。
黄ぐすみを自然にカバーしたい人にもおすすめですよ。
顔以外にもマルチに使えるので、1つ持っておくと色々な場面で重宝しそうです♡
「マットラベンダー」はほんのりラベンダー色で、くすみを飛ばして透明感を演出。
黄ぐすみを自然にカバーしたい人にもおすすめですよ。
顔以外にもマルチに使えるので、1つ持っておくと色々な場面で重宝しそうです♡
発売・商品情報
ブランド名：A/mAke（エーメイク）
商品名：スキンコントロールパウダー
種類：全2色
容量：10g
価格：1,980円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年2月25日（水）
販売場所：全国のドン・キホーテ、バラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインショップ
商品名：スキンコントロールパウダー
種類：全2色
容量：10g
価格：1,980円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年2月25日（水）
販売場所：全国のドン・キホーテ、バラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインショップ
【限定】nyuu（ニュー）｜キャリーハートシリーズ リッププランパー
nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー
nyuu（ニュー）は2026年2月に誕生した、ドン・キホーテのオリジナルコスメブランド。
持ち歩きたくなるチャーム／キーリングつきのコスメ「Carry Heart series（キャリーハートシリーズ）」が可愛いと人気を集めています♡
持ち歩きたくなるチャーム／キーリングつきのコスメ「Carry Heart series（キャリーハートシリーズ）」が可愛いと人気を集めています♡
nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー
『Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）』は、ぷっくりとした唇を叶える、ラメ入りのリッププランパー。
ピンク系の「01」と、氷のようなクリアブルーが神秘的な「02」の2色展開です。
ピンク系の「01」と、氷のようなクリアブルーが神秘的な「02」の2色展開です。
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー 口コミ
細かいラメがたっぷり入っており、ギラつくことなく上品に煌めきます♡
「02」はブルー×シルバーラメで透明感をプラスできる、ほんのり青みカラー。
ややピリピリとした刺激感があり、自然にボリューム感*を与えてくれます。
* メイクアップ効果による
「02」はブルー×シルバーラメで透明感をプラスできる、ほんのり青みカラー。
ややピリピリとした刺激感があり、自然にボリューム感*を与えてくれます。
* メイクアップ効果による
発売・商品情報
ブランド名：nyuu（ニュー）
商品名：Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）
種類：全2色
容量：ー
価格：550円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年2月21日（土）
販売場所：全国のドン・キホーテ
商品名：Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）
種類：全2色
容量：ー
価格：550円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年2月21日（土）
販売場所：全国のドン・キホーテ
TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）｜スウェイリップベルベット
TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール） スウェイリップベルベット
韓国オリーブヤングのリップカテゴリーにて人気ランキング1位*を獲得したアイテムが、日本でオフライン展開を開始！
TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）の『スウェイリップベルベット』は、“マットなのに乾燥しない”新感覚リップ。
ベルベットのようになめらかなマットテクスチャーで、乾燥を感じさせない快適なつけ心地が特徴です。
時間が経ってもムラになりにくく、縦じわの目立たない仕上がりが続きます。
* 「オリーブヤング」リップカテゴリーランキング2025年9月12日基準
TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）の『スウェイリップベルベット』は、“マットなのに乾燥しない”新感覚リップ。
ベルベットのようになめらかなマットテクスチャーで、乾燥を感じさせない快適なつけ心地が特徴です。
時間が経ってもムラになりにくく、縦じわの目立たない仕上がりが続きます。
* 「オリーブヤング」リップカテゴリーランキング2025年9月12日基準
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール） スウェイリップベルベット 口コミ
「#14」をお試ししてみました。
ふんわり軽いマット質感で、しっとり感があり乾燥しにくいところが良いです◎
ぼかしたようなエアリーな仕上がりで、柔らかそうな唇に見えます。
ティッシュオフしても色がしっかり残り、色持ちが良いので、飲み会リップとしても活躍しそうですよ。
ふんわり軽いマット質感で、しっとり感があり乾燥しにくいところが良いです◎
ぼかしたようなエアリーな仕上がりで、柔らかそうな唇に見えます。
ティッシュオフしても色がしっかり残り、色持ちが良いので、飲み会リップとしても活躍しそうですよ。
発売・商品情報
ブランド名：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）
商品名：スウェイリップベルベット
種類：全8色
容量：3.3g
価格：1,738円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年1月20日（火）
販売場所：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）取扱店舗、公式オンラインショップ
商品名：スウェイリップベルベット
種類：全8色
容量：3.3g
価格：1,738円（税込）※編集部調べ
発売日：2026年1月20日（火）
販売場所：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）取扱店舗、公式オンラインショップ
Cathy Doll（キャシードール）｜ムーンリットリップグロス
Cathy Doll（キャシードール） ムーンリットリップグロス
人気のタイコスメブランドCathy Doll（キャシードール）より、宝石のように輝く月光ラメ×ツヤ質感の新作リップグロスが登場します。
『CathyDoll ムーンリットリップグロス』は、繊細ラメを贅沢に配合*¹し、まるでジュエリーのような煌めきを表現。
さらに、シロップ級の贅沢なツヤ感で、ぷるんとツヤめく唇が続きます。
*¹ ホウケイ酸（Ca／Al）、酸化スズ
『CathyDoll ムーンリットリップグロス』は、繊細ラメを贅沢に配合*¹し、まるでジュエリーのような煌めきを表現。
さらに、シロップ級の贅沢なツヤ感で、ぷるんとツヤめく唇が続きます。
*¹ ホウケイ酸（Ca／Al）、酸化スズ
Cathy Doll（キャシードール） ムーンリットリップグロス
また、天然由来4種の保湿オイル*²、ヒアルロン酸Na、ビタミンB5*³、ビタミンE*⁴といった保湿成分をたっぷりと配合。
唇にうるおいを与え、乾燥による縦ジワの目立ちにくい、生き生きとした印象へと導きます。
*² マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヒマシ油、水添ヒマシ油（全て保湿成分）
*³ ビタミンB5（パンテノール）（保湿成分）
*⁴ ビタミンE（酢酸トコフェロール・トコフェロール）（保湿成分）
唇にうるおいを与え、乾燥による縦ジワの目立ちにくい、生き生きとした印象へと導きます。
*² マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヒマシ油、水添ヒマシ油（全て保湿成分）
*³ ビタミンB5（パンテノール）（保湿成分）
*⁴ ビタミンE（酢酸トコフェロール・トコフェロール）（保湿成分）
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
とろっとしたテクスチャーでなめらかに伸びます。
ベタつきや重さを感じにくい、軽い塗り心地で唇にフィット。
「01 RICH（裕福・お金持ち）：シルバー」は繊細な多色ラメがたっぷり入っており、動くたびにさりげなく煌めいて可愛いです♡
ツヤ感やラメの光によって縦ジワが目立ちにくくなり、ぷるっとした唇に。
時間が経っても乾燥しにくく、しっとり感が続くのも嬉しいポイントです。
ベタつきや重さを感じにくい、軽い塗り心地で唇にフィット。
「01 RICH（裕福・お金持ち）：シルバー」は繊細な多色ラメがたっぷり入っており、動くたびにさりげなく煌めいて可愛いです♡
ツヤ感やラメの光によって縦ジワが目立ちにくくなり、ぷるっとした唇に。
時間が経っても乾燥しにくく、しっとり感が続くのも嬉しいポイントです。
発売・商品情報
ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）
商品名：CathyDoll ムーンリットリップグロス
種類：全5色
容量：ー
価格：1,540円（税込）※編集部調べ
WEB先行発売日：2026年5月13日（水）
販売場所：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）
先行発売日：2026年5月中旬より順次発売
販売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）
※オンラインは楽天市場先行。公式通販サイトでの販売開始に関しては、順次開始予定です。
※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後があります。
※店舗により取扱開始日程が前後する可能性があります。取り扱いの確認は各店舗へお問い合わせください。
商品名：CathyDoll ムーンリットリップグロス
種類：全5色
容量：ー
価格：1,540円（税込）※編集部調べ
WEB先行発売日：2026年5月13日（水）
販売場所：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）
先行発売日：2026年5月中旬より順次発売
販売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）
※オンラインは楽天市場先行。公式通販サイトでの販売開始に関しては、順次開始予定です。
※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後があります。
※店舗により取扱開始日程が前後する可能性があります。取り扱いの確認は各店舗へお問い合わせください。
ドンキの新作＆限定コスメで“可愛い”をアップデート♡
ドン・キホーテ おすすめコスメ 化粧品 限定アイテム
いかがでしたか？今回はドン・キホーテで今買うべきおすすめコスメ10選をご紹介しました。
2026年春夏発売の新作コスメや、ドンキでしか買えない限定アイテムなど、見逃せないアイテムをピックアップ。
トレンド感のある最新コスメで、毎日の“可愛い”をアップデートしてみては？
中には数量限定アイテムもあるので、ぜひお早めにドン・キホーテへコスメパトロールに行ってみてくださいね♪
ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。
今回ご紹介したほかにも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡
2026年春夏発売の新作コスメや、ドンキでしか買えない限定アイテムなど、見逃せないアイテムをピックアップ。
トレンド感のある最新コスメで、毎日の“可愛い”をアップデートしてみては？
中には数量限定アイテムもあるので、ぜひお早めにドン・キホーテへコスメパトロールに行ってみてくださいね♪
ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。
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ふぉーちゅんとは？
過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。
現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。
＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞
●日本化粧品検定（コスメ検定）1級
●コスメコンシェルジュ
●顔タイプアドバイザー1級
●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）
●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）
●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）
そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！
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現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。
＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞
●日本化粧品検定（コスメ検定）1級
●コスメコンシェルジュ
●顔タイプアドバイザー1級
●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）
●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）
●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）
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【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴8年以上の編集部ライターによる感想です。
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