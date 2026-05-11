2026年春夏発売新作｜ドン・キホーテで買うべきおすすめコスメ10選！ドンキ先行発売や数量限定品、ドンキの最新オリジナルコスメブランドnyuu（ニュー）など、今買うべき人気アイテムを厳選してご紹介します。国内ブランドから韓国コスメまで、編集部が実際に使用したレビュー・口コミ付きでお届けします。

ドンキに行ったらこれ買って♡人気ブランドの新作＆限定コスメが勢揃い

食品や消耗品、雑貨、そして家電製品まで、ありとあらゆる商品を取り揃えるドン・キホーテ。

化粧品の取り扱い品数も豊富で、美容好きさんの間ではコスメパトロールの場としても有名ですよね。

各ブランドの最新コスメが揃うだけでなく、中にはドン・キホーテ限定アイテムの展開もあるため要チェックです。

そこで今回は、ドン・キホーテで買うべき2026年春夏新作コスメ10選をご紹介！

ドンキ先行販売／限定品やオリジナルブランドなど、ここでしか手に入らないアイテムもピックアップするので、ぜひ最後までご覧ください♪

【2026年最新】ドン・キホーテで買うべき！おすすめコスメ10選

ドン・キホーテ　おすすめコスメ10選　ドンキ限定アイテム　
コスメマニアである目利きの編集部が、ドン・キホーテで今買うべきおすすめコスメを厳選しました。

2026年春夏発売の新作や、ドン・キホーテでしか買えない限定アイテムもあるので、ぜひお見逃しなく♡

Biore（ビオレ）｜おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

Biore（ビオレ）　おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
毛穴ケアに定評のあるBiore（ビオレ）の「おうちdeエステ」シリーズから、新作『おうちdeエステ ディープクレイ洗顔』が登場。

日本初*¹の“隠れ角栓まで自己崩壊”させる角栓崩壊ブースト洗浄技術を搭載した洗顔料です。

いつもの洗顔をするだけで、毛穴の黒ずみ汚れをケアできるのが魅力！

*¹ 毛穴奥の角栓洗浄性を高める成分 トロメタミン：洗浄剤、ミクロパウダー（カオリン、コーンスターチ、セルロース：洗浄助剤）を配合した洗顔料（花王独自調査及びMintel社データベース内2025年3月花王調べ）
Biore（ビオレ）　おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
従来作にも配合されているトロメタミン（洗浄成分）が毛穴の角栓をほぐし、さらに新配合のミクロパウダー*²がほぐれた角栓を吸着し、毛穴の外に排出。

これにより角栓の奥深くまで洗浄作用が届き、隠れ角栓まで自己崩壊させてくれる設計です。

*² カオリン、コーンスターチ、セルロース（洗浄助剤）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

Biore（ビオレ）　おうちdeエステ ディープクレイ洗顔　口コミ
とろっとしたジェルでスルスル伸び、摩擦感が気になりにくいです。

泡立て不要で、肌あたりがやわらかいところが良いですね。

洗い流すとつるんとなめらかで、ざらつきがすっきりしました！

発売・商品情報

ブランド名：Biore（ビオレ）
商品名：おうちdeエステ ディープクレイ洗顔
種類：全1種
容量：180g
価格：1,089円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年4月4日（土）
販売場所：Biore（ビオレ）取扱店舗、公式オンラインショップ

【限定】スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉

スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
大人気のスキンアクアの日焼け止めから、ドン・キホーテ限定の香り付きタイプが登場！

『スキンアクア トーンアップUVエッセンス ホワイト』は、＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★★＞でしっかり紫外線カットしながら、ワントーン明るい肌を演出するアイテムです。
スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
ヒアルロン酸Naなどの保湿成分を配合し、肌のうるおいをキープ。

また、スーパーウォータープルーフタイプなのに、石けんや洗顔料で落とせるところもポイントです。

限定の〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉で登場するカラーは、新作の“しのばせホワイト”。
パーソナルカラー（イエベ／ブルベ）問わず使いやすいさりげないホワイトカラーです。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉　口コミ
みずみずしいテクスチャーでスルッと伸びて、肌なじみが良いです。

パール感は控えめで自然にトーンアップ*でき、ツヤのある綺麗な肌に見せてくれます。

白浮きしにくく、ほんのり明るく見せてくれるのがお気に入り♡

ほんのり上品な香りを楽しめるので、身支度の時間が楽しくなりそうです。

* メイクアップ効果による

発売・商品情報

ブランド名：スキンアクア
商品名：トーンアップUVエッセンス ホワイト〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉
種類：限定1種
容量：70g
価格：878円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年4月上旬
販売場所：全国のドン・キホーテ

クオリティファースト｜ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット

クオリティファースト　ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
クオリティファーストの人気スキンケアシリーズ「ダーマレーザー」より、独自複合成分「ブラック生ビタミンC*¹」を配合した最高峰*²ライン「スーパーブラックライン」が誕生。

『ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット』は、「ブラック生ビタミンC*¹」を含む5種のビタミンC*³を20％配合した、個包装タイプの美容液です。

*¹ アスコルビン酸、ミリスチル３−グリセリルアスコルビン酸、セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て整肌保湿成分）
*² クオリティファーストとして
*³ 3−グリセリルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg（全て整肌保湿成分）
クオリティファースト　ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を角層まで浸透させ、詰まり毛穴・乾燥毛穴・黒ずみ毛穴・開き毛穴・たるみ毛穴といった、あらゆる毛穴*⁴悩みにアプローチします。

毎回フレッシュな状態で使える個包装タイプで、旅行やお泊まりなどの持ち運びにも便利ですよ。

*⁴ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

クオリティファースト　ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット　口コミ
ややとろみのある、オイルに似たテクスチャー。
伸ばすと軽く伸びて、ベタつきにくいです。

肌にスッとなじんで、重さを感じにくい使い心地なので、暑くなるこれからの時期も使いやすいと思いました。

発売・商品情報

ブランド名：クオリティファースト
商品名：ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット
種類：全2種
容量：7個入り／28個入り
価格：990円／2,970円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年3月25日（水）
販売場所：クオリティファースト取扱店舗、公式オンラインショップ

TOCOBO（トコボ）｜リップマスクミックス

TOCOBO（トコボ）　リップマスクミックス
TOCOBO（トコボ）で人気のリップマスク2種が、小さくて可愛いミニサイズの個包装に♡

キャンディのようなPOPなパッケージに、『ビタグレイズドリップマスク』『コラーゲンブースティングリップマスク』がそれぞれ5個ずつ入ったセットです。
TOCOBO（トコボ）　リップマスクミックス
『ビタグレイズドリップマスク』はデイリーな保湿・角質ケアに。

『コラーゲンブースティングリップマスク』はプランピング効果があり、唇に弾力感を与えたいときやスペシャルケアにおすすめです。

ポーチにすっぽり収まるサイズ感で、お出かけや旅行に便利。
また、個包装なので友人とシェアするのも良いですね。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

TOCOBO（トコボ）　リップマスクミックス　口コミ
こっくりとしたバームがなめらかに広がり、唇にピタッと密着。

ぷるんとした唇に仕上がり、しっとり感が続きました！

ミニサイズで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使いやすいですよ。

発売・商品情報

ブランド名：TOCOBO（トコボ）
商品名：リップマスクミックス
種類：全1種
容量：1ml×10個
価格：1,320円（税込）※編集部調べ

販売場所：TOCOBO（トコボ）取扱店舗、公式オンラインショップ

【限定】ロートme+me（ロートメメ）｜マイシャインドロップ

ロートme+me（ロートメメ）　マイシャインドロップ
ロート製薬の新しい目薬ブランド「ロート me+me（ロートメメ）」より、コンタクトレンズ装着薬『ロートメメ マイシャインドロップ』がドン・キホーテ限定で発売中。

とろけるようになじむうるおいベールで、カラコンやクリアレンズの装着を快適にしてくれます。

また、汚れ*をブロックしてくもりを防ぐ、うるおいキープ処方もポイント。

* タンパクなど

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ロートme+me（ロートメメ）　マイシャインドロップ　口コミ
とろっとした液でレンズにしっかりなじみ、コンタクトレンズ装着時のゴロつきを感じにくいです。

目に入れても刺激感が少なく、やさしい使い心地なので、装着薬を使う習慣のない方にも使いやすいですよ。

コスメのような可愛らしい容器で、気分も上がります♡

発売・商品情報

ブランド名：ロート製薬　ロート me+me（ロートメメ）
商品名：ロートメメ マイシャインドロップ＜指定医薬部外品＞
種類：全1種
容量：12mL
価格：1,089円（税込）※編集部調べ

販売場所：全国のドン・キホーテ

【限定】Visée（ヴィセ）｜エッセンス リッププランパー ボリューム

Visée（ヴィセ）　エッセンス リッププランパー ボリューム
Visée（ヴィセ）で人気の『エッセンス リッププランパー』より、プランパー効果をアップした『エッセンス リッププランパー ボリューム』がドン・キホーテ限定で登場！

ブランド内最強のジンジン＆スースーとした刺激感で、ぷっくりボリューミー*な唇に。

美容液成分（ヒアルロン酸・スクワラン／ともに保湿成分）により、唇のうるおいをキープします。

* メイクアップ効果による

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Visée（ヴィセ）　エッセンス リッププランパー ボリューム　口コミ
スースーとした清涼感が持続するものの、ピリピリしすぎない使い心地です。

「01 ナチュラル」はクリアカラーで、ぷるっとしたツヤ感を演出。

グロスとしてはもちろん、口紅の下地に仕込むのもおすすめですよ。

発売・商品情報

ブランド名：Visée（ヴィセ）
商品名：エッセンス リッププランパー ボリューム
種類：限定2色
容量：5.5mL
価格：1,430円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年4月16日（木）
販売場所：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ

A/mAke（エーメイク）｜スキンコントロールパウダー

A/mAke（エーメイク）　スキンコントロールパウダー
Z世代から絶大な支持を得る3人組動画クリエイター「くれいじーまぐねっと」のメンバー、浅見めいさんがプロデュースするコスメブランドA/mAke（エーメイク）。

過去に2度、数量限定で発売され即完売した『スキンコントロールパウダー』が、この春定番商品として全2色展開で登場しました。
A/mAke（エーメイク）　スキンコントロールパウダー
皮脂吸着成分のシリカを90%以上配合し、サラサラの肌をキープしながら、毛穴などの凹凸をカバー。

また、汗・水に強く、メイクの持ちをアップします。

顔にはもちろん、日焼け止め塗布後のペタペタ感が気になる首筋・デコルテのほか、汗・皮脂でベタつきがちな前髪など、マルチに使用できるところも魅力です。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

A/mAke（エーメイク）　スキンコントロールパウダー　口コミ
軽い粉質で、ふわっとのせるだけでサラサラの肌表面に整います。

「マットラベンダー」はほんのりラベンダー色で、くすみを飛ばして透明感を演出。
黄ぐすみを自然にカバーしたい人にもおすすめですよ。

顔以外にもマルチに使えるので、1つ持っておくと色々な場面で重宝しそうです♡

発売・商品情報

ブランド名：A/mAke（エーメイク）
商品名：スキンコントロールパウダー
種類：全2色
容量：10g
価格：1,980円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年2月25日（水）
販売場所：全国のドン・キホーテ、バラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインショップ

【限定】nyuu（ニュー）｜キャリーハートシリーズ リッププランパー

nyuu（ニュー）　キャリーハートシリーズ リッププランパー
nyuu（ニュー）は2026年2月に誕生した、ドン・キホーテのオリジナルコスメブランド。

持ち歩きたくなるチャーム／キーリングつきのコスメ「Carry Heart series（キャリーハートシリーズ）」が可愛いと人気を集めています♡
nyuu（ニュー）　キャリーハートシリーズ リッププランパー
『Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）』は、ぷっくりとした唇を叶える、ラメ入りのリッププランパー。

ピンク系の「01」と、氷のようなクリアブルーが神秘的な「02」の2色展開です。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

nyuu（ニュー）　キャリーハートシリーズ リッププランパー　口コミ
細かいラメがたっぷり入っており、ギラつくことなく上品に煌めきます♡

「02」はブルー×シルバーラメで透明感をプラスできる、ほんのり青みカラー。

ややピリピリとした刺激感があり、自然にボリューム感*を与えてくれます。

* メイクアップ効果による

発売・商品情報

ブランド名：nyuu（ニュー）
商品名：Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）
種類：全2色
容量：ー
価格：550円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年2月21日（土）
販売場所：全国のドン・キホーテ

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）｜スウェイリップベルベット

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）　スウェイリップベルベット
韓国オリーブヤングのリップカテゴリーにて人気ランキング1位*を獲得したアイテムが、日本でオフライン展開を開始！

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）の『スウェイリップベルベット』は、“マットなのに乾燥しない”新感覚リップ。

ベルベットのようになめらかなマットテクスチャーで、乾燥を感じさせない快適なつけ心地が特徴です。

時間が経ってもムラになりにくく、縦じわの目立たない仕上がりが続きます。

* 「オリーブヤング」リップカテゴリーランキング2025年9月12日基準

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）　スウェイリップベルベット　口コミ
「#14」をお試ししてみました。

ふんわり軽いマット質感で、しっとり感があり乾燥しにくいところが良いです◎

ぼかしたようなエアリーな仕上がりで、柔らかそうな唇に見えます。

ティッシュオフしても色がしっかり残り、色持ちが良いので、飲み会リップとしても活躍しそうですよ。

発売・商品情報

ブランド名：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）
商品名：スウェイリップベルベット
種類：全8色
容量：3.3g
価格：1,738円（税込）※編集部調べ

発売日：2026年1月20日（火）
販売場所：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）取扱店舗、公式オンラインショップ

Cathy Doll（キャシードール）｜ムーンリットリップグロス

Cathy Doll（キャシードール）　ムーンリットリップグロス
人気のタイコスメブランドCathy Doll（キャシードール）より、宝石のように輝く月光ラメ×ツヤ質感の新作リップグロスが登場します。

『CathyDoll　ムーンリットリップグロス』は、繊細ラメを贅沢に配合*¹し、まるでジュエリーのような煌めきを表現。

さらに、シロップ級の贅沢なツヤ感で、ぷるんとツヤめく唇が続きます。

*¹ ホウケイ酸（Ca／Al）、酸化スズ
Cathy Doll（キャシードール）　ムーンリットリップグロス
また、天然由来4種の保湿オイル*²、ヒアルロン酸Na、ビタミンB5*³、ビタミンE*⁴といった保湿成分をたっぷりと配合。

唇にうるおいを与え、乾燥による縦ジワの目立ちにくい、生き生きとした印象へと導きます。

*² マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヒマシ油、水添ヒマシ油（全て保湿成分）
*³ ビタミンB5（パンテノール）（保湿成分）
*⁴ ビタミンE（酢酸トコフェロール・トコフェロール）（保湿成分）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

とろっとしたテクスチャーでなめらかに伸びます。
ベタつきや重さを感じにくい、軽い塗り心地で唇にフィット。

「01 RICH（裕福・お金持ち）：シルバー」は繊細な多色ラメがたっぷり入っており、動くたびにさりげなく煌めいて可愛いです♡

ツヤ感やラメの光によって縦ジワが目立ちにくくなり、ぷるっとした唇に。

時間が経っても乾燥しにくく、しっとり感が続くのも嬉しいポイントです。

発売・商品情報

ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）
商品名：CathyDoll　ムーンリットリップグロス
種類：全5色
容量：ー
価格：1,540円（税込）※編集部調べ

WEB先行発売日：2026年5月13日（水）
販売場所：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

先行発売日：2026年5月中旬より順次発売
販売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

※オンラインは楽天市場先行。公式通販サイトでの販売開始に関しては、順次開始予定です。
※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後があります。
※店舗により取扱開始日程が前後する可能性があります。取り扱いの確認は各店舗へお問い合わせください。

ドンキの新作＆限定コスメで“可愛い”をアップデート♡

ドン・キホーテ　おすすめコスメ　化粧品　限定アイテム
いかがでしたか？今回はドン・キホーテで今買うべきおすすめコスメ10選をご紹介しました。

2026年春夏発売の新作コスメや、ドンキでしか買えない限定アイテムなど、見逃せないアイテムをピックアップ。
トレンド感のある最新コスメで、毎日の“可愛い”をアップデートしてみては？

中には数量限定アイテムもあるので、ぜひお早めにドン・キホーテへコスメパトロールに行ってみてくださいね♪

ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。

今回ご紹介したほかにも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

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