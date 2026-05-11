2026年春夏発売新作｜ドン・キホーテで買うべきおすすめコスメ10選！ドンキ先行発売や数量限定品、ドンキの最新オリジナルコスメブランドnyuu（ニュー）など、今買うべき人気アイテムを厳選してご紹介します。国内ブランドから韓国コスメまで、編集部が実際に使用したレビュー・口コミ付きでお届けします。

ドンキに行ったらこれ買って♡人気ブランドの新作＆限定コスメが勢揃い





化粧品の取り扱い品数も豊富で、美容好きさんの間ではコスメパトロールの場としても有名ですよね。



各ブランドの最新コスメが揃うだけでなく、中にはドン・キホーテ限定アイテムの展開もあるため要チェックです。



そこで今回は、ドン・キホーテで買うべき2026年春夏新作コスメ10選をご紹介！



ドンキ先行販売／限定品やオリジナルブランドなど、ここでしか手に入らないアイテムもピックアップするので、ぜひ最後までご覧ください♪ 食品や消耗品、雑貨、そして家電製品まで、ありとあらゆる商品を取り揃えるドン・キホーテ。化粧品の取り扱い品数も豊富で、美容好きさんの間ではコスメパトロールの場としても有名ですよね。各ブランドの最新コスメが揃うだけでなく、中にはドン・キホーテ限定アイテムの展開もあるため要チェックです。そこで今回は、ドン・キホーテで買うべき2026年春夏新作コスメ10選をご紹介！ドンキ先行販売／限定品やオリジナルブランドなど、ここでしか手に入らないアイテムもピックアップするので、ぜひ最後までご覧ください♪

【2026年最新】ドン・キホーテで買うべき！おすすめコスメ10選

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コスメマニアである目利きの編集部が、ドン・キホーテで今買うべきおすすめコスメを厳選しました。



2026年春夏発売の新作や、ドン・キホーテでしか買えない限定アイテムもあるので、ぜひお見逃しなく♡

Biore（ビオレ）｜おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔 Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

毛穴ケアに定評のあるBiore（ビオレ）の「おうちdeエステ」シリーズから、新作『おうちdeエステ ディープクレイ洗顔』が登場。



日本初*¹の“隠れ角栓まで自己崩壊”させる角栓崩壊ブースト洗浄技術を搭載した洗顔料です。



いつもの洗顔をするだけで、毛穴の黒ずみ汚れをケアできるのが魅力！



*¹ 毛穴奥の角栓洗浄性を高める成分 トロメタミン：洗浄剤、ミクロパウダー（カオリン、コーンスターチ、セルロース：洗浄助剤）を配合した洗顔料（花王独自調査及びMintel社データベース内2025年3月花王調べ）

Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔 Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

従来作にも配合されているトロメタミン（洗浄成分）が毛穴の角栓をほぐし、さらに新配合のミクロパウダー*²がほぐれた角栓を吸着し、毛穴の外に排出。



これにより角栓の奥深くまで洗浄作用が届き、隠れ角栓まで自己崩壊させてくれる設計です。



*² カオリン、コーンスターチ、セルロース（洗浄助剤）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔 口コミ Biore（ビオレ） おうちdeエステ ディープクレイ洗顔 口コミ

とろっとしたジェルでスルスル伸び、摩擦感が気になりにくいです。



泡立て不要で、肌あたりがやわらかいところが良いですね。



洗い流すとつるんとなめらかで、ざらつきがすっきりしました！

発売・商品情報

ブランド名：Biore（ビオレ）

商品名：おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

種類：全1種

容量：180g

価格：1,089円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月4日（土）

販売場所：Biore（ビオレ）取扱店舗、公式オンラインショップ

【限定】スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉

スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉 スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉

大人気のスキンアクアの日焼け止めから、ドン・キホーテ限定の香り付きタイプが登場！



『スキンアクア トーンアップUVエッセンス ホワイト』は、＜SPF50+／PA++++／UV耐水性★★＞でしっかり紫外線カットしながら、ワントーン明るい肌を演出するアイテムです。

スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉 スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉

ヒアルロン酸Naなどの保湿成分を配合し、肌のうるおいをキープ。



また、スーパーウォータープルーフタイプなのに、石けんや洗顔料で落とせるところもポイントです。



限定の〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉で登場するカラーは、新作の“しのばせホワイト”。

パーソナルカラー（イエベ／ブルベ）問わず使いやすいさりげないホワイトカラーです。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉 口コミ スキンアクア｜トーンアップUVエッセンス ホワイト 〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉 口コミ

みずみずしいテクスチャーでスルッと伸びて、肌なじみが良いです。



パール感は控えめで自然にトーンアップ*でき、ツヤのある綺麗な肌に見せてくれます。



白浮きしにくく、ほんのり明るく見せてくれるのがお気に入り♡



ほんのり上品な香りを楽しめるので、身支度の時間が楽しくなりそうです。



* メイクアップ効果による

発売・商品情報

ブランド名：スキンアクア

商品名：トーンアップUVエッセンス ホワイト〈ホワイトリリー＆ジャスミンの香り〉

種類：限定1種

容量：70g

価格：878円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月上旬

販売場所：全国のドン・キホーテ

クオリティファースト｜ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット

クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット

クオリティファーストの人気スキンケアシリーズ「ダーマレーザー」より、独自複合成分「ブラック生ビタミンC*¹」を配合した最高峰*²ライン「スーパーブラックライン」が誕生。



『ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット』は、「ブラック生ビタミンC*¹」を含む5種のビタミンC*³を20％配合した、個包装タイプの美容液です。



*¹ アスコルビン酸、ミリスチル３−グリセリルアスコルビン酸、セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て整肌保湿成分）

*² クオリティファーストとして

*³ 3−グリセリルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg（全て整肌保湿成分）

クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット

超高圧微粒子テクノロジーでナノ化した美容成分を角層まで浸透させ、詰まり毛穴・乾燥毛穴・黒ずみ毛穴・開き毛穴・たるみ毛穴といった、あらゆる毛穴*⁴悩みにアプローチします。



毎回フレッシュな状態で使える個包装タイプで、旅行やお泊まりなどの持ち運びにも便利ですよ。



*⁴ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット 口コミ クオリティファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット 口コミ

ややとろみのある、オイルに似たテクスチャー。

伸ばすと軽く伸びて、ベタつきにくいです。



肌にスッとなじんで、重さを感じにくい使い心地なので、暑くなるこれからの時期も使いやすいと思いました。

発売・商品情報

ブランド名：クオリティファースト

商品名：ダーマレーザー スーパーブラックVC 1ショット

種類：全2種

容量：7個入り／28個入り

価格：990円／2,970円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月25日（水）

販売場所：クオリティファースト取扱店舗、公式オンラインショップ

TOCOBO（トコボ）｜リップマスクミックス

TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス

TOCOBO（トコボ）で人気のリップマスク2種が、小さくて可愛いミニサイズの個包装に♡



キャンディのようなPOPなパッケージに、『ビタグレイズドリップマスク』『コラーゲンブースティングリップマスク』がそれぞれ5個ずつ入ったセットです。

TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス

『ビタグレイズドリップマスク』はデイリーな保湿・角質ケアに。



『コラーゲンブースティングリップマスク』はプランピング効果があり、唇に弾力感を与えたいときやスペシャルケアにおすすめです。



ポーチにすっぽり収まるサイズ感で、お出かけや旅行に便利。

また、個包装なので友人とシェアするのも良いですね。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス 口コミ TOCOBO（トコボ） リップマスクミックス 口コミ

こっくりとしたバームがなめらかに広がり、唇にピタッと密着。



ぷるんとした唇に仕上がり、しっとり感が続きました！



ミニサイズで持ち運びしやすく、外出先でもサッと使いやすいですよ。

発売・商品情報

ブランド名：TOCOBO（トコボ）

商品名：リップマスクミックス

種類：全1種

容量：1ml×10個

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



販売場所：TOCOBO（トコボ）取扱店舗、公式オンラインショップ

【限定】ロートme+me（ロートメメ）｜マイシャインドロップ

ロートme+me（ロートメメ） マイシャインドロップ ロートme+me（ロートメメ） マイシャインドロップ

ロート製薬の新しい目薬ブランド「ロート me+me（ロートメメ）」より、コンタクトレンズ装着薬『ロートメメ マイシャインドロップ』がドン・キホーテ限定で発売中。



とろけるようになじむうるおいベールで、カラコンやクリアレンズの装着を快適にしてくれます。



また、汚れ*をブロックしてくもりを防ぐ、うるおいキープ処方もポイント。



* タンパクなど

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ロートme+me（ロートメメ） マイシャインドロップ 口コミ ロートme+me（ロートメメ） マイシャインドロップ 口コミ

とろっとした液でレンズにしっかりなじみ、コンタクトレンズ装着時のゴロつきを感じにくいです。



目に入れても刺激感が少なく、やさしい使い心地なので、装着薬を使う習慣のない方にも使いやすいですよ。



コスメのような可愛らしい容器で、気分も上がります♡

発売・商品情報

ブランド名：ロート製薬 ロート me+me（ロートメメ）

商品名：ロートメメ マイシャインドロップ＜指定医薬部外品＞

種類：全1種

容量：12mL

価格：1,089円（税込）※編集部調べ



販売場所：全国のドン・キホーテ

【限定】Visée（ヴィセ）｜エッセンス リッププランパー ボリューム

Visée（ヴィセ） エッセンス リッププランパー ボリューム Visée（ヴィセ） エッセンス リッププランパー ボリューム

Visée（ヴィセ）で人気の『エッセンス リッププランパー』より、プランパー効果をアップした『エッセンス リッププランパー ボリューム』がドン・キホーテ限定で登場！



ブランド内最強のジンジン＆スースーとした刺激感で、ぷっくりボリューミー*な唇に。



美容液成分（ヒアルロン酸・スクワラン／ともに保湿成分）により、唇のうるおいをキープします。



* メイクアップ効果による

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

Visée（ヴィセ） エッセンス リッププランパー ボリューム 口コミ Visée（ヴィセ） エッセンス リッププランパー ボリューム 口コミ

スースーとした清涼感が持続するものの、ピリピリしすぎない使い心地です。



「01 ナチュラル」はクリアカラーで、ぷるっとしたツヤ感を演出。



グロスとしてはもちろん、口紅の下地に仕込むのもおすすめですよ。

発売・商品情報

ブランド名：Visée（ヴィセ）

商品名：エッセンス リッププランパー ボリューム

種類：限定2色

容量：5.5mL

価格：1,430円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月16日（木）

販売場所：全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ

A/mAke（エーメイク）｜スキンコントロールパウダー

A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー

Z世代から絶大な支持を得る3人組動画クリエイター「くれいじーまぐねっと」のメンバー、浅見めいさんがプロデュースするコスメブランドA/mAke（エーメイク）。



過去に2度、数量限定で発売され即完売した『スキンコントロールパウダー』が、この春定番商品として全2色展開で登場しました。

A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー

皮脂吸着成分のシリカを90%以上配合し、サラサラの肌をキープしながら、毛穴などの凹凸をカバー。



また、汗・水に強く、メイクの持ちをアップします。



顔にはもちろん、日焼け止め塗布後のペタペタ感が気になる首筋・デコルテのほか、汗・皮脂でベタつきがちな前髪など、マルチに使用できるところも魅力です。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー 口コミ A/mAke（エーメイク） スキンコントロールパウダー 口コミ

軽い粉質で、ふわっとのせるだけでサラサラの肌表面に整います。



「マットラベンダー」はほんのりラベンダー色で、くすみを飛ばして透明感を演出。

黄ぐすみを自然にカバーしたい人にもおすすめですよ。



顔以外にもマルチに使えるので、1つ持っておくと色々な場面で重宝しそうです♡

発売・商品情報

ブランド名：A/mAke（エーメイク）

商品名：スキンコントロールパウダー

種類：全2色

容量：10g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月25日（水）

販売場所：全国のドン・キホーテ、バラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインショップ

【限定】nyuu（ニュー）｜キャリーハートシリーズ リッププランパー

nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー

nyuu（ニュー）は2026年2月に誕生した、ドン・キホーテのオリジナルコスメブランド。



持ち歩きたくなるチャーム／キーリングつきのコスメ「Carry Heart series（キャリーハートシリーズ）」が可愛いと人気を集めています♡

nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー nyuu（ニュー） キャリーハートシリーズ リッププランパー

『Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）』は、ぷっくりとした唇を叶える、ラメ入りのリッププランパー。



ピンク系の「01」と、氷のようなクリアブルーが神秘的な「02」の2色展開です。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

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細かいラメがたっぷり入っており、ギラつくことなく上品に煌めきます♡



「02」はブルー×シルバーラメで透明感をプラスできる、ほんのり青みカラー。



ややピリピリとした刺激感があり、自然にボリューム感*を与えてくれます。



* メイクアップ効果による

発売・商品情報

ブランド名：nyuu（ニュー）

商品名：Carry Heart series LipPlumper （キャリーハートシリーズ リッププランパー）

種類：全2色

容量：ー

価格：550円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月21日（土）

販売場所：全国のドン・キホーテ

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）｜スウェイリップベルベット

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール） スウェイリップベルベット TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール） スウェイリップベルベット

韓国オリーブヤングのリップカテゴリーにて人気ランキング1位*を獲得したアイテムが、日本でオフライン展開を開始！



TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）の『スウェイリップベルベット』は、“マットなのに乾燥しない”新感覚リップ。



ベルベットのようになめらかなマットテクスチャーで、乾燥を感じさせない快適なつけ心地が特徴です。



時間が経ってもムラになりにくく、縦じわの目立たない仕上がりが続きます。



* 「オリーブヤング」リップカテゴリーランキング2025年9月12日基準

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール） スウェイリップベルベット 口コミ TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール） スウェイリップベルベット 口コミ

「#14」をお試ししてみました。



ふんわり軽いマット質感で、しっとり感があり乾燥しにくいところが良いです◎



ぼかしたようなエアリーな仕上がりで、柔らかそうな唇に見えます。



ティッシュオフしても色がしっかり残り、色持ちが良いので、飲み会リップとしても活躍しそうですよ。

発売・商品情報

ブランド名：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）

商品名：スウェイリップベルベット

種類：全8色

容量：3.3g

価格：1,738円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年1月20日（火）

販売場所：TOO COOL FOR SCHOOL（トゥークールフォースクール）取扱店舗、公式オンラインショップ

Cathy Doll（キャシードール）｜ムーンリットリップグロス

Cathy Doll（キャシードール） ムーンリットリップグロス Cathy Doll（キャシードール） ムーンリットリップグロス

人気のタイコスメブランドCathy Doll（キャシードール）より、宝石のように輝く月光ラメ×ツヤ質感の新作リップグロスが登場します。



『CathyDoll ムーンリットリップグロス』は、繊細ラメを贅沢に配合*¹し、まるでジュエリーのような煌めきを表現。



さらに、シロップ級の贅沢なツヤ感で、ぷるんとツヤめく唇が続きます。



*¹ ホウケイ酸（Ca／Al）、酸化スズ

Cathy Doll（キャシードール） ムーンリットリップグロス Cathy Doll（キャシードール） ムーンリットリップグロス

また、天然由来4種の保湿オイル*²、ヒアルロン酸Na、ビタミンB5*³、ビタミンE*⁴といった保湿成分をたっぷりと配合。



唇にうるおいを与え、乾燥による縦ジワの目立ちにくい、生き生きとした印象へと導きます。



*² マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヒマシ油、水添ヒマシ油（全て保湿成分）

*³ ビタミンB5（パンテノール）（保湿成分）

*⁴ ビタミンE（酢酸トコフェロール・トコフェロール）（保湿成分）

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

とろっとしたテクスチャーでなめらかに伸びます。

ベタつきや重さを感じにくい、軽い塗り心地で唇にフィット。



「01 RICH（裕福・お金持ち）：シルバー」は繊細な多色ラメがたっぷり入っており、動くたびにさりげなく煌めいて可愛いです♡



ツヤ感やラメの光によって縦ジワが目立ちにくくなり、ぷるっとした唇に。



時間が経っても乾燥しにくく、しっとり感が続くのも嬉しいポイントです。

発売・商品情報

ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）

商品名：CathyDoll ムーンリットリップグロス

種類：全5色

容量：ー

価格：1,540円（税込）※編集部調べ



WEB先行発売日：2026年5月13日（水）

販売場所：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）



先行発売日：2026年5月中旬より順次発売

販売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）



※オンラインは楽天市場先行。公式通販サイトでの販売開始に関しては、順次開始予定です。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後があります。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性があります。取り扱いの確認は各店舗へお問い合わせください。

ドンキの新作＆限定コスメで“可愛い”をアップデート♡

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いかがでしたか？今回はドン・キホーテで今買うべきおすすめコスメ10選をご紹介しました。



2026年春夏発売の新作コスメや、ドンキでしか買えない限定アイテムなど、見逃せないアイテムをピックアップ。

トレンド感のある最新コスメで、毎日の“可愛い”をアップデートしてみては？



中には数量限定アイテムもあるので、ぜひお早めにドン・キホーテへコスメパトロールに行ってみてくださいね♪



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今回ご紹介したほかにも、さまざまな特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

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